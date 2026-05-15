एक ही मंडप में फेरे और निकाह.. योगी सरकार ने मिटाई भेदभाव की हर दीवार, आंकड़े चौंका देंगे

Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana: एक दौर था जब उत्तर प्रदेश के गाँवों और कस्बों में किसी गरीब पिता के घर बेटी पैदा होती थी, तो खुशी के साथ-साथ एक अनजाना डर भी घर कर लेता था. डर.. उसकी शादी के खर्च का, डर.. साहूकार के कर्ज का. लेकिन आज उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल रही है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की 'मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना' ने न केवल जाति और धर्म की दीवारें तोड़ी हैं, बल्कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए एक मसीहा की भूमिका निभाई है. अब गरीब की बेटी की शादी मजहबी रस्मों के साथ पूरे सम्मान से होती है, और पिता को किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती.

अल्पसंख्यक परिवारों के लिए बना बड़ा सहारा

कहते हैं कि विकास का कोई धर्म नहीं होता, और योगी सरकार ने इसे जमीन पर उतारकर दिखाया है. इस योजना का सबसे खूबसूरत पहलू यह है कि इसमें अल्पसंख्यक समाज की बेटियों को भी उतना ही सम्मान और सहयोग मिल रहा है जितना किसी और को. आंकड़ों की जुबानी कहें तो साल 2017 से लेकर अब तक अल्पसंख्यक वर्ग के 52,134 जोड़ों का निकाह इसी योजना के तहत पूरे शान-ओ-शौकत से कराया गया है. यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि उन 50 हजार से ज्यादा पिताओं की सुकून भरी सांसें हैं, जिन्होंने बिना कर्ज लिए अपनी लाडली को विदा किया है.

9 साल का सफर

अगर हम साल दर साल के सफर पर नजर डालें, तो पता चलता है कि जनता का इस योजना पर भरोसा लगातार बढ़ता गया है. 2017-18 में जहां केवल 1,635 अल्पसंख्यक जोड़ों ने इस योजना का लाभ लिया था, वहीं 2024-25 तक यह संख्या बढ़कर 9,381 तक पहुंच गई. कोरोना काल (2020-21) की चुनौतियों के बावजूद सरकार ने हाथ नहीं खींचे और शादियां जारी रखीं. वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में भी अब तक 6,436 शादियां संपन्न हो चुकी हैं. यह दिखाता है कि 'सबका साथ-सबका विकास' का नारा सिर्फ पोस्टरों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह लोगों के घरों के चूल्हों और खुशियों तक पहुंच रहा है.

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एक ही मंडप के नीचे निकाह और फेरे

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के कार्यक्रम किसी उत्सव से कम नहीं होते. एक ही बड़े पंडाल के नीचे कहीं मंत्रोच्चार के साथ फेरे हो रहे होते हैं, तो कहीं 'कुबूल है' की आवाजें गूंजती हैं. यह नजारा सामाजिक समरसता की वो मिसाल पेश करता है, जिसकी कल्पना शायद पहले कभी नहीं की गई थी. सरकार इस योजना के जरिए समाज को यह संदेश दे रही है कि जब बात बेटियों के भविष्य और सम्मान की हो, तो पूरा प्रदेश एक परिवार की तरह खड़ा है.

सिर्फ रस्म नहीं, नई जिंदगी की शुरुआत में मदद

योगी सरकार इस योजना के तहत केवल टेंट और खाने का इंतजाम नहीं करती, बल्कि नवविवाहित जोड़ों को अपनी गृहस्थी शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता और जरूरी सामान भी देती है. इसमें नकद राशि सीधे कन्या के बैंक खाते में भेजी जाती है ताकि वह अपनी जरूरतें पूरी कर सके. इसके अलावा बर्तन, कपड़े और अन्य जरूरी चीजें उपहार स्वरूप दी जाती हैं. समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों का कहना है कि हमारा मकसद सिर्फ शादी कराना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि नई जिंदगी की शुरुआत सम्मानजनक हो.

भेदभाव की राजनीति पर 'विकास' का तमाचा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मानना है कि प्रदेश का समग्र विकास तभी संभव है जब समाज का हर तबका—चाहे वह किसी भी धर्म का हो—तरक्की की मुख्यधारा से जुड़े. मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना ने उन दावों को हवा में उड़ा दिया है जो कहते थे कि योजनाएं धर्म देखकर बनती हैं. आज अल्पसंख्यक समाज की हजारों बेटियां सुरक्षित महसूस कर रही हैं और उनके परिवार सरकार की इस पारदर्शिता और संवेदनशीलता के कायल हो गए हैं.