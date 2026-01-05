Explainer: एक्सप्रेसवे के बाद अब ‘वाटरवे’ का कमाल.. गोमती में दौड़ेगी वाटर मेट्रो, लखनऊ बनेगा वेनिस जैसा शहर!

Water Metro Service in Lucknow: उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे वाला राज्य बन गया है. यूपी की योगी सरकार ने प्रदेश में एक्सप्रेसवे और हाईवे का जाल बिछा रखा है. योगी सरकार परिवहन व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए नया कदम उठाने जा रही है. सड़कों पर जाम खत्म करने के लिए प्रदेश में जल परिवहन का नया दौर शुरू होने जा रहा है. इटली के वेनिस शहर की तर्ज पर बोट सवारी का मजा ले सकेंगे. इसकी शुरुआत राजधानी लखनऊ से हो रही है.

गोमती में चलेगी वाटर मेट्रो

दरअसल, राजधानी लखनऊ शहर गोमती के किनारे बसा है. प्रदूषण और सड़कों पर वाहनों का लोड कम करने के लिए गोमती नदी सहायक बनेगी. गोमती नदी पर वाटर मेट्रो चलाने की तैयारी है. कोच्चि मेट्रो के निदेशक की ओर से योगी सरकार के सामने तकनीकी रिपोर्ट पेश की गई है. इसे मंजूरी भी मिल गई है. तकनीकी रिपोर्ट में बताया गया कि गोमती नदी पर वाटर मेट्रो संचालन पूरी तरह संभव है. पहले चरण में गोमती नदी के चुनिंदा हिस्सों में वाटर मेट्रो चलाने की तैयारी है.

पर्यटन बढ़ेगा और प्रदूषण कम होगा

केरल के कोच्चि में वाटर मेट्रो का संचालन पहले से ही हो रहा है. कोच्चि देश का पहला ऐसा शहर है, जहां पानी में मेट्रो दौड़ रही है. 2023 में यहां वाटर मेट्रो की शुरुआत की गई थी. तब से यहां के लोगों की यात्रा का तरीका ही बदल गया. अब कोच्चि वाटर मेट्रो का प्लान राजधानी लखनऊ में लागू करने की तैयारी है. अगर ऐसा होता है तो लखनऊ में पर्यटन तो बढ़ेगा ही साथ ही यात्रा का नया अनुभव मिलेगा. बताया गया कि वाटर मेट्रो पूरी तरह इलेक्ट्रिक होगी तो इससे बिजली की भी बचत होगी. साथ ही साफ-सुथरी होगी तो गोमती प्रदूषित भी नहीं होगी.

खूबसूरत नजारा देख सकेंगे

खास बात यह है कि गोमती पर वाटर मेट्रो से सफर करते समय लोग पानी के ऊपर से शानदार नजारा भी देख सकेंगे. और शहर में प्रदूषण से भी बचा जा सकेगा. लखनऊ की गोमती नदी के अलावा मथुरा से आगरा तक यमुना नदी, गोरखपुर का रामगढ़ ताल और बलिया का सुरहा ताल में भी वाटर मेट्रो संचालन की तैयारी है. बाद में सफल संचालन के बाद अयोध्या, वाराणसी और प्रयागराज को भी इस योजना से जोड़ा जाएगा. इसके बाद लोग सड़क के जाम से बचकर नदी की लहरों पर आराम से सफर का आनंद ले सकेंगे. उम्मीद है कि यह सपना हकीकत बनेगा.

पुराने और नए शहर को बांटती है गोमती

बता दें कि गोमती नदी लखनऊ शहर को 'पुराना लखनऊ' और 'नया लखनऊ' के रूप में विभाजित करती है, जहां कई ऐतिहासिक इमारतें जैसे बड़ा इमामबाड़ा गोमती के करीब हैं. रोजाना हजारों की संख्या में लोग बड़ा और छोटा इमामबाड़ा देखने पहुंचते हैं. इसके अलावा लखनवी व्यंजन का स्वाद चखने भी लोग पुराने लखनऊ पहुंचते हैं. अगर वाटर मेट्रो शुरू होती है तो पुराने लखनऊ में पर्यटकों की संख्या और बढ़ जाएगी.

नवाबों के समय में हुआ करते थे 'बजरे'

नवाबों के समय में भी गोमती नदी पर बजरे हुआ करते थे. बजरे एक तरीके की बड़ी नाव होती है. नवाब शाम के समय अपनी बेगम से साथ या अपने मुलजिमों के साथ घूमने निकलते थे और उसमें हमेशा म्यूजिकल प्रोग्राम होता था, जैसे की गजले, ठुमरी, दादरा चलते रहते थे और यह इतना खूबसूरत होता था कि दूर से देखने वाले भी आकर्षित हो जाते थे. अब एक बार फिर से ऐसा ही नजारा देखने को मिल सकता है. वाटर मेट्रो से फायदा होगा कि गोमती की ​देखभाल हो सकेगी. कूड़े और गंदगी से बचाया जा सकेगा.

