Ghazipur News: गाजीपुर का नाम बदलने की फिर उठी मांग, मुगल अक्रांता सैय्यद गाजी ने रखा था नाम, रामायण काल के राजा भरत और ऋषि विश्वामित्र से जुड़ा है पौराणिक इतिहास

Ghazipur News: गाजीपुर यूपी के पूर्वी छोर पर गंगा नदी के किनारे बसा एक ऐतिहासिक शहर है. उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित यह जिला बनारस से 70 किलोमीटर दूर है. अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों के बदौलत यह उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण और मशहूर जिलों में शुमार है. गंगा किनारे स्थित होने की वजह से इसे 'लहरी काशी' के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन प्राचीन काल में इसे गाधिपुर कहा जाता है. यूपी में योगी सरकार बनने के बाद से कई जिलों के नाम बदले गए हैं. पिछले काफी समय से गाजीपुर का नाम भी विश्वामित्र नगर करने की मांग तेज हो गई है. आइये विस्तार से जानते हैं गाधिपुर - गाजीपुर कैसे बना और इसका नाम कब-कब बदला गया.

गाजीपुर का प्राचीन नाम

बताया जाता है कि राजऋषि विश्वामित्र के पिता राजा गाधी ने इसे बसाया था और इसका नाम गाधिपुर रखा था. वैदिक काल में यहां महार्षि परशुराम के पिता जमदग्नि का आश्रम स्थित था. इतना ही नहीं जिले के करंडा क्षेत्र में कर्ण ऋषि के आश्रम में भरत का बचनप बीता था. यहां भरत की ननिहाल हुआ करती थी. राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के बारे में कहा जाता है कि वो इसी आश्रम में शेरों के साथ खेला करते थे.

मुगल और सल्तनत काल

सल्तनत काल में गाजीपुर का कठउत क्षेत्र राजा पृथ्वीराज के वंशज राजा मांधाता का गढ़ हुआ करता था. महमदू गजनवी के भांजे और सेनापति सैय्यद मसूद गाजी ने कठउत क्षेत्र पर आक्रमण कर राजा मंधाता को हराकर इस पर अपना कब्जा कर लिया था और 1330 ई. में इस क्षेत्र का नाम गाजीपुर रख दिया. इसके बाद गाजीपुर मुगल काल का महत्वपूर्ण शहर बन गया. सैय्यद मसूद गाजी को दिल्ली सल्तनत से "मलिक-अल-सादात गाजी" की उपाधि मिली.

गाजीपुर - 'वीरों की धरती'

गाजीपुर के लोग खासकर गहमर गांव के युवा भारतीय सेना में बड़ी संख्या में शामिल होते हैं और देश के लिए वीरता और बलिदान के लिए जाने जाते हैं. यह जिला प्रथम विश्व युद्ध से लेकर कारगिल युद्ध तक, हर युद्ध में अपने जवानों के बलिदान के लिए प्रसिद्ध है.वीर अब्दुल हमीद जैसे मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित योद्धाओं की धरती होने के कारण गाजीपुर को "वीरों की धरती" भी कहते हैं.

Disclaimer: लेख में दी गई ये जानकारी सामान्य स्रोतों से इकट्ठा की गई है. इसकी प्रामाणिकता की जिम्मेदारी Zee UP/UK की नहीं है.

ये भी पढ़ें:गाजीपुर का महर्षि विश्‍वामित्र से क्‍या है कनेक्‍शन, नाम बदलने की मांग के बीच जानें गाजीपुर का इतिहास