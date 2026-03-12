Advertisement
यूपी में सबसे सस्ता LPG सिलेंडर कहां मिलता है? देखें अपने शहर में रसोई गैस की कीमत

Cheapest LPG Cylinder in UP: उत्तर प्रदेश के अलग-अलग जिलों में एलपीजी की कीमतों में थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिलता है. यूपी के प्रमुख शहरों में 14.2 किलो घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत अलग अलग है. 

Written By  Amitesh Pandey |Last Updated: Mar 12, 2026, 09:42 PM IST
Cheapest LPG Cylinder in UP: मिडिल ईस्ट में जारी जंग के चलते उत्तर प्रदेश में एलपीजी गैस सिलेंडर का संकट गहराता जा रहा है. हालात ये है कि कालाबाजारी करने वाले रसोई गैस सिलेंडर को चार से पांच हजार रुपये में बेच रहे हैं. गांवों में लोग चूल्हे पर खाना पकाने को मजबूर हैं. हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है. लेकिन क्या आपको पता है कि रसोई गैस सिलेंडर की असल कीमत क्या है?. आइए जानते हैं यूपी के किन शहरों में एलपीजी सिलेंडर की कितनी कीमत है?. 

7 मार्च को बढ़ी थी कीमत
इजरायल अमेरिका और ईरान के बीच 28 फरवरी को युद्ध शुरू हुआ. सरकार ने 7 मार्च को रसोई गैस सिलेंडर के दाम 60 रुपये बढ़ा दिए. इसके बाद ही संकट का छाया मंडराने लगा. बता दें कि 14.2 किलो घरेलू सिलेंडर की कीमत 853 रुपये से बढ़कर 913 रुपये हो गई है. यानी इसमें 60 रुपये की बढ़ोतरी हुई है. यही सिलेंडर ब्लैक में मनमाने दाम पर बेचे जा रहे हैं.  

यूपी में जिलेवार एलपीजी सिलेंडर के दाम 
उत्तर प्रदेश के अलग-अलग जिलों में एलपीजी की कीमतों में थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिलता है. यूपी के प्रमुख शहरों में 14.2 किलो घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत अलग अलग है. बता दें कि हापुड़ जिले में एलपीजी उपभोक्ताओं की संख्या सबसे ज्यादा है. यहां 1,55,216 घरेलू गैस उपभोक्ता हैं. वहीं, 71,530 उज्ज्वला योजना के लाभार्थी हैं. ऐसे में एलपीजी सिलेंडर को लेकर इन सभी उपभोक्ताओं पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है. 

सबसे सस्ता एलपीजी सिलेंडर कहां?
Goodreturns वेबसाइट के मुताबिक, पश्चिमी यूपी के बागपत जिले में एलपीजी सिलेंडर के दाम सबसे कम हैं. यहां एलपीजी सिलेंडर 910 रुपये में ​14.2 किलोग्राम बिक रहा है. इसके बाद आगरा में 925 रुपये में बिक रहा है. अलीगढ़ में 931 रुपये प्रति सिलेंडर कीमत है. वहीं, अंबेडकरनगर और बलिया में एलपीजी सिलेंडर की कीमत सबसे ज्यादा है. यहां रसोई गैस 14.2 किलोग्राम सिलेंडर की कीमत 993 रुपये है. 

शहर               घरेलू (14.2 Kg) की कीमत रुपये में 
आगरा               ₹925.50 (+60.00) 
अलीगढ़              ₹931.00 (+60.00) 
अम्बेडकरनगर          ₹993.00 (+60.00) 
अमेठी/सीएसएम नगर    ₹967.00 (+60.00) 
अमरोहा               ₹942.50 (+60.00)
औरैया                ₹948.50 (+60.00) 
आजमगढ़             ₹985.00 (+60.00) 
बागपत               ₹910.50 (+60.00) 
बहराइच               ₹970.50 (+60.00) 
बलिया                ₹993.00 (+60.00) 
बलरामपुर              ₹992.00 (+60.00)
बांदा                  ₹944.50 (+60.00)
बाराबंकी               ₹950.00 (+60.00) 
बरेली                 ₹931.00 (+60.00) 
बस्ती                  ₹976.00 (+60.00) 

नोट ये आंकड़े Goodreturns वेबसाइट से एकत्रित किए गए हैं. 

यूपी में एफआईआर होगी
वहीं, सरकार ने साफ कहा है कि घरेलू गैस की सप्लाई को लेकर किसी भी तरह की कमी नहीं है. सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें. यूपी की योगी सरकार ने कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं. 

