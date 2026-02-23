CM Yogi Singapore Visit: डेटा सेंटर से लॉजिस्टिक्स तक, सिंगापुर से यूपी के लिए खुल सकते हैं निवेश के दरवाजे

UP News: उत्तर प्रदेश को निवेश के बड़े केंद्र के रूप में स्थापित करने की कोशिशों के बीच सीएम योगी ने सिंगापुर दौरे के पहले ही दिन साफ संकेत दे दिए कि यह यात्रा सिर्फ औपचारिकता नहीं बल्कि ठोस नतीजों के लिए है. उन्होंने अलग-अलग विदेशी निवेशकों और कॉरपोरेट प्रतिनिधियों से मुलाकात कर प्रदेश में निवेश की संभावनाओं पर खुलकर चर्चा की. पहली और सबसे अहम मुलाकात सिंगापुर की जानी-मानी निवेश कंपनी Temasek Holdings के चेयरमैन Teo Chee Hean और उनकी टीम के साथ हुई. इस बैठक को उत्तर प्रदेश के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है.

यूपी में निवेश का खुला न्योता

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने टेमासेक को उत्तर प्रदेश में अवसंरचना, लॉजिस्टिक्स, स्वास्थ्य, वेयरहाउसिंग और फिनटेक आधारित शहरी विकास जैसे क्षेत्रों में निवेश का खुला न्योता दिया. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि यूपी अब सिर्फ एक बड़ा राज्य नहीं, बल्कि बड़े अवसरों की जमीन है. बताया गया कि टेमासेक की पोर्टफोलियो कंपनी Manipal Hospitals गाजियाबाद में करीब 500 करोड़ रुपये का निवेश कर रही है. इससे प्रदेश के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूती मिलेगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे. इसके अलावा टेमासेक से जुड़ी कंपनी Ascendas राज्य में लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग सेक्टर में लगभग 500 करोड़ रुपये निवेश की योजना पर काम कर रही है. माना जा रहा है कि इससे औद्योगिक गतिविधियों को नई रफ्तार मिलेगी.

Add Zee News as a Preferred Source

डेटा सेंटर और स्किल डेवलपमेंट पर खास फोकस

बैठक में सिर्फ पारंपरिक क्षेत्रों की बात के साथ भविष्य के सेक्टरों पर भी गंभीर चर्चा हुई. डेटा सेंटर और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं को तलाशने पर दोनों पक्ष सहमत दिखे. आज के दौर में डेटा नई ताकत बन चुका है. ऐसे में अगर यूपी में बड़े पैमाने पर डेटा सेंटर स्थापित होते हैं तो इससे आईटी सेक्टर को मजबूती मिलेगी और हजारों युवाओं के लिए नए रोजगार पैदा होंगे. कौशल विकास के क्षेत्र में सहयोग से प्रदेश के युवाओं को वैश्विक स्तर की ट्रेनिंग मिल सकती है.

कानून-व्यवस्था और कनेक्टिविटी का दिया भरोसा

सीएम योगी ने निवेशकों के सामने उत्तर प्रदेश की बदली हुई तस्वीर भी रखी. उन्होंने बेहतर कानून-व्यवस्था, तेजी से विकसित हो रहे एक्सप्रेस-वे नेटवर्क, डिफेंस कॉरिडोर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक्स हब की विस्तार से जानकारी दी. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ के तहत निवेशकों को पारदर्शी और तेज प्रक्रिया उपलब्ध करा रही है. उनका जोर इस बात पर था कि निवेशक यूपी आएं तो उन्हें किसी तरह की प्रशासनिक बाधा का सामना न करना पड़े.

ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ता कदम

योगी आदित्यनाथ का यह सिंगापुर दौरा सिर्फ एक मीटिंग तक सीमित नहीं है. इसे प्रदेश को ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में एक अहम कदम के तौर पर देखा जा रहा है. विदेशी निवेश से न सिर्फ बड़े प्रोजेक्ट्स आएंगे बल्कि स्थानीय उद्योगों को भी मजबूती मिलेगी. रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और तकनीकी क्षमता में सुधार होगा. खास बात यह है कि निवेश प्रोत्साहन की इसी मुहिम के तहत डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी यूरोप दौरे पर हैं जिससे साफ है कि सरकार अलग-अलग मोर्चों पर सक्रिय है.

निवेश की नई कहानी लिखने की तैयारी

सिंगापुर में हुई इस मुलाकात ने संकेत दे दिए हैं कि उत्तर प्रदेश अब वैश्विक निवेशकों के लिए गंभीर विकल्प बन चुका है. अगर ये बातचीत आगे ठोस समझौतों में बदलती है तो आने वाले समय में यूपी में अवसंरचना, स्वास्थ्य, लॉजिस्टिक्स और तकनीकी क्षेत्रों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है.