UP News: उत्तर प्रदेश में आर्थिक अपराधों पर लगाम कसने के लिए योगी सरकार अब और ज्यादा आक्रामक मोड में नजर आ रही है. फर्जी निवेश योजनाएं, साइबर ठगी, चिटफंड घोटाले, मल्टीलेवल मार्केटिंग के नाम पर लोगों को चूना लगाने वाले गिरोहों पर शिकंजा कसने की तैयारी तेज हो गई है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन यानी EOW की समीक्षा बैठक में साफ शब्दों में कहा कि जनता की मेहनत की कमाई से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा. लखनऊ में हुई इस अहम बैठक में सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आर्थिक अपराधों से जुड़े मामलों की जांच तेज की जाए और दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाई जाए. उन्होंने कहा कि ऐसे अपराध सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने के साथ आम लोगों का भरोसा भी तोड़ते हैं.