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UP News: उत्तर प्रदेश में आर्थिक अपराधों पर लगाम कसने के लिए योगी सरकार अब और ज्यादा आक्रामक मोड में नजर आ रही है. फर्जी निवेश योजनाएं, साइबर ठगी, चिटफंड घोटाले, मल्टीलेवल मार्केटिंग के नाम पर लोगों को चूना लगाने वाले गिरोहों पर शिकंजा कसने की तैयारी तेज हो गई है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन यानी EOW की समीक्षा बैठक में साफ शब्दों में कहा कि जनता की मेहनत की कमाई से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा. लखनऊ में हुई इस अहम बैठक में सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आर्थिक अपराधों से जुड़े मामलों की जांच तेज की जाए और दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाई जाए. उन्होंने कहा कि ऐसे अपराध सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने के साथ आम लोगों का भरोसा भी तोड़ते हैं.
लंबित मामलों को तेजी से निपटाने पर जोर
बैठक में सीएम योगी ने सबसे ज्यादा फोकस पुराने और लंबित मामलों पर किया. अधिकारियों ने जानकारी दी कि साल 2026 में 31 मई तक 155 मामलों की जांच और उनसे जुड़ी कार्रवाई पूरी की जा चुकी है. वहीं 71 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है. उन्होंने निर्देश दिए कि जिन मामलों में जांच लंबे समय से अटकी हुई है.. उन्हें प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाए. उन्होंने कहा कि फरार और वांछित अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई तेज की जाए ताकि कोई भी आरोपी कानून से बच न सके.
तीन महीने से ज्यादा किसी अधिकारी के पास नहीं रहेगा केस
सीएम योगी ने जांच प्रक्रिया में जवाबदेही तय करने पर भी जोर दिया. उन्होंने साफ कहा कि कोई भी जांच अधिकारी किसी मामले को तीन महीने से ज्यादा अपने पास लंबित न रखे. अगर ऐसा होता है तो उसकी जवाबदेही तय की जाएगी. योगी सरकार का मानना है कि आर्थिक अपराधों की जांच में देरी होने से अपराधियों को फायदा मिलता है और पीड़ितों का भरोसा कमजोर होता है. इसी वजह से अब समयबद्ध जांच और मॉनिटरिंग पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है.
हाईटेक होगा EOW
बैठक में अधिकारियों ने सीएम योगी को बताया कि आर्थिक अपराधों की जांच को ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए केस मैनेजमेंट सिस्टम यानी CMS तैयार किया गया है. यह डिजिटल सिस्टम मामलों की ऑनलाइन रिपोर्टिंग, रियल टाइम मॉनिटरिंग और डैशबोर्ड के जरिए निगरानी की सुविधा देगा. मुख्यमंत्री ने इस तकनीक का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने के निर्देश दिए. उनका कहना था कि तकनीक आधारित जांच व्यवस्था से पारदर्शिता बढ़ेगी, जांच की गुणवत्ता सुधरेगी और जवाबदेही भी तय होगी. सरकार का फोकस अब सिर्फ कार्रवाई तक सीमित नहीं है बल्कि जांच एजेंसियों को आधुनिक संसाधनों और टेक्निकल ट्रेनिंग से मजबूत बनाने पर भी है.
साइबर फ्रॉड और पोंजी स्कीम पर खास नजर
सीएम योगी ने कहा कि बदलती तकनीक के साथ आर्थिक अपराधों के तरीके भी बदल रहे हैं. आजकल साइबर फ्रॉड, ऑनलाइन निवेश ठगी, पोंजी स्कीम और चिटफंड घोटालों के जरिए लोगों को बड़े पैमाने पर निशाना बनाया जा रहा है. इसी को देखते हुए उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जांच एजेंसियों के अधिकारियों और कर्मचारियों को नई तकनीकों की ट्रेनिंग दी जाए. पोंजी स्कीम, मल्टीलेवल मार्केटिंग और साइबर अपराध जैसे मामलों को समझने और उनसे निपटने के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाया जाए.
लोगों को जागरूक करने पर भी सरकार का जोर
योगी सरकार सिर्फ अपराधियों पर कार्रवाई ही नहीं बल्कि लोगों को जागरूक करने पर भी काम कर रही है. बैठक में बताया गया कि EOW की तरफ से “जागरूकता, जानकारी, बचाव” अभियान चलाया जा रहा है. इस अभियान के जरिए लोगों को बताया जा रहा है कि फर्जी निवेश योजनाओं, ऑनलाइन ठगी और साइबर अपराधों से कैसे बचा जा सकता है. मुख्यमंत्री ने इस अभियान को और बड़े स्तर पर चलाने के निर्देश दिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जागरूक हो सकें.
आर्थिक अपराधों पर ‘जीरो टॉलरेंस’ का संदेश
बैठक के आखिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ संकेत दिए कि आर्थिक अपराधों के खिलाफ सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है. उन्होंने कहा कि समय के साथ अपराधों का स्वरूप बदल रहा है, इसलिए जांच एजेंसियों को भी आधुनिक बनाना जरूरी है.