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अब फ्रॉड करने वालों की खैर नहीं! योगी सरकार ने EOW को दिया फुल पावर

UP News: उत्तर प्रदेश में आर्थिक अपराधों पर लगाम कसने के लिए योगी सरकार अब और ज्यादा आक्रामक मोड में नजर आ रही है. फर्जी निवेश योजनाएं, साइबर ठगी, चिटफंड घोटाले, मल्टीलेवल मार्केटिंग के नाम पर लोगों को चूना लगाने वाले गिरोहों पर शिकंजा कसने की तैयारी तेज हो गई है.

Written ByGunateet Ojha
Published: Jun 10, 2026, 01:33 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 01:33 PM IST
अब फ्रॉड करने वालों की खैर नहीं! योगी सरकार ने EOW को दिया फुल पावर

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Gunateet Ojha

Gunateet Ojha

गुणातीत ओझा ज़ी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल के उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजिटल को लीड कर रहे हैं. वह दिसंबर 2021 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश-दुनिया और राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 15 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. इससे पहले एनडीटीवी डिजिटल, लाइव हिन्दुस्तान डिजिटल, लोकमत डिजिटल, जागरण डॉट कॉम, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, हिन्दुस्तान अखबार, दैनिक जागरण अखबार के साथ भी काम कर चुके हैं.

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