योगी आदित्यनाथ का जापान दौरा; ग्रीन हाइड्रोजन तकनीक से ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर उत्तर प्रदेश

CM Yogi Adityanath in Japan Visit: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने जापान दौरे के दौरान गुरुवार को यामानाशी प्रान्त स्थित अत्याधुनिक हाइड्रोजन ऊर्जा संयंत्र का भ्रमण किया. इस दौरान उन्होंने संयंत्र में संचालित पावर-टू-गैस प्रणाली को करीब से देखा और वहां मौजूद विशेषज्ञों से इसकी तकनीकी कार्यप्रणाली की विस्तृत जानकारी प्राप्त की. मुख्यमंत्री ने संयंत्र में उपयोग हो रही आधुनिक तकनीकों को समझते हुए इसे भविष्य की ऊर्जा जरूरतों के लिए महत्वपूर्ण बताया.

पावर-टू-गैस प्रणाली से बन रही स्वच्छ ऊर्जा

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, यामानाशी में संचालित पावर-टू-गैस प्रणाली सौर और पवन जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से उत्पन्न बिजली को हाइड्रोजन में परिवर्तित करती है. इस प्रक्रिया के तहत अतिरिक्त बिजली का उपयोग इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित करने के लिए किया जाता है. उत्पादित हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन, ऊर्जा भंडारण और स्वच्छ परिवहन के लिए किया जाता है. यह प्रणाली न केवल ऊर्जा दक्षता बढ़ाती है, बल्कि कार्बन उत्सर्जन को भी काफी हद तक कम करती है, जिससे पर्यावरण संरक्षण को मजबूती मिलती है.

ग्रीन हाइड्रोजन को बताया भविष्य की ऊर्जा

मुख्यमंत्री ने यामानाशी की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि ग्रीन हाइड्रोजन भविष्य की ऊर्जा का महत्वपूर्ण आधार बन सकता है.उन्होंने इसे स्वच्छ ऊर्जा और हरित विकास की दिशा में एक प्रभावी और व्यवहारिक मॉडल बताया.उनका कहना था कि यदि इस प्रकार की तकनीकों को बड़े पैमाने पर अपनाया जाए तो ऊर्जा क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव संभव है.

Add Zee News as a Preferred Source

उत्तर प्रदेश में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार भी ग्रीन हाइड्रोजन, सौर ऊर्जा और अन्य स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए ठोस कदम उठा रही है. राज्य में औद्योगिक निवेश, अनुसंधान और नई तकनीकों को प्रोत्साहित किया जा रहा है. सरकार का लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने और पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाए.

तकनीकी सहयोग को मिलेगा बल

मुख्यमंत्री का यह दौरा जापान के साथ तकनीकी सहयोग को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. विशेषज्ञों का मानना है कि इस पहल से उत्तर प्रदेश में स्वच्छ ऊर्जा, ग्रीन मोबिलिटी और हाइड्रोजन आधारित परियोजनाओं को नई गति मिलेगी. इससे राज्य में निवेश, रोजगार और सतत विकास के नए अवसर भी सृजित होंगे.

यह भी पढ़ें : पटरी को छुए बिना 500 की स्पीड से दाैड़ती है ये ट्रेन! सीएम योगी ने जापान में 10 मिनट में नाप दिया 100 KM का सफर!

