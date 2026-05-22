अब यूपी में गुंडा टैक्स नहीं, निवेश और रोजगार की बात होती है: सीएम योगी

Uttar Pradesh Development: उत्तर प्रदेश में औद्योगिक माहौल तेजी से बदल रहा है. कभी अपराध और खराब कानून व्यवस्था की वजह से चर्चा में रहने वाला प्रदेश अब निवेश और विकास की नई पहचान बना रहा है. इसी बदले हुए माहौल की तस्वीर शुक्रवार को उस समय देखने को मिली, जब मुख्यमंत्री Yogi Adityanath ने यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी Yamuna Expressway Industrial Development Authority क्षेत्र में 17 निवेशकों को भूमि आवंटन पत्र सौंपे. इस दौरान मुख्यमंत्री ने निवेशकों का स्वागत करते हुए कहा कि अब उत्तर प्रदेश देश-दुनिया में टूरिज्म, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट का बड़ा केंद्र बन चुका है. उन्होंने कहा कि यूपी में निवेश करने वाले कारोबारी सिर्फ उद्योगपति नहीं, बल्कि प्रदेश के विकास में सरकार के “सहयात्री” हैं.

कभी ‘डरावना इलाका’ कहलाता था जेवर

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम में कहा कि आज जिस जेवर और यीडा क्षेत्र में दुनिया स्तरीय विकास दिखाई दे रहा है, कुछ साल पहले तक वही इलाका अपराध और डर की वजह से बदनाम था. उन्होंने कहा कि करीब 9 साल पहले हालात ऐसे थे कि शाम होते ही लोगों की आवाजाही बंद हो जाती थी. लोग अंधेरा होने से पहले घर लौटने की कोशिश करते थे. सड़कें खराब थीं, इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर था और निवेश की कल्पना भी मुश्किल लगती थी. लेकिन अब उसी इलाके में देश का सबसे बड़ा Noida International Airport बन रहा है. बड़े उद्योग आ रहे हैं और हजारों करोड़ रुपये का निवेश हो रहा है. मुख्यमंत्री ने इसे “नए भारत के नए उत्तर प्रदेश” की तस्वीर बताया.

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2017 से पहले क्या थे हालात?

सीएम योगी ने अपने संबोधन में पिछली सरकारों पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि 2017 से पहले प्रदेश में माफिया और अपराधियों का दबदबा था. कई जिलों में लोगों के बीच भय का माहौल रहता था. उन्होंने कहा कि व्यापारी शाम होते ही दुकानें बंद कर देते थे और महिलाएं घर से बाहर निकलने में असुरक्षित महसूस करती थीं. बिजली और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं भी खराब थीं. मुख्यमंत्री के मुताबिक उस समय प्रदेश में उद्योग लगाने की सोचने वाले निवेशकों की संख्या बेहद कम थी.

‘विकास की पहली शर्त है सुरक्षा’

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी राज्य के विकास की सबसे पहली जरूरत सुरक्षा होती है. अगर माहौल सुरक्षित नहीं होगा तो उद्योग, व्यापार और निवेश आगे नहीं बढ़ सकते. उन्होंने दावा किया कि अब यूपी में निवेशकों को बिना डर और बिना किसी “लेनदेन” के काम करने का माहौल मिल रहा है. सरकार ने उद्योगों के लिए नीतियां आसान बनाई हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से मजबूत किया है. सीएम ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश देश के उन राज्यों में शामिल है, जहां सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे और बेहतर सड़क नेटवर्क मौजूद है. प्रदेश के लगभग हर जिला मुख्यालय को बेहतर सड़कों से जोड़ा जा चुका है.

एयरपोर्ट और एक्सप्रेसवे ने बदली तस्वीर

मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 से पहले यूपी में सिर्फ दो एयरपोर्ट ठीक तरह से संचालित हो रहे थे, लेकिन अब प्रदेश में 16 एयरपोर्ट सक्रिय हैं. इनमें पांच अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट शामिल हैं. उन्होंने बताया कि कई नए एयरपोर्ट पर काम तेजी से चल रहा है. साथ ही एक्सप्रेसवे नेटवर्क ने यूपी को देश के सबसे बेहतर कनेक्टेड राज्यों में शामिल कर दिया है. यीडा और जेवर क्षेत्र की सबसे बड़ी ताकत इसकी कनेक्टिविटी मानी जा रही है. यहां एक्सप्रेसवे, रेलवे फ्रेट कॉरिडोर और एयर कनेक्टिविटी जैसी सभी सुविधाएं एक साथ मौजूद हैं. यही वजह है कि बड़ी कंपनियां यहां निवेश करने में दिलचस्पी दिखा रही हैं.

15 जून से शुरू होंगी घरेलू उड़ानें

मुख्यमंत्री ने कहा कि Noida International Airport से 15 जून से घरेलू उड़ानों की शुरुआत होने जा रही है. इसके बाद अंतरराष्ट्रीय सेवाएं भी शुरू की जाएंगी. उन्होंने बताया कि एयरपोर्ट पर कार्गो और एमआरओ जैसी सुविधाएं भी विकसित की जा रही हैं, जिससे यह क्षेत्र बड़ा लॉजिस्टिक हब बन सके. विशेषज्ञों का मानना है कि एयरपोर्ट शुरू होने के बाद जेवर और आसपास के क्षेत्रों में उद्योग, होटल, वेयरहाउसिंग और रियल एस्टेट सेक्टर को बड़ा फायदा मिलेगा.

निवेश से युवाओं को मिलेगा बड़ा फायदा

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन नई परियोजनाओं से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से करीब 15 हजार रोजगार पैदा होंगे. खास बात यह है कि स्थानीय युवाओं को रोजगार देने पर भी जोर दिया जा रहा है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब स्किल्ड मैनपावर तेजी से तैयार हो रही है और निवेशकों को स्थानीय स्तर पर ही अच्छा स्टाफ मिल सकता है. सीएम योगी ने महिलाओं की भागीदारी का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि पहले जहां महिलाएं शाम होने से पहले घर लौटने को मजबूर थीं, अब वे नाइट शिफ्ट में भी काम करने लगी हैं. उन्होंने दावा किया कि यूपी में महिला वर्कफोर्स की भागीदारी पहले के मुकाबले काफी बढ़ी है.

हर सेक्टर में बढ़ रहा निवेश

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने बताया कि यूपी में रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, डेटा प्रोसेसिंग, आईटी, गारमेंट और एमएसएमई सेक्टर में बड़े निवेश आ रहे हैं. उन्होंने कहा कि SAEL Solar द्वारा 8000 करोड़ रुपये के निवेश से सोलर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित की जा रही है. वहीं Escorts Kubota की ओर से 4500 करोड़ रुपये के निवेश से ट्रैक्टर और निर्माण उपकरण निर्माण प्लांट लगाया जाएगा. इन दोनों परियोजनाओं से हजारों लोगों को रोजगार मिलने की संभावना जताई गई है.

यीडा को बनाया जा रहा भविष्य का इंडस्ट्रियल हब

मुख्यमंत्री ने कहा कि यीडा क्षेत्र के लिए सरकार विजनरी प्लानिंग और फास्ट ट्रैक इंप्लीमेंटेशन मॉडल पर काम कर रही है. उन्होंने बताया कि यहां सेमीकंडक्टर यूनिट, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, डेटा सेंटर पार्क, मेडिकल डिवाइस पार्क, अपैरल पार्क और एमएसएमई पार्क जैसे कई बड़े प्रोजेक्ट तेजी से विकसित किए जा रहे हैं. सरकार का मकसद यीडा को सिर्फ औद्योगिक क्षेत्र नहीं, बल्कि भविष्य का हाईटेक इंडस्ट्रियल सिटी बनाना है.

एनसीआर से बाहर भी निवेश की अपील

मुख्यमंत्री ने निवेशकों से अपील की कि वे सिर्फ एनसीआर तक सीमित न रहें, बल्कि पूर्वांचल और बुंदेलखंड जैसे क्षेत्रों में भी निवेश करें. उन्होंने कहा कि बलिया, सोनभद्र, चित्रकूट, ललितपुर और महराजगंज जैसे जिलों में भी उद्योगों की अपार संभावनाएं हैं. वहां निवेश करने वाले उद्योगपतियों को भविष्य में बड़ा फायदा मिल सकता है.