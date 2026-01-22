Advertisement
मिशन टीबी फ्री यूपी.. सांसद से पार्षद तक मैदान में, बुजुर्गों और झुग्गियों पर खास फोकस, योगी सरकार का बड़ा ऐलान

UP News: योगी सरकार एक बार फिर तपेदिक (टीबी) उन्मूलन के लिए प्रदेश में 100 दिवसीय विशेष सघन रोगी खोज अभियान शुरू करने जा रही है. फरवरी में शुरू हो रहे अभियान में जनप्रतिनिधियों व विभिन्न विभागों के सहयोग से अधिकतम मरीजों को खोजकर उनका इलाज शुरू करने की रणनीति है.

Jan 22, 2026
UP Govt TB Campaign: उत्तर प्रदेश में टीबी (तपेदिक) के खिलाफ योगी सरकार एक बार फिर बड़े और निर्णायक कदम की तैयारी में है. फरवरी से पूरे राज्य में 100 दिवसीय विशेष सघन टीबी रोगी खोज अभियान शुरू किया जाएगा. इस अभियान का मकसद ज्यादा से ज्यादा टीबी मरीजों की पहचान करना, समय पर इलाज शुरू कराना और टीबी से होने वाली मौतों को और कम करना है. सीएम योगी के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने इसकी पूरी रणनीति तैयार कर ली है.

सांसद से पार्षद तक अभियान में होंगे शामिल

इस अभियान की सबसे बड़ी खासियत जनभागीदारी है. स्वास्थ्य महानिदेशक ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इस बार सिर्फ स्वास्थ्य विभाग ही नहीं बल्कि सांसद, विधायक, विधान परिषद सदस्य, ग्राम प्रधान और पार्षद भी इस अभियान का हिस्सा होंगे. जनप्रतिनिधियों की भागीदारी से अभियान को गांव-गांव और मोहल्ला-मोहल्ला तक पहुंचाने की योजना है ताकि कोई भी टीबी मरीज जांच और इलाज से छूट न जाए.

सघन अभियान से मौतों में 17 फीसदी तक आई कमी

स्वास्थ्य सचिव डॉ. पिंकी जोवल के अनुसार 7 दिसंबर 2024 से चल रहे सघन टीबी खोज अभियान के अच्छे नतीजे सामने आए हैं. 2015 की तुलना में अब प्रति एक लाख आबादी पर टीबी मरीजों की संख्या में 17% की कमी आई है. टीबी से होने वाली मौतों में भी 17% की गिरावट दर्ज की गई है. इन्हीं सकारात्मक परिणामों को देखते हुए सरकार ने फरवरी से फिर 100 दिन का विशेष अभियान चलाने का फैसला लिया है.

बुजुर्गों, गंभीर मरीजों और मलिन बस्तियों पर खास नजर

सरकार ने साफ निर्देश दिए हैं कि इस अभियान में बुजुर्गों, गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों, मलिन बस्तियों और जेलों में रहने वालों की प्राथमिकता के आधार पर स्क्रीनिंग की जाए. इन इलाकों में टीबी के मामले ज्यादा छुपे रहते हैं. इसलिए स्वास्थ्य टीमें घर-घर जाकर जांच करेंगी और जरूरत पड़ने पर तुरंत इलाज शुरू कराया जाएगा.

स्कूल से यूनिवर्सिटी तक चलेगा जागरूकता अभियान

टीबी को जड़ से खत्म करने के लिए इलाज के साथ ही जागरूकता भी जरूरी है. इसी वजह से सरकार ने निर्देश दिए हैं कि प्राइमरी स्कूल से लेकर विश्वविद्यालयों तक निबंध, पोस्टर और जागरूकता प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएं. जिससे बच्चों और युवाओं को टीबी के लक्षण, बचाव और इलाज की जानकारी मिल सके. इसके साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि वे गांवों में टीबी के संदिग्ध मरीजों की पहचान कर सकें. अभियान के तहत परिवहन विभाग के ड्राइवर और कंडक्टर, कारखानों में काम करने वाले श्रमिक, और जेलों में बंद कैदी.. इन सभी की विशेष स्क्रीनिंग कराई जाएगी. इसके लिए अलग-अलग जगहों पर निःक्षय शिविर लगाए जाएंगे.

100 दिवसीय अभियान की पूरी रणनीति

सरकार द्वारा तय की गई रणनीति के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों से 5% मरीजों को टीबी जांच के लिए रेफर किया जाएगा. जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेजों से 10% मरीजों की जांच होगी. आयुष्मान आरोग्य मंदिरों से सैंपल ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था की जाएगी. बुजुर्ग और गंभीर मरीजों की घर पर जांच की कोशिश होगी. एनजीओ, कॉरपोरेट संस्थान और सामाजिक संगठनों को निःक्षय मित्र के रूप में जोड़ा जाएगा. योगी सरकार का संदेश बिल्कुल साफ है.. टीबी से जंग सिर्फ सरकार की नहीं पूरे समाज की है. जनभागीदारी, समय पर जांच, बेहतर इलाज और जागरूकता के दम पर उत्तर प्रदेश को टीबी मुक्त राज्य बनाना ही इस 100 दिवसीय अभियान का अंतिम लक्ष्य है.

UP News

