UP Chakbandi: यूपी में बदले चकबंदी के नियम, अब 75 फीसदी किसानों की सहमति जरूरी, जानिए योगी सरकार ने क्या किए बदलाव?
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2899478
Zee UP-UttarakhandUP Ki Baat

UP Chakbandi: यूपी में बदले चकबंदी के नियम, अब 75 फीसदी किसानों की सहमति जरूरी, जानिए योगी सरकार ने क्या किए बदलाव?

UP Chakbandi: उत्तर प्रदेश में चकबंदी के नियमों में बदलाव किया गया है. नए नियम के अनुसार, किसी भी गांव में चकबंदी शुरू करने के लिए अब ग्राम पंचायत के प्रस्ताव के साथ-साथ 75 प्रतिशत खाताधारकों की लिखित सहमति अनिवार्य होगी.

 

Written By  Preeti Chauhan|Last Updated: Aug 28, 2025, 08:59 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Consolidation of holdings in up (File Photo)
Consolidation of holdings in up (File Photo)

Consolidation of holdings in UP: उत्तर प्रदेश सरकार ने चकबंदी प्रक्रिया को तेज करने के लिए बड़ा कदम उठाया है, जिसमें राज्य में चकबंदी कराने के लिए विशेष अभियान शुरू किया जा रहा है.उत्तर प्रदेश में किसी भी राजस्व ग्राम में अब चकबंदी तभी की जाएगी  जब उस गांव के 75 फीसदी खाताधारक (किसान) अपनी लिखित सहमति देंगे.  इस बारे में मुख्यालय स्तर से सभी जिलाधिकारियों को निर्देश भेजे गए हैं. पहले ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्यों के बहुमत से भेजा गया प्रस्ताव चकबंदी के लिए काफी होता था. अब नियमों में बदलाव किया गया है

कुल राजस्व ग्रामों की संख्या
उत्तर प्रदेश में कुल राजस्व ग्रामों की संख्या 107529 है. इनमें से 6974 गांवों में एक बार भी चकबंदी नहीं हुई है. चकबंदी विभाग के मुताबिक इनमें से बस 1767 गांव ही ऐसे हैं जिनमें अब चकबंदी हो सकती है. बाकी के गांवों में पहाड़ी जमीन होने, नदी के कटान वाले गांव, बहुत बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहण वाले गांव और ज्यादातर भाग वन भूमि में होने से इनकी चकबंदी नहीं हो सकती है.

क्या कहता है चकबंदी विभाग?
चकबंदी विभाग का कहना है कि चकबंदी किसानों की सुविधा के लिए की जाती है. ऐसा कई बार होता कि जब भी ये प्रक्रिया शुरू होती है तो गांवों में विरोध होने लगता है. कई बार कोर्ट केस भी हो जाते हैं. इसलिए ऐसी कोई नौबत न आए  इसके लिए सभी जिलाधिकारियों को यह निर्देश भेज दिए गए हैं कि चकबंदी की प्रक्रिया शुरू करने से पहले उस गांव के 75 फीसदी गाटा संख्या धारकों यानी किसानों को साथ लेकर उनकी सहमति ली जाए.  यह सहमति लिखित में होगी और इसके लिए किसानों से भरवाया जाना वाला प्रारूप भी जिलाधिकारियों को भेजा गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

आइए डालते हैं एक नजर आंकड़े पर
प्रदेश में कुल राजस्व ग्रामों की संख्या- 107529
गांवों की संख्या जहां एक बार भी चकबंदी नहीं हुई-6974
राजस्व ग्राम जहां पहले चक्र की चकबंदी हो चुकी है-100555
चकबंदी से छूटे गांव जो चकबंदी के लिए उपयुक्त-1767

क्या है चकबंदी?
उत्तर प्रदेश में चकबंदी का अर्थ किसानों की अलग-अलग जगहों पर बिखरी हुई जोतों (खेतों) को एक जगह पर इकट्ठा करके कृषि कार्य को आसान और अधिक कुशल बनाना है. यह उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम 1953 के तहत की जाती है और इसका मुख्य उद्देश्य खेती की दक्षता बढ़ाना, सीमा विवादों को निपटाना और भूमि का उचित प्रबंधन करना है.

TAGS

Consolidation of holdings in uprules changed for consolidationUP Chakbandi:

Trending news

Varanasi Rain Alert
काशी में फिर चलने लगे AC-कूलर! लोगों को बारिश का इंतजार,जानें 3 दिन कैसा रहेगा मौसम?
Gorakhpur Weather today
पूर्वी यूपी में मॉनसून बेदम! गोरखपुर समेत इन दिनों में बादल-धूप की आंख मिचौली
Vaishno Devi
वैष्णो देवी लैंडस्लाइड में मरने वाले लोगों में यूपी के11 लोग,देखें मृतकों की लिस्ट
Nainital News
नैनीताल में धू-धूकर जली अंग्रेजों के जमाने की बिल्डिंग, जलकर बुजुर्ग महिला की मौत
weather in uttarakhand
उत्तराखंड में त्राहिमाम!आज भी पिंड नहीं छोड़ेगी बारिश, चमोली समेत इन जिलों में अलर्ट
UP Rain Alert
जून जैसी गर्मी से बेहाल यूपी, पारा 35℃ के पार,मऊ समेत इन जिलों में गर्मी का पारा हाई
Noida Weather update
नोएडा में रिमझिम फुहारों से मौसम खुशनुमा, दो दिन बाद गदर मचाएगा मौसम
prayagraj news
प्रयागराज में पूर्व जिला पंचायत सदस्‍य लापता, चित्रकूट से कार बरामद, अखिलेश हमलावर
Rinku Singh
यूपी प्रीमियर लीग में रिंकू सिंह का राउडी अवतार, मेरठ के कप्‍तान का फ‍िर गरजा बल्‍ला
Meerut latest news
दिल्ली-नोएडा जैसे दिखेंगे मेरठ के ये दो प्रमुख रोड, साइकिल और बस के लिए होगी अलग लेन
;