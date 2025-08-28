UP Chakbandi: यूपी में बदले चकबंदी के नियम, अब 75 फीसदी किसानों की सहमति जरूरी, जानिए योगी सरकार ने क्या किए बदलाव?

Consolidation of holdings in UP: उत्तर प्रदेश सरकार ने चकबंदी प्रक्रिया को तेज करने के लिए बड़ा कदम उठाया है, जिसमें राज्य में चकबंदी कराने के लिए विशेष अभियान शुरू किया जा रहा है.उत्तर प्रदेश में किसी भी राजस्व ग्राम में अब चकबंदी तभी की जाएगी जब उस गांव के 75 फीसदी खाताधारक (किसान) अपनी लिखित सहमति देंगे. इस बारे में मुख्यालय स्तर से सभी जिलाधिकारियों को निर्देश भेजे गए हैं. पहले ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्यों के बहुमत से भेजा गया प्रस्ताव चकबंदी के लिए काफी होता था. अब नियमों में बदलाव किया गया है

कुल राजस्व ग्रामों की संख्या

उत्तर प्रदेश में कुल राजस्व ग्रामों की संख्या 107529 है. इनमें से 6974 गांवों में एक बार भी चकबंदी नहीं हुई है. चकबंदी विभाग के मुताबिक इनमें से बस 1767 गांव ही ऐसे हैं जिनमें अब चकबंदी हो सकती है. बाकी के गांवों में पहाड़ी जमीन होने, नदी के कटान वाले गांव, बहुत बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहण वाले गांव और ज्यादातर भाग वन भूमि में होने से इनकी चकबंदी नहीं हो सकती है.

क्या कहता है चकबंदी विभाग?

चकबंदी विभाग का कहना है कि चकबंदी किसानों की सुविधा के लिए की जाती है. ऐसा कई बार होता कि जब भी ये प्रक्रिया शुरू होती है तो गांवों में विरोध होने लगता है. कई बार कोर्ट केस भी हो जाते हैं. इसलिए ऐसी कोई नौबत न आए इसके लिए सभी जिलाधिकारियों को यह निर्देश भेज दिए गए हैं कि चकबंदी की प्रक्रिया शुरू करने से पहले उस गांव के 75 फीसदी गाटा संख्या धारकों यानी किसानों को साथ लेकर उनकी सहमति ली जाए. यह सहमति लिखित में होगी और इसके लिए किसानों से भरवाया जाना वाला प्रारूप भी जिलाधिकारियों को भेजा गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

आइए डालते हैं एक नजर आंकड़े पर

प्रदेश में कुल राजस्व ग्रामों की संख्या- 107529

गांवों की संख्या जहां एक बार भी चकबंदी नहीं हुई-6974

राजस्व ग्राम जहां पहले चक्र की चकबंदी हो चुकी है-100555

चकबंदी से छूटे गांव जो चकबंदी के लिए उपयुक्त-1767

क्या है चकबंदी?

उत्तर प्रदेश में चकबंदी का अर्थ किसानों की अलग-अलग जगहों पर बिखरी हुई जोतों (खेतों) को एक जगह पर इकट्ठा करके कृषि कार्य को आसान और अधिक कुशल बनाना है. यह उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम 1953 के तहत की जाती है और इसका मुख्य उद्देश्य खेती की दक्षता बढ़ाना, सीमा विवादों को निपटाना और भूमि का उचित प्रबंधन करना है.