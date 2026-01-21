बॉटलनेक से ब्रेकथ्रू तक.. योगी सरकार ने कैसे बदल दी यूपी की तकदीर?

UP Development Model: सीएम योगी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश अपनी नई पहचान बना रहा है. उत्तर प्रदेश अब उस दौर से बाहर निकल चुका है जब निवेश और विकास के रास्ते फाइलों, मंजूरियों और दफ्तरों के चक्कर में अटक जाया करते थे. सीएम योगी का यूपी को 'बॉटलनेक से ब्रेकथ्रू स्टेट' बताना सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं है बल्कि पिछले साढ़े आठ सालों में हुए गहरे और ठोस सुधारों की तस्वीर है. इन सुधारों ने यूपी की पहचान बदल दी है.

शासन की सोच बदली.. सिस्टम बदला

योगी सरकार ने 'मिनिमम गवर्नमेंट-मैक्सिमम गवर्नेंस' के सिद्धांत को सिर्फ नारा नहीं रहने दिया बल्कि इसे जमीन पर लागू किया. नीतियों, प्रक्रियाओं और डिजिटल सिस्टम को इस तरह बदला गया कि आम नागरिक, व्यापारी और निवेशक.. तीनों को सीधा फायदा मिला. विभागों के चक्कर लगाने की पुरानी आदत खत्म हुई और काम तय समय में होने लगा.

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बड़ी छलांग

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करें तो यूपी ने बड़ी छलांग लगाई है. साल 2017-18 में जो राज्य 12वें नंबर पर था.. वह 2019 में देश में दूसरे स्थान पर पहुंच गया. 2022 और 2024 में उत्तर प्रदेश को ‘टॉप अचीवर’ का दर्जा मिला. लॉजिस्टिक्स रैंकिंग और गुड गवर्नेंस इंडेक्स में भी राज्य का प्रदर्शन लगातार बेहतर रहा. इसका मतलब साफ है कि सुधार सिर्फ कागजों में नहीं आंकड़ों में भी दिखने लगे.

निवेश मित्र पोर्टल बना सबसे बड़ा सहारा

प्रदेश में निवेश की राह आसान बनाने में निवेश मित्र पोर्टल गेमचेंजर साबित हुआ. एक ही प्लेटफॉर्म पर 45 विभागों की 525 से ज्यादा सेवाएं उपलब्ध कराई गईं. अब तक 20 लाख से अधिक मंजूरियां ऑनलाइन जारी हो चुकी हैं. 97 प्रतिशत से ज्यादा आवेदनों का निस्तारण समय पर हुआ और 96 प्रतिशत उपयोगकर्ताओं ने संतोष जताया. अब निवेश मित्र 3.0 पर काम हो रहा है जिसमें AI आधारित ट्रैकिंग और रियल-टाइम अपडेट जैसी सुविधाएं होंगी.

नियम-कायदों का बोझ हुआ हल्का

उद्योगों की सबसे बड़ी परेशानी.. जटिल नियम और अनुपालन को योगी सरकार ने गंभीरता से हल किया. 65 विभागों में 4675 अनुपालन कम किए गए. हजारों नियमों को सरल और डिजिटल बनाया गया. सैकड़ों प्रावधानों को अपराधमुक्त किया गया और सैकड़ों पुराने कानून खत्म किए गए. छोटे व्यापारियों के लिए ट्रेड लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन जैसी बाधाएं भी हटाई गईं.

केंद्र सरकार से भी मिली मान्यता

इन सुधारों को केंद्र सरकार ने भी सराहा. डी-रेगुलेशन 1.0 कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश को देश में पहला स्थान मिला. यह रैंकिंग जमीनी सुधारों के आधार पर दी गई जिससे निवेशकों का भरोसा और मजबूत हुआ. यूपी अब ऐसा राज्य बन चुका है जहां नियम साफ हैं और अनिश्चितता नहीं है.

निवेश से बदली जमीनी तस्वीर

एक्सप्रेसवे, डिफेंस कॉरिडोर, इंडस्ट्रियल पार्क, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, डेटा सेंटर और लॉजिस्टिक्स हब.. इन सभी ने यूपी को औद्योगिक ताकत के रूप में उभारा है. इससे रोजगार बढ़ा, एमएसएमई को ताकत मिली और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार मिली. अब उत्तर प्रदेश सुधारों के अगले चरण में है जहां फोकस तेज़ क्रियान्वयन और ठोस नतीजों पर है. योगी सरकार का लक्ष्य साफ है कि यूपी को न सिर्फ देश बल्कि वैश्विक निवेश और विकास का बड़ा केंद्र बनाना. जिस राज्य को कभी बाधाओं के लिए जाना जाता था.. वही आज अवसरों की पहचान बन चुका है.