UP करेगा विकसित भारत का सपना साकार! फूड प्रोसेसिंग से 1 ट्रिलियन डॉलर की उड़ान, पारदर्शी राजस्व व्यवस्था पर भी फोकस

लखनऊ: विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्णायक कदम तेज कर दिए हैं. राज्य को 01 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य में खाद्य प्रसंस्करण (फूड प्रोसेसिंग) सेक्टर को मजबूत आधार के रूप में विकसित किया जा रहा है. इसी कड़ी में अप्रेजल समिति ने 10 बड़े निवेश प्रस्तावों को मंजूरी देकर औद्योगिक विकास को नई गति दी है. सरकार का मानना है कि फूड प्रोसेसिंग सेक्टर न सिर्फ किसानों की आय बढ़ाएगा, बल्कि रोजगार सृजन और निर्यात को भी मजबूती देगा.

योगी सरकार का आत्मनिर्भर ग्राम पंचायतों पर जोर

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट किया कि आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की नींव आत्मनिर्भर ग्राम पंचायतों से ही मजबूत होगी. पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि उत्सव भवनों का उपयोग बिना किसी भेदभाव के, प्राथमिकता के आधार पर मांगलिक कार्यों के लिए किया जाए. साथ ही उत्सव भवनों के निर्माण में सीएसआर, विधायक निधि और मातृ भूमि योजना के अंतर्गत सहयोग लेने पर जोर दिया गया.

शौचालयों के निर्माण में UP देश में नंबर वन

ग्रामीण स्वच्छता के मोर्चे पर भी उत्तर प्रदेश ने बड़ी उपलब्धि दर्ज की है. वर्तमान वित्तीय वर्ष में 4.79 लाख व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण कर यूपी देश में पहले स्थान पर पहुंच गया है. देशभर में बने कुल 17.26 लाख शौचालयों में से 28 प्रतिशत अकेले उत्तर प्रदेश में निर्मित हुए हैं. मुख्यमंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों में सीवर और ग्रे-वाटर के वैज्ञानिक निस्तारण और ग्राम पंचायतों की आय के स्रोत बढ़ाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के निर्देश दिए. पंचायतों की भूमि से अतिक्रमण हटाने पर भी सख्त रुख अपनाने को कहा गया.

राजस्व व्यवस्था में पारदर्शिता और गति लाने का निर्देश

राजस्व व्यवस्था में पारदर्शिता और गति लाने के लिए मुख्यमंत्री ने सभी मामलों का मेरिट के आधार पर निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. प्रदेश के सभी जनपदों में रोवर आधारित पैमाइश प्रणाली शीघ्र लागू करने, नामांतरण के मामलों को ऑटो मोड पर निपटाने और चकबंदी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाते हुए नियमित मॉनिटरिंग करने पर जोर दिया गया.

शीतलहर के बढ़ते प्रकोप को देख सीएम के निर्देश

शीतलहर को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रशासन को अलाव, रैनबसेरे और कंबल वितरण की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश भी दिए. उन्होंने कहा कि सभी विभाग युद्ध स्तर और मिशन मोड में कार्य कर तय समयसीमा में योजनाओं को पूरा करें.

कुल मिलाकर, निवेश, ग्राम विकास, स्वच्छता, राजस्व सुधार और सामाजिक सुरक्षा- हर मोर्चे पर तेज फैसलों के साथ उत्तर प्रदेश विकसित भारत के लक्ष्य की ओर मजबूती से आगे बढ़ रहा है.

