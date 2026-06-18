मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के सफल संचालन में समाज कल्याण विभाग की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है. विभाग की ओर से लाभार्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन किया जाता है और उसके बाद सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किए जाते हैं. इन समारोहों में विवाह से जुड़ी सभी व्यवस्थाएं प्रशासन की ओर से कराई जाती हैं ताकि किसी भी परिवार को अतिरिक्त खर्च या परेशानी का सामना न करना पड़े. विवाह समारोह में पंडाल, सजावट, भोजन, बैठने की व्यवस्था और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं. इससे गरीब परिवार बिना किसी आर्थिक दबाव के अपनी बेटियों की शादी सम्मानपूर्वक करा पाते हैं.