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बेटियों की शादी का बोझ हुआ हल्का! योगी सरकार ने OBC परिवारों को दिया बड़ा सहारा

लखनऊः उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चल रही जनकल्याणकारी योजनाएं लगातार जरूरतमंद लोगों तक पहुंच रही हैं. सरकार का दावा है कि योजनाओं का लाभ जाति, धर्म या वर्ग के आधार पर नहीं बल्कि पात्रता के आधार पर दिया जा रहा है.

Written ByGunateet Ojha
Published: Jun 18, 2026, 07:40 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 07:40 PM IST
बेटियों की शादी का बोझ हुआ हल्का! योगी सरकार ने OBC परिवारों को दिया बड़ा सहारा

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Gunateet Ojha

Gunateet Ojha

गुणातीत ओझा ज़ी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल के उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजिटल को लीड कर रहे हैं. वह दिसंबर 2021 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश-दुनिया और राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 15 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. इससे पहले एनडीटीवी डिजिटल, लाइव हिन्दुस्तान डिजिटल, लोकमत डिजिटल, जागरण डॉट कॉम, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, हिन्दुस्तान अखबार, दैनिक जागरण अखबार के साथ भी काम कर चुके हैं.

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