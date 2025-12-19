Advertisement
Zee UP-UttarakhandUP Ki Baat

ZEE Media Global Innovation Summit 2025: गांव की लड़की से लंदन के मंच तक...बिजनौर विधायक की वो कहानी, जिसमें सत्ता से ज्यादा संघर्ष!

ZEE Media Global Innovation & Leadership Summit 2025: लंदन में ZEE Media की ओर से ZEE Media Global Innovation & Leadership Summit 2025 का आयोजन किया गया. जिसमें बिजनौर की विधायक सूची चौधरी भी शामिल हुईं. ZEE Media के इस मंच से उन्होंने अपने संघर्ष की पूरी कहानी बयां की. यहां पढ़िए 

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Dec 19, 2025, 02:41 PM IST
UP News
ZEE Media Global Innovation & Leadership Summit 2025: लंदन में ZEE Media Global Innovation & Leadership Summit के भव्य मंच पर जब उत्तर प्रदेश के बिजनौर की विधायक सूची चौधरी खड़ी थीं, तो सामने सिर्फ एक महिला नेता नहीं थी, बल्कि उस संघर्ष की कहानी थी जिसे आमतौर पर चुनावी आंकड़ों में गिन लिया जाता है. इस मंच से सूची चौधरी ने जो कहा कि वह भाषण कम और जिंदगी का खुला पन्ना ज्यादा था.

सूची चौधरी ने खुद को कभी नेता नहीं माना. बिजनौर की विधायक ने साफ कहा कि वह एक सामान्य परिवार से थीं और राजनीति से दूरी बनाकर चलना चाहती थीं। लेकिन 2017 में हालात ऐसे बने कि भाजपा ने उन्हें टिकट दिया और वही मोड़ उनकी जिंदगी की दिशा बदल गया।

जब राजनीति मां बनने से टकराई
सबसे भावुक पल सूची चौधरी ने तब साझा किया, जब उन्होंने बताया कि चुनाव प्रचार के दौरान उनकी बेटी शैलजा सिर्फ डेढ़ साल की थी. वह इतनी छोटी थी कि मां का चेहरा पहचानने से ज्यादा 'सूची चौधरी' नाम सुनने की आदी हो गई. प्रचार के शोर में बच्ची अपने भाई को ही 'छोटी मां' समझने लगी. यह कोई राजनीतिक बयान नहीं था, बल्कि सत्ता की कीमत का कबूलनामा था.

'ताज दिखता है, छाले नहीं'

सूची चौधरी का यह वाक्य पूरे कार्यक्रम की पहचान बन गया कि लोगों को सिर पर सजा ताज दिखता है, लेकिन पैरों में पड़े छाले नहीं दिखते. उन्होंने कहा कि महिला होने के नाते राजनीति में टिके रहना आसान नहीं था, लेकिन बीजेपी सरकार में महिलाओं को जो मंच मिला, उसी ने उन्हें आगे बढ़ने का हौसला दिया.

यूपी में बदली महिला सुरक्षा की तस्वीर
उन्होंने योगी सरकार के दौर में महिला सुरक्षा को बड़ा बदलाव बताया. सूची चौधरी के मुताबिक आज यूपी में बेटियां और महिलाएं शाम के वक्त भी बिना डर के निकल सकती हैं. यह बदलाव सिर्फ कानून का नहीं, बल्कि मानसिकता का है. सूची चौधरी ने जी मीडिया का आभार जताते हुए कहा कि एक छोटे से विधानसभा क्षेत्र की आवाज को लंदन जैसे अंतरराष्ट्रीय मंच तक पहुंचाया गया. उनके मुताबिक यह सम्मान सिर्फ उनका नहीं, बल्कि उन तमाम महिलाओं का है जो संघर्ष के बीच अपनी पहचान बनाना चाहती हैं.

