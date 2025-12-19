'योगी सरकार में यूपी के विकास को मिली रफ्तार..ZEE Media GLOBAL INNOVATION LEADERSHIP में बोले बरेली-फरीदपुर विधायक श्याम बिहारी लाल

ZEE Media GLOBAL INNOVATION & LEADERSHIP: लंदन में आयोजित ZEE Media GLOBAL INNOVATION & LEADERSHIP कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश की बरेली–फरीदपुर विधानसभा सीट से विधायक श्याम बिहारी लाल के साथ विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई.
Trending Photos
ZEE Media GLOBAL INNOVATION & LEADERSHIP: लंदन में आयोजित ZEE Media GLOBAL INNOVATION & LEADERSHIP कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश की बरेली–फरीदपुर विधानसभा सीट से विधायक श्याम बिहारी लाल के साथ विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई. जहां उन्होंने राजनीति में इंट्री, नशे के खिलाफ अभियानसे लेकर विधानसभा क्षेत्र में विकास के रोडमैप के बारे में विस्तार से बातचीत की.
प्रोफेसर से विधायक बनने का सफर
श्याम बिहारी लाल ने बताया, "राजनीति में आने की प्रेरणा मुझे अपने बचपन के परिवेश से मिली. मैं पिछड़े परिवार से आता हूं और खुद को हाशिए का व्यक्ति मानता हूं. मेरा हमेशा से लक्ष्य था कि मुझे कोई निर्वाचन क्षेत्र मिले ताकि मैं दबे-कुचले लोगों के लिए काम कर सकूं. मैंने छात्र इकाई ABVP (अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद) से की. धीरे-धीरे संगठन में काम करते हुए 2006 में मुझे पार्टी द्वारा चुनाव लड़ने का निर्देश मिला. इसके बाद मैंने 2007, 2012, 2017 और 2022 के चुनाव लड़े और जनता की सेवा का अवसर प्राप्त किया."
लंदन में आयोजित ZEE Media GLOBAL INNOVATION & LEADERSHIP कार्यक्रम के दौरान बिजनौर विधायक सूची चौधरी, बरेली–फरीदपुर विधायक श्याम बिहारी लाल के साथ विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा@ProfBihari @mlasuchibjp #London #ZeeMedia #LeadershipSummit #IndiaOnGlobalStage #ZeeMediaEvent… pic.twitter.com/6hdZUwIUlT
— Zee Bharat (@ZeeBharatOFCL_) December 14, 2025
नशे के खिलाफ लड़ाई
श्याम बिहारी लाल ने बताया, उनके घर में कोई प्रोफेसर नहीं था, लेकिन उन्होंने पढ़ाई को ही अपना हथियार बनाया. ABVP से जुड़कर उन्होंने सामाजिक काम शुरू किया और धीरे-धीरे राजनीति में कदम रखा. उन्होंने मंच से दावा किया कि फरीदपुर विधानसभा क्षेत्र में नशा कारोबार पर सीधी चोट की गई. करीब 100 नशा तस्करों को पकड़ा गया, अवैध फैक्ट्रियां और ठिकाने ध्वस्त किए गए. श्याम बिहारी लाल के मुताबिक यह कार्रवाई इसलिए जरूरी थी क्योंकि नशा युवाओं की पूरी पीढ़ी को बर्बाद कर रहा था.
टीबी मरीजों को गोद लेने का अभियान
उन्होंने बताया कि योगी-मोदी सरकार की नीति के तहत टीबी मरीजों को गोद लेने का अभियान चलाया गया. खुद उन्होंने और विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों ने मिलकर मरीजों को पोषण किट उपलब्ध कराई, ताकि बीमारी के साथ-साथ गरीबी से भी लड़ाई लड़ी जा सके.
उद्योग, किसान और इंफ्रास्ट्रक्चर
श्याम बिहारी लाल ने बताया कि 2017 के बाद उनके क्षेत्र में करीब 50 नई इंडस्ट्री आईं. गन्ना किसानों को फैक्ट्री मिलने से हर साल करीब 1000 करोड़ रुपये का भुगतान हुआ. उन्होंने यह भी कहा कि योगी सरकार के दौरान जहां 100 साल में चार पुल बने थे, वहीं पांच साल में सात नए पुल तैयार हुए. लंदन के मंच पर जब श्याम बिहारी लाल बोल रहे थे, तो उनकी भाषा में न तो भारी-भरकम राजनीतिक शब्द थे और न ही भावनात्मक नारे. वह आंकड़ों, काम और बदलाव की बात कर रहे थे. फरीदपुर से दो बार विधायक रहे श्याम बिहारी लाल खुद को सत्ता का नहीं, सेवा का प्रतिनिधि बताते हैं.