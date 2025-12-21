Zee Media Global Innovation & Leadership Summit: ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में गूंजा यूपी का विकास, जी मीडिया ने रचा इतिहास

Zee Media Global Innovation & Leadership Summit के जरिए ज़ी मीडिया ने न्यूज चैनल के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा. दुनिया के सबसे पुराने लोकतांत्रिक मंचों में शामिल ब्रिटेन की संसद हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पहली बार भारत की ताकत, सोच और नेतृत्व को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत किया गया. समिट के दौरान भारत और ब्रिटेन के मजबूत और पुराने रिश्तों की साफ झलक देखने को मिली. हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्यों ने भारत को मित्र राष्ट्र बताते हुए दोनों देशों के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते (FTA) को ऐतिहासिक करार दिया. इसी मंच से यह संदेश भी गया कि आने वाले समय में भारत और ब्रिटेन की साझेदारी और मजबूत होगी. सबसे अहम बात यह रही कि इस अंतरराष्ट्रीय मंच पर उत्तर प्रदेश की राजनीति, विकास और नेतृत्व की गूंज लंदन तक पहुंची. योगी सरकार के दौर में यूपी में हुए बदलाव.. निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर और कानून व्यवस्था को नए विकास मॉडल के रूप में देखा गया. जब हाउस ऑफ लॉर्ड्स में उत्तर प्रदेश का नाम लिया गया तो यह सिर्फ एक राज्य का जिक्र नहीं था.. बल्कि उस परिवर्तन की चर्चा थी जिसने यूपी को देश और दुनिया के निवेशकों के लिए भरोसेमंद गंतव्य बनाया है.

इसी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में Zee Media Global Innovation & Leadership Summit का आयोजन हुआ. जहां ज़ी मीडिया ने पहली बार लंदन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में भारत और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के उन चेहरों को सम्मानित किया.. जिन्होंने अपने-अपने क्षेत्र में बदलाव की मिसाल पेश की है. कार्यक्रम की शुरुआत में Zee UP-UK के एडिटर रमेश चंद्रा ने सभी अतिथियों का स्वागत किया और भारत की बदलती तस्वीर को दुनिया के सामने रखा.

भारत–ब्रिटेन रिश्तों की मजबूत झलक

समिट के दौरान भारत और ब्रिटेन के मजबूत और पुराने रिश्तों की साफ झलक देखने को मिली. हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्यों ने भारत को मित्र राष्ट्र बताते हुए दोनों देशों के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते (FTA) को ऐतिहासिक करार दिया. मंच से यह संदेश भी गया कि आने वाले समय में भारत और ब्रिटेन आर्थिक, रणनीतिक और सांस्कृतिक साझेदारी को और मजबूत करेंगे. इस समिट में उत्तर प्रदेश खास फोकस में रहा. निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर, कानून व्यवस्था और योगी सरकार के तहत हो रहे बदलावों पर विस्तार से चर्चा हुई. वक्ताओं ने कहा कि आज यूपी सिर्फ आबादी वाला राज्य नहीं, बल्कि निवेश और विकास का नया केंद्र बन रहा है.

ज़ी यूपी-उत्तराखंड के एडिटर रमेश चंद्रा का संबोधन

कार्यक्रम की शुरुआत में Zee UP-UK के एडिटर रमेश चंद्रा ने सभी अतिथियों का स्वागत किया. उन्होंने कहा कि भारत आज बदल रहा है और यह बदलाव सिर्फ दिल्ली या महानगरों तक सीमित नहीं है. उन्होंने कहा कि अब भारत के छोटे शहरों में भी सड़क, बिजली, पानी और इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई कमी नहीं दिखती. कोई भी व्यक्ति देश के किसी भी हिस्से में जाकर भारत की तरक्की को अपनी आंखों से देख सकता है. साथ ही उन्होंने भारत की “विविधता में एकता” को उसकी सबसे बड़ी ताकत बताया.

विविध क्षेत्रों की हस्तियों को मिला सम्मान

समिट में उन लोगों को सम्मानित किया गया जिन्होंने अपने-अपने क्षेत्र में समाज के लिए उल्लेखनीय काम किया है. राजनीति, समाजसेवा, शिक्षा, उद्योग और रियल एस्टेट से जुड़े नाम इसमें शामिल रहे.

सूची चौधरी

बिजनौर की दो बार की विधायक सूची चौधरी को महिला सशक्तिकरण और जनकल्याण के लिए किए गए कार्यों के लिए सम्मानित किया गया. वह 2017 में प्रदेश की सबसे युवा महिला विधायक बनी थीं.

प्रोफेसर श्याम बिहारी लाल

बरेली के फरीदपुर से विधायक और प्रोफेसर श्याम बिहारी लाल को नशे के खिलाफ चलाए गए अभियान के लिए सम्मान मिला. उन्होंने अपने क्षेत्र में नशा तस्करों पर सख्त कार्रवाई कर युवाओं को नई दिशा दी.

बजरंगी प्रसाद यादव

भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय सचिव बजरंगी प्रसाद यादव को सामाजिक सेवा के लिए सम्मानित किया गया. झारखंड के साहिबगंज क्षेत्र में उन्होंने सैकड़ों बेटियों के सामूहिक विवाह कराए और लाखों पेड़ लगाकर पर्यावरण संरक्षण में योगदान दिया. बाढ़ पीड़ितों, दिव्यांगों और बुजुर्गों की मदद में भी उनकी भूमिका सराहनीय रही.

एडवोकेट ऐश्वर्या मौसम चौधरी

बिजनौर से ताल्लुक रखने वाले ऐश्वर्या मौसम चौधरी वकील होने के साथ सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं. कोरोना काल में हजारों लोगों को मुफ्त राशन और बाहर फंसे मजदूरों की मदद कर उन्होंने मानवता की मिसाल पेश की. उनके इसी सामाजिक योगदान के लिए उन्हें सम्मानित किया गया.

रोहित जैन

अहिंसा ग्रुप के चेयरमैन रोहित जैन को रियल एस्टेट सेक्टर में यूपी की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए सम्मान मिला. आगरा में यूरोपियन थीम पर विकसित हो रही उनकी परियोजनाएं चर्चा में हैं.

कुलदीप सिंह

SKM कंपनी के एमडी कुलदीप सिंह को टोल ऑपरेशन के साथ-साथ सामाजिक कार्यों और एनजीओ से जुड़कर गरीबों की मदद करने के लिए सम्मानित किया गया.

किसने क्या कहा?

सूची चौधरी

सूची चौधरी ने कहा कि बीजेपी सरकार में महिलाओं को आगे बढ़ने का मंच मिला. योगी सरकार के दौर में यूपी में महिला सुरक्षा की तस्वीर बदली है. आज बेटियां बिना डर के बाहर निकल सकती हैं. उन्होंने जी मीडिया का आभार जताते हुए कहा कि यह मंच संघर्षरत महिलाओं की आवाज को दुनिया तक पहुंचाने का माध्यम बना है.

श्याम बिहारी लाल

श्याम बिहारी लाल ने कहा कि राजनीति में आने की प्रेरणा उन्हें अपने संघर्षपूर्ण बचपन से मिली. उन्होंने बताया कि योगी सरकार के दौर में फरीदपुर में नशा कारोबार पर सख्त कार्रवाई हुई. करीब 100 तस्कर पकड़े गए और अवैध ठिकाने ध्वस्त किए गए. टीबी मरीजों को गोद लेने का अभियान, नई इंडस्ट्री, किसानों को 1000 करोड़ रुपये का भुगतान और रिकॉर्ड पुल निर्माण.. ये सभी योगी सरकार के विकास मॉडल की मिसाल हैं.

बजरंगी प्रसाद यादव

भाजपा नेता बजरंगी प्रसाद यादव ने मंच से संघर्ष से सेवा तक की अपनी यात्रा साझा करते हुए कहा कि समाजसेवा ही उनके जीवन का उद्देश्य है. उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत “भारत माता की जय” के उद्घोष और जी मीडिया के प्रति आभार व्यक्त करते हुए की. वे जरूरतमंद परिवारों की बेटियों की निशुल्क शादी, आदिम जनजातियों की सेवा, दिव्यांग बच्चों की शिक्षा, विद्या आश्रम के छात्रों के प्रोत्साहन और सामाजिक समरसता के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की सोच “सबका साथ, सबका विकास” ही उनके कार्यों की प्रेरणा है.

रोहित जैन

रोहित जैन ने रियल एस्टेट और भारत की अर्थव्यस्था की रफ्तार को लेकर अपनी बात रखी. रोहित जैन ने कहा कि मैं मैनपुरी से आता हूं. ये सफर बहुत मजेदार रहा. मेरे परिवार और मेरी पत्नी ने बहुत साथ दिया. मेरी पत्नी पिलर बनकर खड़ी रही. उन्होंने कहा कि रियल एस्टेट सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करता ही है. साथ ही इकोनॉमी को भी ग्रो करता है. आज हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में काम कर रहे हैं तो लाखों लोगों को रोजगार मिला है. आज यूपी में इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्ट्रेट बड़ा काम कर रहा है. यूपी में नई नई टाउनशिप बस रही है. आने वाले समय में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा रोल निभाएगा.

सुनील कुमार

सुनील कुमार ने कहा कि रियल एस्टेट आज बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है. लोग खाली रहने के लिए नहीं बल्कि अपनी पूंजी संभालने के लिए भी इन्वेस्ट कर रहे हैं. आने वाले समय ये सेक्टर बहुत बढ़ेगा.

कुलदीप सिंह

भारत की अर्थव्यवस्था चौथे पायदान पर है. जैसा आज हमारा देश उन्नति कर रहा बहुत जल्दी तीसरे पायदान पर आ जाएगा. इसमें भारत सरकार ने जो व्यवस्थाएं की हैं वह महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं. पहले जहां सड़कें बदहाल थीं, आज सुधर गई हैं. यूपी में गड्ढा मुक्त अभियान चलाया गया. इस अभियान के तहत ऐसी सड़कों को ठीक किया गया जहां वर्षों से सड़कें बदहाल थीं. आज हम टोल शुल्क ले रहे हैं, लेकिन उससे वहां से गुजरने वालों को बेहतरीन सुविधाएं मुहैया करा रहे हैं.