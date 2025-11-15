बिहार के बाद यूपी में भी 'ट्रंप कार्ड' बनेगा SIR? मंत्रियों को मिली बड़ी जिम्मेदारी, जानिए क्या है BJP का प्लान

UP Politics: बिहार चुनाव में बीजेपी गठबंधन ने पताका लहराया है. प्रचंड जीत से गदगद बीजेपी का फोकस अब उत्तर प्रदेश पर है. चुनाव भले 2027 में होना हो लेकिन बीजेपी अभी से एक्शन मोड में नजर आ रही है. बिहार में एसआईआर बड़ा फैक्टर साबित हुआ, इसी को अब उत्तर प्रदेश में भी अपनाने की तैयारी है. बीजेपी ने इसको लेकर सक्रियता बढ़ाई है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इसको लेकर मंत्रिमंडल से मंथन कर चुके हैं. जिसके बाद एसआईआर के जरिए वोटरलिस्ट को दुरुस्त करने पर फोकस होगा.

मंत्रियों की लगाई गई ड्यूटी

योगी सरकार के मंत्री इस काम में जुटेंगे. अफसरों ने एसआईआर से जुड़े पहलुओं कोअधिकारियों ने मंत्रियों को विस्तार से समझाया है. मंत्रियों को सीधा निर्दश दिया गया है कि वह अपनी विधानसभा के अलावा प्रभारी जिलों में भी एसआईआर की प्रक्रिया को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करें. संगठन भी एसआईआर पर फोकस कर रहा है. बीएलओ की तरह ही बीजेपी ने ब्लॉक लेवल पर अपने एजेंट बनाए हैं जो बीएलओ वोटर लिस्ट की पड़ताल करने घर-घर जाएंगे.

फर्जी मतदाता हटाने और नए वोटरों को जोड़ने का काम

ब्लॉक लेवल एजेंट इसके साथ ही निर्वाचन आयोग से समन्वय कर फर्जी वोटरों को हटवाने का काम करेंगे. साथ ही नये युवा वोटरों के नाम भी मतदाता सूची में जुड़वाएंगे. एसआईआर की मुहिम में सबसे बड़ी भूमिका धानसभा स्तर पर संयोजकों की होगी. आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी एसआईआर के जरिए यह संदेश देना चाहती है कि विपक्षी SIR को लेकर भ्रम फैला रही है.

सीएम योगी दे चुके निर्देश

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी निर्देश दिए हैं कि जिन युवाओं की उम्र 18 साल हो रही है, उनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल कराया जाए. पात्र मतदाता वोटर लिस्ट में जरूर शामिल हों और गलत अवैध या पात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची से हटवाया जाए. मंत्रियों से साफ कहा गया है कि वह पार्टी की ओर से नियुक्त बीएलओ व्यवस्था पर भी पूरा ध्यान दें जो भी दिक्कत हो तत्काल उसका निदान कराएं. फिलहाल भाजपा उत्तर प्रदेश में भी मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के जरिए अपनी सियासी जमीन मजबूत करेगी और विपक्षी दल भाजपा के इस फैक्टर को काटने में जुटेगी.