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Gen-Z को साधने मैदान में उतरेंगे आकाश आनंद: मायावती की मंडलीय रैलियों से पहले पूर्वांचल में करेंगे ताबड़तोड़ सभाएं

UP Assembly Election 2027: बीएसपी ने यूपी विधानसभा चुनाव से पहले संगठन मजबूत करने की तैयारी तेज कर दी है. पश्चिमी यूपी के बाद आकाश आनंद सितंबर में पूर्वांचल में जनसभाएं कर कोर वोट बैंक और युवाओं को जोड़ने की कोशिश करेंगे.

Written ByMayur ShuklaEdited ByPreeti Chauhan
Published: Aug 18, 2026, 11:39 AM IST|Updated: Aug 18, 2026, 11:39 AM IST
Gen-Z को साधने मैदान में उतरेंगे आकाश आनंद: मायावती की मंडलीय रैलियों से पहले पूर्वांचल में करेंगे ताबड़तोड़ सभाएं
Image Credit: UP Politics

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