/Gen-Z को साधने मैदान में उतरेंगे आकाश आनंद: मायावती की मंडलीय रैलियों से पहले पूर्वांचल में करेंगे ताबड़तोड़ सभाएं

अस्तित्व की चुनौती

वर्तमान में संसद और यूपी विधानसभा में पार्टी का प्रतिनिधित्व बेहद कमजोर हुआ है, जिससे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी दांव पर है. 2024 के लोकसभा चुनाव में बसपा का खाता भी नहीं खुल सका. वर्तमान में बसपा का लोकसभा में कोई प्रतिनिधि नहीं है. राज्यसभा सांसद रामजी गौतम का कार्यकाल भी जल्द खत्म होने वाला है. उत्तर प्रदेश में बसपा के अकेले विधायक उमाशंकर सिंह का निधन हो चुका है. पार्टी का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कई वर्षों से खतरे में है. चुनाव से पहले विपक्षी दलों के कई कद्दावर नेताओं को पार्टी में शामिल कराने की रणनीति पर भी काम जारी है.