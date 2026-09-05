'मस्जिद पहले बनी, कलेक्ट्रेट बाद में आया': सहारनपुर एक्शन पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी, उठाए कानूनी सवाल

Asaduddin Owaisi X Post Saharanpur Mosque: सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर स्थित मस्जिद पर शनिवार सुबह हुए बुलडोजर एक्शन पर एआईएमआईएम (AIMIM) प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है. ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर एक विस्तृत पोस्ट जारी कर इस कार्रवाई को संवैधानिक अधिकारों और धार्मिक आजादी पर हमला करार दिया है. ओवैसी ने वक्फ बाय यूजर (Waqf by User), लिमिटेशन एक्ट (Limitation Act) और एडवर्स पजेशन (Adverse Possession) के कानूनी तर्कों का हवाला देते हुए सरकार और स्थानीय प्रशासन के रवैये पर कड़े सवाल खड़े किए हैं।