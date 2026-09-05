'मस्जिद पहले बनी, कलेक्ट्रेट बाद में आया': सहारनपुर एक्शन पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी, उठाए कानूनी सवाल

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Asaduddin Owaisi X Post Saharanpur Mosque: सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर स्थित मस्जिद पर शनिवार सुबह हुए बुलडोजर एक्शन पर एआईएमआईएम (AIMIM) प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है. ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर एक विस्तृत पोस्ट जारी कर इस कार्रवाई को संवैधानिक अधिकारों और धार्मिक आजादी पर हमला करार दिया है. ओवैसी ने वक्फ बाय यूजर (Waqf by User), लिमिटेशन एक्ट (Limitation Act) और एडवर्स पजेशन (Adverse Possession) के कानूनी तर्कों का हवाला देते हुए सरकार और स्थानीय प्रशासन के रवैये पर कड़े सवाल खड़े किए हैं।
ओवैसी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए सरकार से सीधा सवाल पूछा है कि 'क्या अब मुसलमानों के लिए मजहबी आजादी का संवैधानिक हक भी नहीं बचा है?' 1911 के दस्तावेजों का हवाला देते हुए ओवैसी ने कहा कि कलेक्ट्रेट से पहले से यह मस्जिद वहां मौजूद थी। आइए देखते हैं असदुद्दीन ओवैसी के इस तीखे बयान पर हमारी यह खास रिपोर्ट..."
ओवैसी के X पोस्ट के 5 प्रमुख बिंदु
'मस्जिद पहले थी, कलेक्ट्रेट बाद में आया': ओवैसी ने कहा कि मस्जिद कमेटी ने 1911 के दस्तावेज अदालत में पेश कर यह साबित किया कि मस्जिद कलेक्ट्रेट से भी पुरानी है और वहां एक सदी से भी ज्यादा वक्त से नमाज पढ़ी जा रही थी।
वक्फ बाय यूजर की बुनियाद
उन्होंने तर्क दिया कि लंबे अरसे से इबादतगाह के तौर पर इस्तेमाल होना ही 'वक्फ बाय यूजर' की बुनियाद है, जिसे भारतीय कानून में भी मान्यता मिली हुई है।
लिमिटेशन एक्ट और एडवर्स पजेशन (Adverse Possession)
ओवैसी ने कहा कि एक सदी से चले आ रहे कब्जेदारी को नजरअंदाज कर सरकार एक दिन अचानक इसे अपना कैसे बता सकती है? ऐसे में एडवर्स पजेशन का सवाल उठना स्वाभाविक है।
'खुन्नस मिटाने के लिए नहीं चला सकते बुलडोजर'
ओवैसी ने लिखा— "कुछ लोगों को शायद मस्जिद दिख जाने पर भी तकलीफ होती है। नजर फेरनी है तो फेर लो, लेकिन अपनी खुन्नस मिटाने के लिए हमारी मस्जिद पर बुलडोजर नहीं चला सकते।"
संवैधानिक हक पर सवाल
उन्होंने कहा कि हमारी मजहबी आजादी किसी के रहम-ओ-करम पर निर्भर नहीं है और बार-बार कमजोर व मनगढ़ंत वजहों पर इबादतगाहों को निशाना बनाया जा रहा है।
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