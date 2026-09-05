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'मस्जिद पहले बनी, कलेक्ट्रेट बाद में आया': सहारनपुर एक्शन पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी, उठाए कानूनी सवाल

सहारनपुर कलेक्ट्रेट मस्जिद ध्वस्तीकरण मामले में अब ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री हो गई है! उन्होंने सवाल उठाया कि क्या मुसलमानों के लिए धार्मिक स्वतंत्रता का संवैधानिक अधिकार अब सुरक्षित नहीं रह गया है.

Edited ByPreeti Chauhan
Published: Sep 05, 2026, 12:50 PM IST|Updated: Sep 05, 2026, 01:23 PM IST
'मस्जिद पहले बनी, कलेक्ट्रेट बाद में आया': सहारनपुर एक्शन पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी, उठाए कानूनी सवाल
Image Credit: Asaduddin Owaisi (File photo)

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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