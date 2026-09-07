बुआ से नाराज भतीजा?:नेशनल कोऑर्डिनेटर पद गंवाते ही आकाश आनंद बने महज 'बसपा सपोर्टर'

बुआ से खफा हैं क्या आकाश आनंद

आकाश को दो बार पार्टी से निकाला गया और फिर वापस लिया गया. अब फिर से उन्हें नेशनल चीफ कॉर्डिनेटर पद से हटा दिया गया है. मायावती के इस कदम से आकाश आनंद भी खफा दिख रहे हैं, क्योंकि पद से हटाए जाने के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर बायो चेंज किया है.पद से हटाए जाने के महज तीन दिनों के भीतर आकाश आनंद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' (X) पर दूसरी बार अपना बायो बदला है. पहले बायो में पद हटने के बाद 'बसपा कार्यकर्ता' लिखने वाले आकाश आनंद ने अब खुद को सिर्फ 'बसपा समर्थक' (BSP Supporter) लिखा है.