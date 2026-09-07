Add Zee Business As A Preferred Source
App

बुआ से नाराज भतीजा?:नेशनल कोऑर्डिनेटर पद गंवाते ही आकाश आनंद बने महज 'बसपा सपोर्टर'

Akash Anand BSP Bio Change 2026: यूपी विधानसभा चुनावों से पहले बसपा में अचानक बड़ी हलचल शुरू हो गई है. नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटाए जाने के बाद आकाश आनंद ने सोशल मीडिया पर तीन दिनों में दूसरी बार अपना बायो बदल दिया है। पहले खुद को पार्टी कार्यकर्ता बताने वाले आकाश ने अब बायो में खुद को सिर्फ 'बसपा समर्थक' लिखा है.

Edited ByPreeti Chauhan
Published: Sep 07, 2026, 09:06 AM IST|Updated: Sep 07, 2026, 09:06 AM IST
बुआ से नाराज भतीजा?:नेशनल कोऑर्डिनेटर पद गंवाते ही आकाश आनंद बने महज 'बसपा सपोर्टर'
Image Credit: UP Politics

About the Author

Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
ईस्टर्न पेरिफेरल पर भीषण हादसा: श्रद्धालुओं से भरी बस पलटी, 4 की मौत, कई गंभीर घायल
2
3
4
5