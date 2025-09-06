कौन हैं आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ? 8 महीने बाद मायावती से मांगी माफी, बसपा में हुई वापसी

Lucknow News: बहुजन समाज पार्टी (BSP) के पूर्व राज्‍यसभा सांसद और आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ को बसपा सुप्रीमो मायावती ने माफ कर दिया है. अशोक सिद्धार्थ की बसपा में वापसी हो गई है. इससे पहले अशोक सिद्धार्थ ने सोशल मीडिया पर लंबा पोस्‍ट लिखकर मायावती से माफी मांगकर पार्टी में वापसी की गुहार लगाई.

बसपा सुप्रीमो ने किया माफ

बसपा सुप्रिमो मायावती ने सोशल मीडिया प्‍लेटफॉर्म X पर लिखा, बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) के कई जिम्मेदार पदों पर लंबे वर्षों तक कार्यरत रहे एवं पार्टी के पूर्व राज्यसभा सांसद अशोक सिद्धार्थ, जिन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए कुछ माह पहले पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था, उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर आज अपने लंबे पोस्ट के जरिए सार्वजनिक तौर पर अपनी गलती की माफी मांगी है तथा आगे पार्टी और बीएसपी मूवमेन्ट के प्रति पूरी तरह से वफादर रहकर बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर के आत्म-सम्मान एवं स्वाभिमान के मूवमेन्ट को आगे बढ़ाने में पूरे जी-जान से लग जाने का आश्वासन बहुजन समाज व बीएसपी नेतृत्व को दिया है.

सार्वजनिक रूप से मांगी माफी

मायावती ने आगे लिखा, हालांकि, उन्हें अपनी गलती का एहसास बहुत पहले हो चुका था और वे इसका लगातार पश्चाताप विभिन्न स्तर पर कर रहे थे, किन्तु आज उन्होंने सार्वजनिक तौर पर अपना पछतावा जाहिर किया है, जिसको ध्यान में रखते हुए पार्टी व मूवमेन्ट के हित में उन्हें पार्टी द्वारा एक मौका दिया जाना उचित समझा गया है. इसीलिए बीएसपी. से उनके निष्कासन का फैसला आज तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है अर्थात् इनको पार्टी में वापस ले लिया गया है.

पार्टी मूवमेंट को आगे बढ़ाने पर जोर देंगे

मायावती ने लिखा, उम्मीद है कि पार्टी के अन्य सभी छोटे-बड़े कार्यकर्ताओं की तरह वे भी पूरे तन, मन, धन से पार्टी व मूवमेन्ट को आगे बढ़ाने में अपना भरपूर योगदान जरूर देंगे, ताकि बीएसपी के नेतृत्व में बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर का कारवां आगे बढ़ता हुआ बहुजन समाज को शोषित वर्ग से ऊपर उठाकर यहां प्रदेश एवं देश का शासक वर्ग बना सके.

