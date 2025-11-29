Advertisement
Zee UP-UttarakhandUP Politics

SIR के बहाने वोट छीनना चाहते हैं...अखिलेश यादव का केंद्र और चुनाव आयोग पर हमला, BLO की मौत पर उठाए सवाल

Akhilesh Yadav on SIR: उत्तर प्रदेश में SIR को लेकर प्रक्रिया तेज हो गई है. तो वहीं  इसे लेकर राजनीति गरमाती जा रही है. इसी बीच बीएलओ विजय कुमार की मौत ने  विपक्ष का सरकार पर हमलावर होने का मौका दे दिया है. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Nov 29, 2025, 06:36 PM IST
विशाल सिंह/लखनऊ: समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शनिवार को SIR और इसकी प्रक्रिया पूरी करने को लेकर BLO पर मानसिक दबाव बनाने का आरोप लगाते हुए बीजेपी और चुनाव आयोग पर निशाना साधा. उन्होंने SIR के माध्यम से बीजेपी सरकार पर जनता से वोट देने का अधिकार छीनने का आरोप लगाया.  अखिलेश यादव ने मलिहाबाद के बीएलओ विजय की मौत का मुद्दा उठाते हुए सरकार  और अधिकारियों को निशाने पर लिया.

अखिलेश यादव ने बीएलओ विजय कुमार की मौत पर उनके परिवार को 2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी. इस दौरान अखिलेश यादव के साथ बीएलओ विजय कुमार की पत्नी भी थी.

मृतक BLO विजय कुमार की पत्नी प्रेस कॉन्फ्रेंस में फूट-फूटकर रोते हुए कहा कि उनके पति बीएलओ विजय कुमार की मौत ड्यूटी के दौरान हुई थी और अब वो साजिश रच रहे हैं कि वो ड्यूटी पर नहीं थे.  

BLO पर मानसिक दवाब बनाया जा रहा- अखिलेश
वहीं अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर हमलावर होते हुए कहा कि सपा की पहले ही दिन से मांग है कि इस तरह का वर्क प्रेशर न क्रिएट किया जाए क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है. 

अखिलेश यादव ने कहा कि आखिकार बीजेपी इतनी जल्दी में क्यों है? चुनाव आयोग और बीजेपी दोनों साथ मिले हुए हैं. यूपी में शादियां चल रही हैं. लोग शादियों में व्यस्त हैं तो ऐसे में इतनी जल्दीबाजी क्यों? 

उन्होंने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि SIR की प्रक्रिया पूरी करने के लिए सफाई कर्मचारियों को BLO का सहायक बनाया गया है. ग्राउंड पर अभी तक फॉर्म नहीं बाटे गए हैं. 

"चुनाव आयोग के हाथ खून से रंगे हैं"
अखिलेश यादव ने कहा, "SIR के बहाने वोट छीनना चाहते हैं ये लोग. अभी वोट का अधिकार छीनेंगे बाद में आरक्षण. कल फतेहपुर में BLO के परिवार ने बताया कि उनपर लगातार प्रेशर बनाया जा रहा था जिसके कारण उन्होंने आत्महत्या कर ली. वेस्ट बंगाल के लोग कह रहे हैं कि चुनाव आयोग के हाथ ख़ून से रंगे हैं. "

अखिलेश यादव ने कहा, "चुनाव आयोग को हमने बहुत पास से बाय इलेक्शन में देखा और उन्होंने बूथ लूटने दिया. वोट लुटवाया.CCTV मे सब कुछ है इसलिए अब ये लोग cctv की रिकॉर्डिंग भी नहीं देंगे."

घोसी विधानसभा उपचुनाव पर बोले अखिलेश
अखिलेश ने कहा कि अभी सांसद राजीव राय की चिट्ठी मिली है. अभी सुधाकर सिंह की मौत की तेरहवीं भी नहीं हुई उससे पहले घोसी विधानसभा से 20000 वोट काटे जा चुके हैं. अभी जानकारी मिली है कि इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से कोई भी व्यक्ति किसी की भी जानकारी निकाल सकते हैं.  बीजेपी संसाधन में मज़बूत है इसलिए उन्होंने डिजिटल वोटर लिस्ट और अन्य जानकारी के लिए नोएडा की एक कंपनी को हायर कर रखा है. 

पल्लवी पटेल ने भी SIR के खिलाफ खोला मोर्चा
राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अपना दल (कमेरावादी) पल्लवी पटेल श्रावस्ती पहुंची. SIR फॉर्म को लेकर पल्लवी पटेल ने बड़ा बयान दिया. पल्लवी पटेल ने कहा, " जो लोग पिछले 20 वर्षों से भारत सरकार द्वारा जारी दस्तावेजों के आधार पर मतदान करते आ रहे हैं, उन्हें अपात्र कैसे माना जा सकता." 

अखिलेश की प्रेस वार्ता पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का हमला
अखिलेश यादव की SIR को लेकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी  ने बड़ा हमला बोला है. भूपेंद्र चौधरी ने कहा," सपा के लोग समाज मे संवैधानिक संस्थाओ के प्रति अविश्वास का वातावरण बना रहे.....ये लोकतंत्र और देश के हित मे नहीं, SIR एक संवेधानिक प्रक्रिया है, SIR में जो मतदाता पलायन कर गए या मृतक हैं या अवैध रूप से बन गए ऐसे अपात्र लोगों को हटाकर पात्र लोगों को सूची में सम्मिलित किया जा रहा है. एक फेयर मतदाता सूची हो ये एक संवैधानिक व्यवस्था, हम सब चाहते हैं भारत के नागरिकों द्वारा चुनी सरकार हो, सपा और विपक्ष का एजेंडा रोहिंग्या और घुसपेठियो को मतदान का अधिकार देकर देश को कमजोर करने का षड़यंत्र है. बिहार मे SIR को लेकर नेगेटिव माहौल बनाया और वोट अधिकार यात्रा निकाली.... लेकिन जब फाइनल मतदाता सूची का ड्राफ्ट जारी हुआ तो किसी भी राजनीतिक दल ने आपत्ति नहीं जताई, ये समाज मे अनिश्चिता का माहौल बनाकर लोगों को गुमराह करते हैं. संवैधानिक संस्थाओं को लांछित करने का जो प्रयास सपा का है वो सफल नहीं होगा.

TAGS

UP Politics Newsakhilesh yadav on bjp

UP Politics News
