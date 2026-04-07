यूपी की सियासत में ‘पोस्टरवार’, ‘ल्यारी राज’ बनाम ‘धुरंधर सीएम’ का नैरेटिव तेज

Up Poster Politics Akhilesh Vs Yogi 2027: उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सियासी पारा चढ़ने लगा है और इसी के साथ पोस्टर पॉलिटिक्स की नई जंग शुरू हो गई है, राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में ‘यूथ अगेंस्ट माफिया’ नाम के संगठन द्वारा लगाए गए पोस्टरों ने राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है.

इन पोस्टरों में एक तरफ समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के शासनकाल को ‘ल्यारी राज’ बताकर निशाना साधा गया है, तो दूसरी ओर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ‘धुरंधर सीएम’ के रूप में पेश किया गया है. पोस्टरों में सीधा सवाल उछाला गया है, आपको क्या चाहिए? अखिलेश का ‘ल्यारी राज’ या धुरंधर सीएम योगी?

‘ल्यारी राज’ बनाम ‘धुरंधर योगी

‘यूथ अगेंस्ट माफिया’ नाम के संगठन द्वारा लगाए गए इन पोस्टरों में समाजवादी पार्टी के शासनकाल को ‘ल्यारी राज’ बताया गया है. पोस्टरों के जरिए यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि उस दौर में कानून-व्यवस्था कमजोर थी और माफिया का प्रभाव ज्यादा था. इस तरह विपक्षी सरकार की छवि पर सीधा हमला किया गया है. दूसरी ओर, योगी आदित्यनाथ को ‘धुरंधर सीएम’ के रूप में पेश किया गया है. पोस्टरों में दावा किया गया है कि उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई हुई है और कानून का राज स्थापित हुआ है. यह छवि मजबूत प्रशासन और सख्ती की राजनीति को दर्शाने की कोशिश करती है.

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अखबारों की कटिंग्स के जरिए संदेश

इन पोस्टरों में खास तौर पर अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और मुकीम काला जैसे अपराधियों के खिलाफ हुई कार्रवाई को प्रमुखता से दिखाया गया है. अखबारों की कटिंग्स के जरिए यह संदेश दिया गया है कि मौजूदा सरकार ने अपराध और माफिया के खिलाफ निर्णायक कदम उठाए हैं. पोस्टर अभियान में मुजफ्फरनगर दंगे, मेरठ और शामली जैसे दंगों का भी जिक्र किया गया है. इन घटनाओं को समाजवादी पार्टी के शासनकाल से जोड़कर दिखाया गया है, जिससे यह संदेश दिया जा सके कि उस समय कानून-व्यवस्था कमजोर थी और राज्य अशांति की स्थिति में था.

यूपी की सियासत में ‘पोस्टरवार'

यह पोस्टर अभियान लखनऊ, सीतापुर, हरदोई, जौनपुर, बाराबंकी, आजमगढ़, नोएडा, अमेठी और गोंडा समेत कई जिलों में चलाया जा रहा है. प्रमुख चौराहों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में लगाए गए होर्डिंग्स लोगों का ध्यान खींच रहे हैं और राजनीतिक चर्चा को और तेज कर रहे हैं. कुल मिलाकर, यह पोस्टर वार 2027 चुनाव से पहले राजनीतिक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है. ‘अखिलेश का ल्यारी राज या धुरंधर सीएम योगी?’ जैसे सवालों के जरिए मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है. यह अभियान न केवल अतीत की याद दिलाता है, बल्कि वर्तमान सरकार की उपलब्धियों को भी प्रमुखता से पेश करता है.

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