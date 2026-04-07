Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3169074
Zee UP-UttarakhandUP Politics

यूपी की सियासत में ‘पोस्टरवार’, ‘ल्यारी राज’ बनाम ‘धुरंधर सीएम’ का नैरेटिव तेज

Up Poster Politics Akhilesh Vs Yogi 2027: अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के बीच सियासी मुकाबला अब पोस्टर वार तक पहुंच गया है. 2027 विधानसभा चुनाव से पहले यूपी में बड़े पैमाने पर पोस्टर लगाए जा रहे हैं, जिनमें दोनों नेताओं के कार्यकाल की तुलना की जा रही है. 

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Apr 07, 2026, 01:22 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

akhilesh lyari raj vs dhurandhar cm yogi
akhilesh lyari raj vs dhurandhar cm yogi

Up Poster Politics Akhilesh Vs Yogi 2027: उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सियासी पारा चढ़ने लगा है और इसी के साथ पोस्टर पॉलिटिक्स की नई जंग शुरू हो गई है,  राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में ‘यूथ अगेंस्ट माफिया’ नाम के संगठन द्वारा लगाए गए पोस्टरों ने राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है.  

इन पोस्टरों में एक तरफ समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के शासनकाल को ‘ल्यारी राज’ बताकर निशाना साधा गया है, तो दूसरी ओर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ‘धुरंधर सीएम’ के रूप में पेश किया गया है. पोस्टरों में सीधा सवाल उछाला गया है, आपको क्या चाहिए? अखिलेश का ‘ल्यारी राज’ या धुरंधर सीएम योगी?

‘ल्यारी राज’ बनाम ‘धुरंधर योगी
‘यूथ अगेंस्ट माफिया’ नाम के संगठन द्वारा लगाए गए इन पोस्टरों में समाजवादी पार्टी के शासनकाल को ‘ल्यारी राज’ बताया गया है. पोस्टरों के जरिए यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि उस दौर में कानून-व्यवस्था कमजोर थी और माफिया का प्रभाव ज्यादा था. इस तरह विपक्षी सरकार की छवि पर सीधा हमला किया गया है. दूसरी ओर, योगी आदित्यनाथ को ‘धुरंधर सीएम’ के रूप में पेश किया गया है. पोस्टरों में दावा किया गया है कि उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई हुई है और कानून का राज स्थापित हुआ है. यह छवि मजबूत प्रशासन और सख्ती की राजनीति को दर्शाने की कोशिश करती है.

Add Zee News as a Preferred Source

अखबारों की कटिंग्स के जरिए संदेश
इन पोस्टरों में खास तौर पर अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और मुकीम काला जैसे अपराधियों के खिलाफ हुई कार्रवाई को प्रमुखता से दिखाया गया है. अखबारों की कटिंग्स के जरिए यह संदेश दिया गया है कि मौजूदा सरकार ने अपराध और माफिया के खिलाफ निर्णायक कदम उठाए हैं. पोस्टर अभियान में मुजफ्फरनगर दंगे, मेरठ और शामली जैसे दंगों का भी जिक्र किया गया है. इन घटनाओं को समाजवादी पार्टी के शासनकाल से जोड़कर दिखाया गया है, जिससे यह संदेश दिया जा सके कि उस समय कानून-व्यवस्था कमजोर थी और राज्य अशांति की स्थिति में था.

यूपी की सियासत में ‘पोस्टरवार'
यह पोस्टर अभियान लखनऊ, सीतापुर, हरदोई, जौनपुर, बाराबंकी, आजमगढ़, नोएडा, अमेठी और गोंडा समेत कई जिलों में चलाया जा रहा है. प्रमुख चौराहों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में लगाए गए होर्डिंग्स लोगों का ध्यान खींच रहे हैं और राजनीतिक चर्चा को और तेज कर रहे हैं. कुल मिलाकर, यह पोस्टर वार 2027 चुनाव से पहले राजनीतिक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है. ‘अखिलेश का ल्यारी राज या धुरंधर सीएम योगी?’ जैसे सवालों के जरिए मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है. यह अभियान न केवल अतीत की याद दिलाता है, बल्कि वर्तमान सरकार की उपलब्धियों को भी प्रमुखता से पेश करता है. 

और पढे़ं: 

BJP Foundation Day: 11 सीटों से 312 तक... उत्तर प्रदेश में BJP के 46 वर्षों का सफरनामा

नोएडा बना यूपी का चुनावी अखाड़ा! मोदी-योगी-अखिलेश के बाद अब संजय निषाद ने चला 2027 के लिए बड़ा दांव

 

TAGS

UP Politics

Trending news

UP Politics
यूपी की सियासत में ‘पोस्टरवार’, ‘ल्यारी राज’ बनाम ‘धुरंधर सीएम’ का नैरेटिव तेज
Lucknow news
यूपी ATS का बड़ा खुलासा; साकिब बना रहा था आतंकी नेटवर्क, देशभर में फैला रहा था जाल
Sonbhadra News
सोनभद्र में जमीन अधिग्रहण की आशंका; महापंचायत में किसानों का फूटा गुस्सा
Azamgarh news
आजमगढ़ में युवती पर जानलेवा हमला, डेढ़ महीने बाद कोर्ट के आदेश से दर्ज हुई FIR
Shahjahanpur News
गेहूं खरीद घोटाला! दिन में बोरी की कमी का बहाना, रात में आढ़त पर मिले 180 बोरे
Lucknow news
किसानों के लिए सुनहरा मौका; भूसा बनेगा कमाई का नया हथियार, सरकार करेगी सीधी खरीद
Shahjahanpur News
शाहजहांपुर में 10 दुकानें जलकर खाक—शॉर्ट सर्किट की आशंका, लाखों का नुकसान
Saint Premanand Maharaj
संत प्रेमानंद से मिलने का जुनून, 90 KM दो गाड़ियों को खींचकर मथुरा पहुंचे गौरव चाहर
Pilibhit news
शिक्षा के मंदिर में लूट का कारोबार! दिल्ली पब्लिक स्कूल में अभिभावकों की जेब पर वार
Chandauli News
असम के मजदूर काशी विश्वनाथ मंदिर और राम मंदिर अयोध्या के दर्शन कर लौटे घर