कयामत वाले बयान पर मचा राजनीतिक घमासान, विपक्ष का सीएम योगी पर हमला

UP Politics: मुर्शिदाबाद में बन रही बाबरी मस्जिद को लेकर सीएम योगी के दिए गए बयान को लेकर विपक्ष ने पलटवार किया है. अखिलेश यादव ने सीएम योगी को दो टूक कहा. 

Written By  Amitesh Pandey |Last Updated: Feb 10, 2026, 06:37 PM IST
CM Yogi Adityanath and Akhilesh Yadav
Reaction on CM Yogi Babri Statement: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मुर्शिदाबाद में बन रही बाबरी मस्जिद को लेकर बड़ा बयान सामने आया है. बाराबंकी में सीएम योगी ने कहा कि बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी भी नहीं होगा, कयामत तक बाबरी ढांचा नहीं बनेगा. सीएम योगी के इस बयान पर विपक्ष हमलावर है. समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि जब जब कुर्सी जाने का डर बढ़ता है तब वह सांप्रदायिक हो जाते हैं.   

अखिलेश यादव ने बोला हमला
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि 'कयामत शब्द उर्दू है. जो मुख्यमंत्री उर्दू के खिलाफ था वो कयामत की बात कर रहा है. कयामत के अलावा कोई दूसरा शब्द इस्तेमाल करें. अखिलेश यादव ने कहा कि जब मुख्यमंत्री घिर जाते हैं, भाजपा कमजोर हो जाती है उनकी कुर्सी जाने का डर बढ़ जाता है तब वे सांप्रदायिक हो जाते हैं. जितना उनकी कुर्सी को खतरा होगा उतना ही वे सांप्रदायिक हो जाएंगे". 

गोरखपुर में 10 साल बाद भी मेट्रो नहीं चल पाई
आगे सपा अध्यक्ष ने सवाल खड़े किए. अखिलेश यादव ने कहा कि उन्होंने (योगी आदित्यनाथ) कौन सा विकास किया?. अखिलेश यादव ने कहा कि अगर पानी बरस जाए आज भी गोरखपुर में नाव चलेगी, मेट्रो नहीं चल पाएगी. जब मुख्यमंत्री जी पहली बार झांसी गए तो उन्होंने कहा कि झांसी में मेट्रो बनेगी. झांसी को सीधे दिल्ली से जोड़ दिया जाएगा एक्स्प्रेसवे से. और गोरखपुर में मेट्रो बनेगी. आज 10 साल पूरे हो गए हैं बताइए गोरखपुर में मेट्रो बनी?.  

नगीना सांसद बोले, बुनियादी मुद्दों को ऐसे ही छिपा लेते हैं 
वहीं, वाराणसी दालमंडी में हटाए जा रहे अतिक्रमण को लेकर नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि ये तानाशाही है. जिस तरह से छोटे व्यापारियों को कुचलने का काम कर रही है, जिस तरह से मीडिया को रोका जा रहा है, ये अघोषित आपातकाल है. मुख्यमंत्री जी अपने हिसाब से प्रदेश चलाना चाहते हैं. वो कोर्ट के मना करने के बाद बुलडोजर चलाते हैं. ये गुंडागर्दी है. पूरा प्रदेश देख रहा है. जनता अपने वोट से जवाब देगी. योगी के कयामत वाले बयान को लेकर नगीना सांसद ने कहा कि इसी तरह वह बुनियादी मुद्दों को छिपा लेते हैं. चंद्रशेखर ने कहा कि उनको चाहिए राजनीति छोड़कर चुनौती देने का काम करें. 

वाराणसी में क्याें हाे रहा विवाद?
वहीं, महाराष्ट्र की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि वाराणसी में विश्वनाथ कॉरिडोर बनाने के लिए कई मंदिरों को तोड़ा गया. जो दुकानें थीं तोड़ी गईं. जो बदलाव ला रहे हैं, वहां के लोगों से बातचीत कर करें. उन्होंने कहा कि आज जनता के सामने क्या है? मीडिया ही तो है. मीडिया को भी रोका जा रहा है. इससे स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी जो प्रजातंत्र को लेकर बड़ी बड़ी बातें करती है, मीडिया पर लगाम लगाकर जनता की आवाज को रोकना चाहती है. उन्होंने कहा कि विरोध तब होता है जब बिना बातचीत किए मनमानी तरीके से काम किया जाता है. 

हिंदू मुस्लिम करती है बीजेपी
वहीं, समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह ने कहा कि सीएम योगी का ये बयान भड़काऊ है. यह बयान सामाजिक ताना बाना बिगाड़ने वाला है. उन्होंने कि बीजेपी के मुख्यमंत्री के मुंह से हिंदू मुस्लिम सुनाई देता है. विकास नहीं. ये एक एजेंडा चलाते हैं और उसी एजेंडे पर चुनाव लड़ते हैं. 

