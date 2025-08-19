यूपी उपचुनाव में हुई 'वोटों की चोरी'....अखिलेश यादव बोले-DM को आगे कर चुनाव आयोग बच नहीं सकता

Lucknow News: बिहार में SIR में गड़बड़ी और वोट चोरी का आरोप लगाकर विपक्ष लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा है. मंगलवार को भी विपक्ष चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन किया. अब समाजवादी पार्टी के राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी में हुए उपचुनावों में भी 'वोटों की डकैती' की गई. पुलिस-प्रशासन पर मदद करने का आरोप लगाया है. अखिलेश यादव के इन आरोपों के बाद अलग-अलग जिले के डीएम जवाब दे रहे हैं.

अखिलेश यादव ने साधा निशाना

सपा अध्‍यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्‍लेटफॉर्म X पर लिखा, यूपी में 2022 के विधानसभा चुनावों में नाम काटने को लेकर हमने जो 18000 शपथपत्र दिये थे, भाजपा सरकार उनमें से एक का भी जवाब सही तरीके से देना नहीं चाहती है. जिलाधिकारी को आगे करके चुनाव आयोग बच नहीं सकता. इस मामले की गहन जांच-पड़ताल हो. डीएम साहब दिखाएं कि नाम काटते समय जो ‘मृतक प्रमाणपत्र’ लगाए गये? थे वो कहां हैं. अगर ये झूठ नहीं है तो ये सफाई देने में इतने साल क्यों लग गये?

अखिलेश यादव ने हलफनामे की प्रतियां दिखाईं

सपा अध्‍यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को मीडिया से बातचीत में हलफनामों की प्रतियां भी दिखाईं. अखिलेश यादव ने कहा कि हमने हलफनामे दिए हैं. इसे ईमेल भी भेजे हैं. बावजूद 18000 लोगों को वोट नहीं करने दिया गया और उनके नाम भी काट दिए गए. अखिलेश यादव ने कहा कि कई जगहों पर एफआईआर भी दर्ज की गई हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से दबाव बनाया जा रहा है.

डीएम दे रहे अखिलेश के आरोपों पर जवाब

अखिलेश यादव के इन आरोपों पर अलग-अलग जिलों के डीएम ने जवाब दिया है. जौनपुर के डीएम ने X पर लिखा, ईमेल के माध्यम से जनपद जौनपुर की विधान सभा 366 जौनपुर के अंतर्गत पांच मतदाताओं के नाम गलत ढंग से काटने की शिकायत प्राप्त हुयी थी. वर्णित सभी पांचों मतदाता वर्ष 2022 के पूर्व ही मृतक हो चुके थे. इसकी पुष्टि सम्बंधित मृतक मतदाता के परिवार के सदस्यों, स्थानीय लोगों सहित स्थानीय सभासद के द्वारा की गयी थी. मृतकों के नाम नियमानुसार विलोपित किये गए हैं. अतः उपर्युक्त वर्णित शिकायत पूर्णतया निराधार व भ्रामक है.

डीएम कासगंज ने क्‍या लिखा?

डीएम कासगंज ने X पर लिखा, ईमेल के माध्यम से जनपद कासगंज की विधान सभा 101 अमांपुर के अंतर्गत 8 मतदाताओं के नाम गलत ढंग से काटने की शिकायत प्राप्त हुई थी. जांच में पाया गया कि 7 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में दो बार होने के कारण नियमानुसार एक नाम को विलोपित किया गया था. इन 7 मतदाताओं का नाम आज भी मतदाता सूची में विद्यमान है. एक मतदाता की मृत्यु होने के कारण उनकी पत्नी के द्वारा फार्म 7 भरा गया था, जिसके आधार पर मृतक का नाम विलोपित किया गया था.

अवधेश प्रसाद ने भी किया विरोध

वहीं, सपा सांसद वीरेंद्र सिंह ने कहा कि हम SIR के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन जिस तरह से चुनाव आयोग सरकार के साथ म‍िलकर इसे संचालित कर रहा है, वह निष्‍पक्ष नहीं है. इसलिए इसका विरोध किया जा रहा है. सपा सांसद ने चेतावनी दी कि अगर चुनाव आयोग अपना व्‍यवहार नहीं बदलता है तो महाभियोग एकमात्र विकल्‍प बचेगा. अयोध्‍या से सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने भी विरोध किया है.

