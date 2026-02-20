Advertisement
दोनों डिप्टी सीएम मिलकर नहीं दिला पा रहे सजा.....बटुकों के अपमान पर अखिलेश यादव का ब्रजेश पाठक पर हमला

Akhilesh Yadav: सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव शुक्रवार को फतेहपुर जाते समय रायबरेली में रुके. इस दौरान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बटुकों के अपमान वाले बयान को लेकर ब्रजेश पाठक पर हमला बोला. 

Written By  Amitesh Pandey |Last Updated: Feb 20, 2026, 04:28 PM IST
Akhilesh Yadav Reaction: प्रयागराज माघ मेले में बटुकों के साथ मारपीट और अपमान का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. बीते दिनों यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने 101 बटुकों को अपने आवास पर सम्मानित किया. साथ ही उन्होंने कहा कि बटुकों के साथ जिसने भी अपमान किया है, उसे पाप मिलेगा...ब्रजेश पाठक के इस बयान को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हमला बोला है. 

अखिलेश यादव ने दोनों डिप्टी सीएम को घेरा
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि अगर उन्हें (डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को) लगता है कि बटुकों का अपमान हुआ है. उनके साथ ऐसा बर्ताव करने वाले लोग दोषी होंगे और पापी कहलाएंगे, तो वह सजा क्यों नहीं दिला पा रहे हैं?. क्या वजह है कि दोनों उपमुख्यमंत्री मिलकर भी सजा नहीं दिला पा रहे हैं. अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि दो दिन बाद मुख्यमंत्री जापान चले जाएंगे. तो क्या हमारे डिप्टी सीएम धरना करने जापान जाएंगे?. 

‘यादव जी की लव स्टोरी’ फिल्म को लेकर क्या कहा? 
इतना ही नहीं अखिलेश यादव ने फिल्म ‘यादव जी की लव स्टोरी’ विवाद पर भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि भाजपा ऐसी ही लव स्टोरी बनाती है. पहले ब्राह्मण समाज को अपमानित करने के लिए कौनसी फिल्म बनाई थी? उन्होंने कहा कि उस फिल्म का नाम तक नहीं ले सकता. जो समाज ईमानदार है उसे क्या कहा जा रहा था?. अखिलेश यादव ने इस तरह की फिल्मों को समाज को बांटने वाला बताया. अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ के जापान दौरे को लेकर भी तंज कसा. अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री को कोई चापलूस ने बताया कि वहां वन​स्पति अच्छी ​मिलती है. लगता है कि मुख्यमंत्री अच्छी वनस्पति के चक्कर में घूमने जा रहे हैं. 

फतेहपुर जाते समय रायबरेली में रुके अखिलेश यादव 
बता दें कि अखिलेश यादव शुक्रवार को फतेहपुर जाते समय रायबरेली में रुके. रायबबरेली में कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया. एक दिन पहले ही गुरुवार को डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने राजधानी स्थित अपने आवास पर बटुकों को फूल मालाएं पहनाकर सम्मानित किया. इस दौरान उन्हें भोजन भी कराया. प्रयागराज माघ मेले में बटुकों के अपमान को लेकर ब्रजेश पाठक ने कहा ​था कि जिसने भी यह किया है उसे पाप लगेगा. ब्रजेश पाठक के बयान को लेकर अखिलेश यादव ने सरकार पर तंज कसा है. 

