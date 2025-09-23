आजम खान की रिहाई और बसपा में जाने की अटकलों पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान, जानिए क्या बोले सपा प्रमुख
आजम खान की रिहाई और बसपा में जाने की अटकलों पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान, जानिए क्या बोले सपा प्रमुख

Akhilesh Yadav Reaction On Azam Khan: आजम खान की सीतापुर जेल से मंगलवार को रिहाई हो चुकी है. जेल से बाहर आने पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी प्रतिक्रिया दी है.

 

Edited By:  Shailjakant Mishra|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 23, 2025, 01:44 PM IST
Azam Khan News: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान करीब 23 महीने बाद सीतापुर जेल से बाहर आ चुके हैं. जमानत मिलने के बाद उनकी मंगलवार दोपहर रिहाई हुई. आजम खान के जेल से बाहर आने पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव का भी बयान सामने आया है. अखिलेश यादव ने कहा कि आज खुशी  और न्याय का दिन है. हमें कोर्ट पर भरोसा था कि आजम खान को न्याय मिलेगा.

आजम खान की रिहाई पर क्या बोले अखिलेश?
अखिलेश यादव ने कहा, हमें उम्मीद थी कि कोर्ट उनके साथ न्याय करेगा. हमें उम्मीद है कि उन पर कोई भी झूठा मुकदमा उन पर नहीं लगेगा और उनके साथ अन्याय नहीं होगा. हम समाजवादियों के लिए आज खुशी का दिन है. जहां पर वो आज रिहा हुए हैं. 

बसपा में जाने की अटकलों पर दी प्रतिक्रिया
बसपा नेताओं से संपर्क के सवाल पर सपा प्रमुख ने कहा, "आजम खां सपा के संस्थापक हैं और उन्होंने पार्टी के लिए बहुत कुर्बानी दी है. उनका सम्मान हमेशा बना रहेगा. आजम खान समाजवादी पार्टी और सपा के संस्थापक नेताजी के साथ आज से नहीं बल्कि हमेशा से हैं.  बीजेपी के खिलाफ उनकी और समाजवादी पार्टी की भूमिका रही है. उम्मीद है कि आने वाले समय में उन पर सभी मुकदमे खत्म होंगे. समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर आजम खान पर दर्ज सभी झूठे मुकदमे वापस लिए जाएंगे."

उमाशंकर सिंह ने दिया था बयान 
बता दें कि बलिया के रसड़ा विधानसभा से बीएसपी के विधायक उमाशंकर सिंह ने आजम खां के जेल से छूटने के बाद बीएसपी में आने की अटकलों को लेकर कहा कि सब लोग सोच रहे हैं कि बीएसपी की सरकार बनाई जाय. आजम खां के आने से बीएसपी मजबूत तो होगी ही. अगर आजम खां हमारे पार्टी में आते है तो उनका स्वागत है. हम एक एक व्यक्ति का स्वागत करने के लिए तैयार है."

बसपा में जाने की खबर को बताया निराधार
सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने आजम खान के बसपा या किसी दूसरे दल में जाने की खबरों को निराधार बताया. उन्होंने कहा, "आजम खान सपा के हैं और रहेंगे.समाजवादी पार्टी ने हमेशा उनको सम्मान दिया है. नेता जी के समय से और अब भी उनको सम्मान मिलता रहा है और मिलेगा. सरकार ने फाल्स एलिगेशन लगा के जेल भेजा था और उनको तो बहुत पहले बाहर आ जाना चाहिए था."

TAGS

