जो माफिया है उस पर बुलडोजर चलना चाहिये... सीएम योगी के तंज पर अखिलेश का खुला चैलेंज, कोडीन कांड पर छिड़ा सियासी संग्राम

Akhilesh Yadav on CM Yogi Satire: कोडीन कफ सिरप मामले में सीएम योगी के तंज पर अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि कोडीन कफ सिरप कांड में जो भी माफिया शामिल हैं चाहें वो 'कालीन भैया' हों 'कोडीन भैया' सभी पर बगैर भेदभाव के बुलडोजर चला देना चाहिये. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Dec 20, 2025, 08:36 PM IST
Lucknow: यूपी में कोडीन कफ सिरप कांड को लेकर सियासत चरम पर पहुंच गई है. लखनऊ में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आरोपों पर तीखा पलटवार करते हुए सीधे-सीधे बुलडोजर की चुनौती दे दी. सपा मुख्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश ने कहा कि कोडीन कांड में जो भी माफिया शामिल हैं, चाहे उन्हें “कालीन भइया” कहा जाए या “कोडीन भइया”, सभी पर बिना भेदभाव कार्रवाई होनी चाहिए.

अखिलेश यादव ने कहा, "मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से मांग करता हूं कि जो जो माफिया है उसपर बुलडोजर चलना चाहिए। कालीन भैया, कोडीन भैया, सबपर बुलडोजर चलना चाहिए।"

अखिलेश यादव का पलटवार
अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि सरकार तस्वीरें दिखाकर लोगों को सपा से जोड़ने की कोशिश कर रही है, जबकि हकीकत इससे कहीं ज्यादा गंभीर है. उन्होंने कहा कि यह कोई 100–200 करोड़ का मामला नहीं, बल्कि हजारों करोड़ रुपये का अंतरराष्ट्रीय रैकेट बताया जा रहा है, जिसमें सैकड़ों कंपनियों की भूमिका सामने आ रही है. सवाल यह भी है कि यह नेटवर्क देश के प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र तक कैसे पहुंचा.

सीएम योगी के तंज पर अखिलेश का पलटवार
सीएम योगी के तंज पर पलटवार करते हुए अखिलेश ने कवि उदय प्रताप सिंह की पंक्तियां पढ़ीं और कहा कि सरकार अपनी जिम्मेदारी से ध्यान भटकाने के लिए दूसरों पर आरोप मढ़ रही है. उनका कहना था कि कोडीन को लेकर कई अहम जानकारियां छिपाई जा रही हैं और जब सच्चाई सामने आने लगी, तो इल्जाम विपक्ष पर डाले जा रहे हैं.

अखिलेश ने यह भी दावा किया कि इस पूरे मामले में अधिकारियों का एक नेक्सस सामने आ रहा है और आपसी खींचतान के कारण परत-दर-परत राज खुल रहे हैं. उन्होंने कानपुर के एक मामले का जिक्र करते हुए कहा कि अगर किसी की जान बची है, तो वह समाजवादी पार्टी की वजह से बची है, जबकि सरकार उसे बचाने में जुटी है. 

किसी के साथ तस्वीरों से क्या कोई माफिया साबित होगा- अखिलेश यादव
उन्होंने 36 जिलों में दर्ज 128 एफआईआर का हवाला देते हुए कहा कि क्या इन सभी मामलों में शामिल लोग एक ही पार्टी से जुड़े हैं? तस्वीरों के आधार पर किसी को माफिया ठहराना गलत है. अखिलेश ने तंज कसते हुए कहा कि उनके पास मुख्यमंत्री और दोनों उपमुख्यमंत्रियों के साथ भी तस्वीरें हैं, तो क्या उससे कोई माफिया साबित हो जाएगा?

अमिताभ ठाकुर पर कार्रवाई पर बोले अखिलेश यादव
प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंत में अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि सरकार सच बोलने वालों की आवाज दबा रही है. उन्होंने कहा कि पेशी के दौरान अमिताभ ठाकुर की बात दबाने के लिए पुलिस सीटी बजा रही है और पुराने मामलों में लोगों को फंसाया जा रहा है. अखिलेश ने चेतावनी दी कि सच्चाई जितनी दबाई जाएगी, उतनी ही तेजी से सामने आएगी.

