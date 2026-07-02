खुद को देवी-देवताओं के बराबर समझते हैं अखिलेश... डॉ. लालजी प्रसाद निर्मल का बड़ा हमला

UP Politics: उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर धार्मिक मुद्दे को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है. इस बार विवाद नैमिषारण्य स्थित मां ललिता देवी मंदिर में कथित रूप से समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की तस्वीर रखकर पूजा किए जाने को लेकर खड़ा हुआ है. इस मामले में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधान परिषद सदस्य और यूपी आपदा एवं प्रबंधन जांच समिति के चेयरमैन डॉ. लालजी प्रसाद निर्मल ने सपा प्रमुख पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने आरोप लगाया कि नैमिष जैसे पवित्र हिंदू तीर्थस्थल पर मां ललिता देवी के साथ अखिलेश यादव की तस्वीर रखकर पूजा कराना धार्मिक आस्था का अपमान है. डॉ. निर्मल ने कहा कि इस तरह की घटनाएं समाज में गलत संदेश देती हैं और करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचा सकती हैं.