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खुद को देवी-देवताओं के बराबर समझते हैं अखिलेश... डॉ. लालजी प्रसाद निर्मल का बड़ा हमला

UP Politics: उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर धार्मिक मुद्दे को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है. इस बार विवाद नैमिषारण्य स्थित मां ललिता देवी मंदिर में कथित रूप से समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की तस्वीर रखकर पूजा किए जाने को लेकर खड़ा हुआ है.

Written ByGunateet Ojha
Published: Jul 02, 2026, 06:47 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 06:47 PM IST
खुद को देवी-देवताओं के बराबर समझते हैं अखिलेश... डॉ. लालजी प्रसाद निर्मल का बड़ा हमला
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Gunateet Ojha

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गुणातीत ओझा ज़ी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल के उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजिटल को लीड कर रहे हैं. वह दिसंबर 2021 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश-दुनिया और राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 15 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. इससे पहले एनडीटीवी डिजिटल, लाइव हिन्दुस्तान डिजिटल, लोकमत डिजिटल, जागरण डॉट कॉम, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, हिन्दुस्तान अखबार, दैनिक जागरण अखबार के साथ भी काम कर चुके हैं.

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