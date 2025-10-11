Advertisement
अखिलेश यादव का Facebook Account एक्टिव, सरकारी सूत्रों का आ गया जवाब, क्यों हुआ सस्पेंड?

Akhilesh Yadav Facebook Account  Active: अखिलेश यादव का फेसबुक अकाउंट अब शुरू हो गया है. फेसबुक अकाउंट बंद होने के बाद से सियासी बवाल मच गया था.  शुक्रवार को सपा अध्यक्ष का फेसबुक पेज सस्पेंड कर दिया गया था.

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Oct 11, 2025, 10:49 AM IST
Akhilesh Yadav (File)
Akhilesh Yadav Facebook Account: उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का फेसबुक पेज एक्टिव हो गया है. सपा चीफ के इस पेज पर करीब 86 लाख फॉलोवर्स हैं. समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का आधिकारिक फेसबुक खाता शुक्रवार शाम कथित तौर पर निलंबित कर दिया गया, जिस पर उनकी पार्टी ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सत्तारूढ़ भाजपा पर निशाना साधा था. सूत्रों के मुताबिक हिंसक पोस्ट को लेकर बंद हुआ था फेसबुक अकाउंट.

सपा ने इस कार्रवाई को “लोकतंत्र पर हमला” करार दिया और बीजेपी पर विपक्ष की आवाज़ दबाने की साजिश रचने का आरोप लगाया. वहीं, शीर्ष सरकारी सूत्रों ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि सरकार का इस कार्रवाई से कोई लेना-देना नहीं है.पार्टी ने कहा कि यह फेसबुक की कम्युनिटी गाइडलाइंस के तहत किया गया कदम है.

सपा नेता पूजा शुक्‍ला ने इस पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है. सपा नेता पूजा शुक्‍ला ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'फेसबुक ने अपनी हदें पार कर दी हैं, उसने अखिलेश यादव (@yadavakhilesh) के आधिकारिक पेज को बिना किसी चेतावनी या सूचना के निलंबित कर दिया है. यह कोई साधारण अकाउंट नहीं है, अखिलेश यादव लाखों लोगों की आवाज! हैं. फेसबुक को अपनी सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए, वह लोकतंत्र को दबा नहीं सकता. समाजवादियों, अब फेसबुक को होश में लाने का समय आ गया है! ऐसा अहंकार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.' 

 पेज पर 80 लाख से ज्यादा लोग जुड़े
जानकारी के मुताबिक, फेसबुक ने सपा अध्‍यक्ष अखिलेश यादव के आधिकारिक पेज को सस्पेंड कर दिया है. इस पेज पर 80 लाख से ज्यादा लोग जुड़े हैं. सपा नेता पूजा शुक्‍ला के बाद मेरठ की सरधना विधानसभा सीट से विधायक अतुल प्रधान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, अखिलेश यादव का फेसबुक अकाउंट बंद करवाकर सरकार उनको जनता के दिलों से दूर नहीं कर सकती. बता दें कि फेसबुक के इस एक्शन को लेकर सपा के समर्थकों में आक्रोश है. समर्थक इसे लोकतंत्र पर हमला करार दिया है तो सरकार पर भी आरोप लगाया है. 

