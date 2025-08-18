UP Politics: सपा का यूपी में आधी आबादी को पैसे वाली स्कीम का वादा, 2027 जीतने के लिए बनाई ये रणनीति

विशाल सिंह/लखनऊ: सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर आधी आबादी पर पूरी तरह से फोकस कर लिया है. पार्टी ने महिलाओं के बीच गांव-गांव चौपाल लगाने की योजना तैयार की है जिसमे वो बताएगी की 2027 में सपा की सरकार बनती है तो स्त्री सम्मान समृद्धि योजना शुरू की जाएगी. इस योजना के तहत गरीब महिलाओं को हर महीने 3000 रुपये दिए जाएंगे।सपा के नेता ये भी बताएंगे कि सपा की सरकार बनने पर तुरंत लागू किया जाएगा.

हर गांव में महिला पंचायत

यूपी आगामी विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारी हर पार्टी जोर-शोर से कर रही है. ऐसे में समाजवादी पार्टी ने यह तय किया है कि अब वह पीडीए पंचायत के बाद हर गांव में महिला पंचायत भी लगाएगी. इसके तहत वह महिलाओं को यह बताएगी कि सपा सरकार आने के बाद आधी आबादी को ₹3000 वाली योजना का लाभ दिया जाएगा. सपा के हर विधायक को अपने-अपने विधानसभा क्षेत्र में स्त्री सम्मान समृद्धि योजना के बारे में बताने की जिम्मेदारी दी गई है. इसके साथ ही सपा के सभी सांसद और जिला अध्यक्ष भी योजना के तहत महिला पंचायत लगाकर इस योजना के फायदे गिनायगी.

आधी आबादी पर समाजवादी पार्टी का फोकस

सपा के प्रत्येक जिलाध्यक्ष को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि 15-15 की संख्या में एक कमेटी बनाकर इस योजना के बारे में लगातार महिलाओं को बताया जाए और हर 15 दिन पर जायजा भी लिया जाए कि आखिर इस योजना के बारे में महिलाओं को कितनी जानकारी हुई. समाजवादी पार्टी को इस बात का बहुत अच्छे तरीके से एहसास है कि महिला वोटर जिस तरफ एकजुट हो जाएंगी उनको सरकार बनाने में ज्यादा आसानी होगी. यही वजह है कि आधी आबादी पर समाजवादी पार्टी और ज्यादा फोकस करती हुई नजर आ रही है