UP Politics: सपा का यूपी में आधी आबादी को पैसे वाली स्कीम का वादा, 2027 जीतने के लिए बनाई ये रणनीति
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2885771
Zee UP-UttarakhandUP Politics

UP Politics: सपा का यूपी में आधी आबादी को पैसे वाली स्कीम का वादा, 2027 जीतने के लिए बनाई ये रणनीति

UP Assembly Election 2027​: अखिलेश यादव को पता है कि महिला वोटरों की भागीदारी बड़ा रोल निभा रही हैं, इसलिए अब उन्होंने महिलाओं पर फोकस करना शुरू किया है. सपा को लगता है कि इस योजना से समाजवादी पार्टी का वोट बैंक मजबूत होगा. 

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Aug 18, 2025, 08:06 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

UP Politics (File photo)
UP Politics (File photo)

विशाल सिंह/लखनऊ: सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर आधी आबादी पर पूरी तरह से फोकस कर लिया है. पार्टी ने महिलाओं के बीच गांव-गांव चौपाल लगाने की योजना तैयार की है जिसमे वो बताएगी की 2027 में सपा की सरकार बनती है तो स्त्री सम्मान समृद्धि योजना शुरू की जाएगी.  इस योजना के तहत गरीब महिलाओं को हर महीने 3000 रुपये दिए जाएंगे।सपा के नेता ये भी बताएंगे कि सपा की सरकार बनने पर तुरंत लागू किया जाएगा.

हर गांव में महिला पंचायत 
यूपी आगामी विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारी हर पार्टी जोर-शोर से कर रही है. ऐसे में समाजवादी पार्टी ने यह तय किया है कि अब वह पीडीए पंचायत के बाद हर गांव में महिला पंचायत भी लगाएगी. इसके तहत वह महिलाओं को यह बताएगी कि सपा सरकार आने के बाद आधी आबादी को ₹3000 वाली योजना का लाभ दिया जाएगा. सपा के हर विधायक को अपने-अपने विधानसभा क्षेत्र में स्त्री सम्मान समृद्धि योजना के बारे में बताने की जिम्मेदारी दी गई है. इसके साथ ही सपा के सभी सांसद और जिला अध्यक्ष भी योजना के तहत महिला पंचायत लगाकर इस योजना के फायदे गिनायगी.

आधी आबादी पर समाजवादी पार्टी का फोकस
सपा के प्रत्येक जिलाध्यक्ष को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि 15-15 की संख्या में एक कमेटी बनाकर इस योजना के बारे में लगातार महिलाओं को बताया जाए और हर 15 दिन पर जायजा भी लिया जाए कि आखिर इस योजना के बारे में महिलाओं को कितनी जानकारी हुई. समाजवादी पार्टी को इस बात का बहुत अच्छे तरीके से एहसास है कि महिला वोटर जिस तरफ एकजुट हो जाएंगी उनको सरकार बनाने में ज्यादा आसानी होगी. यही वजह है कि आधी आबादी पर समाजवादी पार्टी और ज्यादा फोकस करती हुई नजर आ रही है

TAGS

Up Assembly Election 2027Akhilesh YadavUP elections

Trending news

Up Assembly Election 2027
सपा का यूपी में आधी आबादी को पैसे वाली स्कीम का वादा 2027 जीतने के लिए बनाया प्लान
Meerut News
मेरठ में हिस्ट्रीशीटर ई-रिक्शा चालक की हत्या, जन्मदिन पार्टी में दोस्तों ने मार डाला
Uttarakhand Weather
पौड़ी से बागेश्वर तक फिर मौसम का कोहराम, खीर गंगा हुई विकराल, पढ़ें IMD की ये चेतावनी
Lucknow
105 फीट ऊंचे तिरंगे के नीचे बच्चों ने दिया एकता और आजादी का संदेश, राज्यपाल ने सराहा
gonda news
गोस्वामी तुलसीदास का जन्‍म बांदा में नहीं....पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह का दावा
ghazipur news
अगस्त क्रांति! अंग्रेजी हुकूमत चलाती रहीं गोलियां, झुकने नहीं दिया तिरंगा
Gorakhpur News
सांसद जी ने खुद ही तोड़ दिया अतिक्रमण...सीएम योगी ने ली रवि किशन की चुटकी
Jhansi News
10 साल प्रेमी के साथ लिव-इन में रही...झांसी में ब्यूटीशियन का शव फंदे से लटका म‍िला
Lucknow news
पूजा पाल ने बताया UP में कैसा होना चाहिए CM? सपा से निष्‍कासित विधायक ने कही ये बात
Ayodhya Weather
बारिश थमते ही उमस भरी गर्मी की मार से बेहाल लोग, जानें कैसा रहेगा रामनगरी का मौसम
;