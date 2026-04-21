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300 यूनिट फ्री बिजली और महिलाओं को पेंशन का वादा...2027 चुनाव से पहले अखिलेश यादव का बड़ा मास्टर स्ट्रोक!

Lucknow News: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 2027 चुनाव को लेकर बड़ा दांव चल दिया है. उनके दो चुनावी वादों से यूपी की सियायत में हलचल मच गई. 

Written By  Amitesh Pandey |Last Updated: Apr 21, 2026, 05:16 PM IST
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Akhilesh yadav
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Lucknow News: यूपी विधानसभा चुनाव से पहले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया है. अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार आने पर लोगों को 300 यूनिट तक फ्री बिजली दी जाएगी. इतना ही नहीं महिलाओं को सालाना 40 हजार रुपये का पेंशन दिया जाएगा. अखिलेश यादव के दो बड़े चुनावी वादों से सियासी हलचल मच गई है. 

अखिलेश यादव का चुनावी वादा
अखिलेश यादव लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे थे. इस दौरान बुंदेलखंड से आए कार्यकर्ताओं ने स्मार्ट मीटर की गड़बड़ी की शिकायतें कीं. कार्यकर्ताओं का कहना है कि स्मार्ट मीटर से हर महीने ज्यादा बिजली का बिल आ रहा है. इस पर अखिलेश यादव ने चुनावी दांव चल दिया. सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया. 

फ्री बिजली का वादा 
उन्होंने कहा कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो उनकी पार्टी जनता को महंगाई से राहत दिलाएगी. उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोगों को 300 यूनिट तक फ्री बिजली उपलब्ध कराई जाएगी. अखिलेश यादव यहीं नहीं रुके. उन्होंने बीजेपी की लाडली बहना योजना का तोड़ भी निकाल लिया. उन्होंने कहा कि सपा की सरकार आने पर प्रदेश की महिलाओं को सालाना पेंशन दिया जाएगा. 

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महिलाओं को सालाना 40 हजार रुपये पेंशन 
उन्होंने कहा कि प्रदेश की महिलाओं को सालाना 40 हजार रुपये पेंशन दिया जाएगा. अखिलेश यादव ने कहा कि कार्यकर्ता जमीन पर एकजुट हो जाएं. लोगों को इन वादों की जानकारी दी जाए. उन्होंने कहा कि 2027 में बदलाव लाना जरूरी है, ताकि समाजवादी नीतियों के जरिए महंगाई, भ्रष्टाचार और जनता के शोषण पर रोक लगाई जा सके. इस दौरान अखिलेश यादव ने स्मार्ट मीटर में आ रही गड़बड़ी को लेकर सरकार पर हमला बोला. 

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