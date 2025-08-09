इटावा जाते वक्त अखिलेश ने रुकवाया काफिला, एंबुलेंस से घायलों को पहुंचवाया अस्पताल, रक्षाबंधन पर जुटा यादव कुनबा

अन्नू चौरसिया/इटावा: समाजवादी पार्टी के राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष अखिलेश यादव परिवार के साथ रक्षाबंधन पर इटावा जा रहे थे. रास्‍ते में पति-पत्‍नी और बेटी को खून से लथपथ देखकर अपना काफ‍िला रुकवा दिया. कार से उतरकर अखिलेश यादव घायल परिवार के पास पहुंच गए. इसके बाद अपनी फ्लीट में मौजूद एंबुलेंस से तीनों को सैफई मेडिकल कॉलेज भेजवाया. इसके बाद आगे बढ़ गए.

परिवार के साथ इटावा पहुंचे

दरअसल, रक्षाबंधन पर पूरा यादव परिवार चाचा राजपाल यादव के घर पहुंचा है. रक्षाबंधन के मौके पर राजपाल यादव के घर पर कार्यक्रम है. इसमें अखिलेश यादव पत्‍नी डिंपल यादव, बेटी अदिति, टीना, बेटे अर्जुन और धर्मेंद्र यादव के साथ पहुंचे हैं. इसी कार्यक्रम में शामिल होने अखिलेश यादव सैफई से इटावा जा रहे थे. रास्‍ते में घायलों को देखकर अस्‍पताल पहुंचाया है. बता दें कि पूरा परिवार इटावा के फ्रेंड कॉलोनी में भतीजे अंशुल यादव के घर पहुंचा है.

चुनाव आयोग पर साधा निशाना

इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि रक्षाबंधन के पावन पर्व की सभी देश व प्रदेशवासियों को ढेरों शुभकामनाएं. त्‍योहार हमें आपको मिलने का मौका देता है, खुशी का मौका होता है और एक दूसरे के साथ मिल बैठकर बातें करने का मौका देता है. राहुल गांधी द्वारा चुनाव आयोग पर वोटों की चोरी का मामला उठाने वाले सवालों पर अखिलेश यादव ने कहा कि हमेशा चुनाव में यह चिंता रही है कि चुनाव आयोग न्याय करेगा कि नहीं?. अखिलेश यादव ने कहा कि सबसे बड़ा उदाहरण यूपी के उपचुनाव में देखने को म‍िला. बूथ चोरी तो छोटी चीज है. भाजपा के इशारे पर चुनाव आयोग ने डकैती की थी. वोटों का अपहरण किया गया था.

टॉप 10 माफ‍िया की सूची मांगी

अखिलेश यादव से जब मीडिया ने पूछा कि प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 2017 के बाद प्रदेश में अपराध कम हुआ है, इस पर अखिलेश यादव ने कहा कि यह सवाल आपने मेरे मन का पूछा है और इसको लेकर में जब अगली बार आप लोगों से मिलूंगा तो मैं आपसे पूछूंगा कि इटावा की टॉप 10 अपराधी कौन हैं और जिस तरीके से में इटावा से सूची मांग रहा हूं. मैं प्रदेश की हर जिले से यह सूची मांग रहा हूं और उससे साफ हो जाएगा कि आखिर प्रदेश में माफिया और टॉप टेन की सूची में कौन लोग शामिल है.