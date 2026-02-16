Advertisement
मिशन 2027! किसानों और युवाओं पर बड़ा दांव लगाएगी सपा, दादरी से अखिलेश यादव बजाएंगे चुनावी बिगुल

Noida news: समाजवादी पार्टी 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं. अखिलेश यादव वेस्ट यूपी से चुनावी बिगुल बजाने जा रहे हैं. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Feb 16, 2026, 07:14 PM IST
UP Politics: यूपी में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं. समाजवादी पार्टी विधानसभा चुनावों का बिगुल गौतमबुद्ध नगर से फूंकेंगी, 29 मार्च को अखिलेश यादव एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगे. इसकी तैयारी में समाजवादी पार्टी का जिला संगठन जुटा हुआ है. सोमवार को अखिलेश यादव की रैली को लेकर प्रेस वार्ता की गई. 

अखिलेश यादव करेंगे बड़ी रैली 
समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष सुधीर भाटी ने एक निजी होटल में प्रेस वार्ता करते हुए जानकारी दी कि 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं. इसी को लेकर सोमवार को जिले में संगठन का विस्तार किया गया है. इसमें विक्रम लोहिया को जिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया है. वहीं, जितेंद्र टाइगर को उपाध्यक्ष बनाया गया है. साथ ही उन्होंने अखिलेश यादव की रैली के बारे में बताया कि इस बार विधानसभा 2027 के चुनावों का बिगुल गौतम बुद्ध नगर जिले की दादरी विधानसभा से फूंका जाएगा. इसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव शामिल होंगे. उसके अलावा कई जिलों से इसमें कई बड़े नेता व उसके अलावा हजारों की तादात में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता व आम लोग शामिल होंगे. 

गांव गांव जाकर रैली की जानकारी दे रहे 
गौरतलब है कि समाजवादी पार्टी गौतमबुद्ध नगर में बहुत ज्यादा कमजोर है, यहां पर वह लोकसभा व विधानसभा चुनाव नहीं जीत सकी है लेकिन उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी के द्वारा गौतम बुद्ध नगर से विधानसभा चुनाव की शुरुवात की जा रही है. अखिलेश यादव की रैली को लेकर भी तैयारी शुरू कर दी गई हैं. संगठन के लोग गांव गांव जाकर लोगों को इस रैली के बारे में जानकारी दे रहे हैं. साथ ही जिला अध्यक्ष सुधीर भाटी ने कहा कि अखिलेश यादव जब इस चुनाव का बिगुल फूंकेंगे तो वह इस जिले के लिए कई बड़ी घोषणाएं करने वाले हैं, जिसमें किसानों यहां के युवाओं और अन्य लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण घोषणाएं होंगी. 

नसीमुद्दीन सिद्दीकी बड़े नता
वहीं, उन्होंने नसीमुद्दीन सिद्दीकी के समाजवादी पार्टी में शामिल होने पर कहा कि वह बहुत बड़े नेता हैं और उनके समाजवादी पार्टी में शामिल होने से पार्टी का और ज्यादा कद बढ़ेगा. अखिलेश यादव गौतमबुद्ध नगर में चुनावी शंखनाद कर वेस्ट यूपी को भी साधने की कोशिश करेंगे. पश्चिमी यूपी के जिलों में समाजवादी पार्टी खास पैठ बनाना चाहती है. किसानों और युवाओं पर बड़ा दांव लगा सकती है. 

यह भी पढ़ें : पंकज चौधरी का मिशन 2027: बीजेपी ऑफिस में कार्यकर्ताओं के लिए बिछी अतिरिक्त कुर्सियां, सीधा संवाद होगा संगठन का आधार

यह भी पढ़ें : समाजवादी पार्टी में शामिल हुए नसीमुद्दीन सिद्दीकी, यूपी के कई अन्य बड़े नेता भी हुए साइकिल पर सवार

