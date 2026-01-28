Advertisement
अपर्णा-प्रतीक के बीच 'ऑल इज गुड' ! हटाई तलाक वाली पोस्ट, शेयर की ये तस्वीर

Aparna and Pratik Divorce:महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव और उनके पति प्रतीक यादव के बीच सुलह हो गई है.

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Jan 28, 2026, 03:36 PM IST
अपर्णा-प्रतीक के बीच 'ऑल इज गुड' ! हटाई तलाक वाली पोस्ट, शेयर की ये तस्वीर

Aparna and Pratik Divorce: महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव और उनके पति प्रतीक यादव के बीच सुलह हो गई है. प्रतीक यादव ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर कर यह जानकारी दी है. बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर चल रही तलाक की चर्चाओं के बीच प्रतीक ने खुद सामने आकर इन अटकलों पर विराम लगाने की कोशिश की है. प्रतीक ने सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर पत्नी अपर्णा के साथ एक तस्वीर साझा करते हुए साफ संदेश दिया कि उनके रिश्ते में सब ठीक है. इस पोस्ट के बाद फैंस और इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के बीच चर्चाओं का नया दौर शुरू हो गया है.

प्रतीक का भावुक पोस्ट
खबरों के मुताबिक, प्रतीक ने इंस्टाग्राम पोस्ट में अपर्णा संग मुस्कुराती हुई तस्वीर शेयर करते हुए लिखा,“सब अच्छा है. वो चैंपियन होते हैं जो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल समस्याओं को खत्म कर देते हैं. हम चैंपियंस का परिवार हैं.”इस कैप्शन को लेकर माना जा रहा है कि प्रतीक ने सीधे तौर पर उन अफवाहों का जवाब दिया है, जो उनके रिश्ते को लेकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थीं.

पुरानी पोस्ट्स हटाकर दिया बड़ा संकेत
बता दे कि इतना ही नहीं, प्रतीक ने बुधवार 28 जनवरी की दोपहर न सिर्फ अपर्णा के साथ फोटो शेयर की, बल्कि बीते दिनों तलाक को लेकर पोस्ट की गई. अपनी दो सोशल मीडिया पोस्ट्स को भी हटा दिया. माना जा रहा है कि उन्हीं पोस्ट्स के बाद दोनों के रिश्ते को लेकर अटकलें तेज हो गई थीं. पोस्ट हटाने को कई लोग रिश्ते में सुलह का संकेत मान रहे हैं.

सोशल मीडिया पर मचा हलचल
प्रतीक की इस नई पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर फैंस लगातार प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कई यूजर्स ने इसे रिश्ते की जीत बताया तो कुछ ने कहा कि निजी जिंदगी को लेकर जल्दबाजी में निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए.इंडस्ट्री से जुड़े कई लोगों ने भी पोस्ट पर सकारात्मक कमेंट्स किए हैं.

अफवाहों पर विराम या नई शुरुआत?
हालांकि प्रतीक और अपर्णा की ओर से तलाक को लेकर कोई आधिकारिक बयान अब तक सामने नहीं आया है.लेकिन इस पोस्ट ने साफ कर दिया है कि दोनों फिलहाल एकजुट नजर आ रहे हैं. अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में यह मामला पूरी तरह शांत होता है या फिर इस पर कोई और खुलासा सामने आता है.

