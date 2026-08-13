/अशोक सिद्धार्थ के बाद अब पूर्व मंत्री अनंत कुमार मिश्रा पर गिरी मायावती की गाज, तत्काल प्रभाव से निकाला

इससे पहले मायावती ने एफसीआरए संशोधन बिल और राजनीतिकरण पर किया ट्वीट

बसपा प्रमुख मायावती ने अपने हालिया सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से देश की वर्तमान राजनीतिक स्थिति और संसद के सत्र के दौरान चल रहे घटनाक्रमों पर खुलकर अपनी बात रखी है. उन्होंने मुख्य रूप से एफसीआरए (FCRA) संशोधन बिल, संसद में विपक्ष की कार्यप्रणाली, सत्ता और विपक्ष के बीच चल रही राजनीतिक खींचतान, और जनता से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. मायावती ने जिक्र किया है कि एफसीआरए संशोधन बिल को सरकार अति-महत्वपूर्ण मानकर अन्य विधेयकों की तरह तुरंत पास कराना चाहती थी.हालांकि, विपक्ष के जबरदस्त विरोध और संसद में बिना शुरुआती चर्चा के ही इस बिल को कल काफी आपाधापी के बीच संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी (JPC) को भेज दिया गया. कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगी दल सीधे तौर पर इस बिल को अल्पसंख्यक विरोधी बता रहे हैं और इसे वापस लेने की मांग कर रहे हैं. दूसरी ओर, सरकार इसे विदेशी फंडिंग के इस्तेमाल में होने वाले कथित भ्रष्टाचार से जोड़कर इसमें कड़े बदलाव करना चाहती है. इन बातों से यह बिल्कुल स्पष्ट होता है कि सत्ता और विपक्ष दोनों ने ही इस बिल का बहुत ज्यादा राजनीतिकरण कर दिया है.