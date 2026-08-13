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अशोक सिद्धार्थ के बाद अब पूर्व मंत्री अनंत कुमार मिश्रा पर गिरी मायावती की गाज, तत्काल प्रभाव से निकाला

UP Politics: यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती एक्शन में हैं. बसपा चीफ ने बीते दिनों अपने भतीजे आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया था. अब यूपी की पूर्व सीएम ने अपनी सरकार में मंत्री रहे अनंत कुमार मिश्रा उर्फ अंटू मिश्रा को भी निष्कासित करने का ऐलान किया है.

Written ByVishal singh RaghuvanshiEdited ByPreeti Chauhan
Published: Aug 13, 2026, 12:36 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 12:36 PM IST
अशोक सिद्धार्थ के बाद अब पूर्व मंत्री अनंत कुमार मिश्रा पर गिरी मायावती की गाज, तत्काल प्रभाव से निकाला
Image Credit: UP Politics

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