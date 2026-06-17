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सैफई मानसिकता छोड़िए तब दिखेगा नया यूपी.. अखिलेश के आरोपों पर अनिल राजभर का पलटवार

Gorakhpur News: उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर बयानबाजी तेज हो गई है. समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गोरखपुर में शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून-व्यवस्था को लेकर योगी सरकार पर सवाल उठाए तो जवाब देने में प्रदेश सरकार भी पीछे नहीं रही.

Written ByGunateet Ojha
Published: Jun 17, 2026, 05:59 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 06:06 PM IST
सैफई मानसिकता छोड़िए तब दिखेगा नया यूपी.. अखिलेश के आरोपों पर अनिल राजभर का पलटवार

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Gunateet Ojha

Gunateet Ojha

गुणातीत ओझा ज़ी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल के उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजिटल को लीड कर रहे हैं. वह दिसंबर 2021 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश-दुनिया और राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 15 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. इससे पहले एनडीटीवी डिजिटल, लाइव हिन्दुस्तान डिजिटल, लोकमत डिजिटल, जागरण डॉट कॉम, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, हिन्दुस्तान अखबार, दैनिक जागरण अखबार के साथ भी काम कर चुके हैं.

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