Gorakhpur News: उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर बयानबाजी तेज हो गई है. समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गोरखपुर में शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून-व्यवस्था को लेकर योगी सरकार पर सवाल उठाए तो जवाब देने में प्रदेश सरकार भी पीछे नहीं रही. कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने अखिलेश यादव के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि जो लोग आज भी "सैफई मानसिकता" से बाहर नहीं निकल पाए हैं, उन्हें उत्तर प्रदेश में हो रहे बदलाव और विकास कैसे दिखाई देंगे. राजभर ने कहा कि प्रदेश की तस्वीर पिछले कुछ वर्षों में काफी बदली है, लेकिन विपक्ष उसे स्वीकार करने के बजाय पुराने नजरिए से ही सब कुछ देख रहा है. उन्होंने दावा किया कि सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं के क्षेत्र में लगातार काम कर रही है और इसका असर भी जमीन पर दिखाई दे रहा है.