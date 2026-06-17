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Gorakhpur News: उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर बयानबाजी तेज हो गई है. समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गोरखपुर में शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून-व्यवस्था को लेकर योगी सरकार पर सवाल उठाए तो जवाब देने में प्रदेश सरकार भी पीछे नहीं रही. कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने अखिलेश यादव के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि जो लोग आज भी "सैफई मानसिकता" से बाहर नहीं निकल पाए हैं, उन्हें उत्तर प्रदेश में हो रहे बदलाव और विकास कैसे दिखाई देंगे. राजभर ने कहा कि प्रदेश की तस्वीर पिछले कुछ वर्षों में काफी बदली है, लेकिन विपक्ष उसे स्वीकार करने के बजाय पुराने नजरिए से ही सब कुछ देख रहा है. उन्होंने दावा किया कि सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं के क्षेत्र में लगातार काम कर रही है और इसका असर भी जमीन पर दिखाई दे रहा है.
'टाट और पेड़ों के नीचे पढ़ाई' वाले दौर की याद दिलाई
अनिल राजभर ने अपने बयान में अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि जिनके शासनकाल में सरकारी स्कूलों में बच्चे टाट लेकर पढ़ने जाते थे और कई जगह पेड़ों के नीचे कक्षाएं लगती थीं, वे आज शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं. उन्होंने कहा, "जिन लोगों ने स्कूलों में भैंस चरते देखी हों, उन्हें आज के आधुनिक सरकारी स्कूल कैसे अच्छे लगेंगे?" राजभर का कहना था कि आज सरकारी स्कूलों की तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है और वहां पहले की तुलना में कहीं बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हैं.
सरकारी स्कूलों की बदली तस्वीर का किया दावा
कैबिनेट मंत्री ने कहा कि योगी सरकार ने शिक्षा को प्राथमिकता देते हुए सरकारी स्कूलों में बड़े स्तर पर सुधार किए हैं. कायाकल्प योजना के तहत स्कूलों में नए भवन, साफ-सुथरे शौचालय, स्वच्छ पेयजल, बेहतर फर्नीचर, बिजली और अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं. उन्होंने दावा किया कि अब गरीब परिवारों के बच्चे भी सरकारी स्कूलों में पढ़ाई करने पर गर्व महसूस कर रहे हैं. सरकार का प्रयास है कि सरकारी और निजी स्कूलों के बीच सुविधाओं का अंतर लगातार कम हो.
साढ़े सात लाख बच्चों को फिर से स्कूल से जोड़ा गया
अनिल राजभर ने बताया कि वर्ष 2024-25 के दौरान प्रदेश में साढ़े सात लाख से अधिक ऐसे बच्चों का दोबारा स्कूलों में दाखिला कराया गया, जो किसी कारण पढ़ाई छोड़ चुके थे. उन्होंने कहा कि सरकार हर साल विशेष अभियान चलाकर ऐसे बच्चों को मुख्यधारा की शिक्षा से जोड़ रही है. इससे न केवल शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, बल्कि ड्रॉपआउट दर में भी कमी आ रही है.
स्वास्थ्य सेवाओं पर भी सरकार का दावा
स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर लगाए गए आरोपों का जवाब देते हुए राजभर ने कहा कि उत्तर प्रदेश में हर जिले में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि केवल अस्पतालों की संख्या बढ़ाना ही लक्ष्य नहीं है, बल्कि डॉक्टरों, नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जा रही है. इस काम में केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है. राजभर का दावा है कि स्वास्थ्य सेवाओं में लगातार हो रहे सुधार का फायदा आम लोगों तक पहुंच रहा है और आने वाले समय में यह व्यवस्था और मजबूत होगी.
'उत्तम प्रदेश' बनने की ओर बढ़ रहा उत्तर प्रदेश
कैबिनेट मंत्री ने कहा कि प्रदेश का बुद्धिजीवी वर्ग विकास की वास्तविक तस्वीर को समझता है. उनके अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश तेजी से विकास के नए दौर में प्रवेश कर चुका है. उन्होंने कहा कि सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, निवेश और कानून-व्यवस्था जैसे क्षेत्रों में लगातार काम हो रहा है. यही वजह है कि उत्तर प्रदेश अब "उत्तम प्रदेश" बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है.
मोहर्रम को लेकर सरकार के फैसले का किया समर्थन
अनिल राजभर ने मोहर्रम को लेकर योगी सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का भी समर्थन किया. उन्होंने कहा कि मोहर्रम शोक और श्रद्धा का पर्व है, इसलिए इस दौरान हथियारों का प्रदर्शन या तेज आवाज में डीजे बजाना उचित नहीं है. उन्होंने कहा कि सरकार ने जो फैसला लिया है, वह समाज में शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए जरूरी है. सभी लोगों को नियमों का पालन करना चाहिए ताकि त्योहार शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो सके.
क्या बोले थे अखिलेश यादव?
दरअसल, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गोरखपुर में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून-व्यवस्था को लेकर भाजपा सरकार पर सवाल उठाए थे. उन्होंने दावा किया था कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में बड़ी संख्या में प्राथमिक विद्यालय बंद हुए हैं और शिक्षा व्यवस्था कमजोर हुई है. इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि समाजवादी पार्टी इस बार गोरखपुर में अपने संगठन को मजबूत कर रही है और आगामी चुनावों में भाजपा को कड़ी चुनौती देने की तैयारी में है.