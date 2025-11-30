यूपी पंचायत चुनाव से पहले अपना दल एस में बड़ा बदलाव, अनुप्रिया पटेल ने 9 नेताओं को सौंपी जिम्मेदारी

Anupriya Patel: उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव से पहले सत्ताधारी बीजेपी की सहयोगी अपना दल सोनेलाल ने बड़ा बदलाव किया गया. पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने संगठन बदलाव करते हुए नौ जिलों में पदाधिकारियों को प्रदेश उपाध्यक्ष, महासचिव और प्रदेश सचिव की जिम्मेदारी सौंपी हैं. प्रदेश अध्यक्ष जाटव आरपी गौतम ने नामों की घोषणा करते हुए लिस्ट जारी कर दी है.

अपना दल ने 9 पदाधिकारी नियुक्त किए

अपना दल एस ने 3 प्रदेश महासचिव नियुक्त किए है. पार्टी ने लखनऊ की शिखा सिंह को भी प्रदेश महासचिव बना दिया है. इसी तरह प्रयागराज के रवि नंदन यादव को प्रदेश सचिव की जिम्मेदारी, ओम प्रकाश पटेल को प्रदेश सचिव नियुक्त किया है. ओम प्रकाश पटेल बहराइच जिले से नाता रखते हैं. बलरामपुर में रहने वाले शिव कुमार और जौनपुर के रहने वाले सुनील पटेल को पार्टी ने प्रदेश सचिव की जिम्मेदारी दी है. ऐसे ही अपना दल एस ने 2 प्रदेश उपाध्यक्ष, 3 प्रदेश महासचिव और 4 प्रदेश सचिव के पदों पर नामों की ऐलान किया.।

मीरजापुर के अनिल सिंह परसिया को प्रदेश उपाध्यक्ष, बस्ती के रहने वाले राम सिंह पटेल को भी अपना दल एस में प्रदेश उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है. इसके अलावा देवरिया के अरविंद पटेल को प्रदेश महासचिव, प्रयागराज गंगापार के रहने वाले दुर्गा प्रसाद पटेल को प्रदेश महासचिव बनाया गया है.

यूपी विधानसभा 2027 की तैयारी

प्रदेश अध्यक्ष आरपी गौतम ने सभी पदाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं. 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी कार्यकर्ताओं को अभी से जुटने के लिए कहा गया है. कार्यकर्ता अभी से ही बेहतर काम करने के लिए जुट जाएं.

इससे पहले जून में भी संगठन ने विभिन्न इकाइयों के प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति की घोषणा की थी. यह निर्णय पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल के अनुमोदन के बाद लिया गया था. 2022 विधानसभा चुनाव में अपना दल एस के 12 उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की थी. इस तरह अपना दल एस बसपा, कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टियों को पछाड़ते हुए तीसरी नंबर की पार्टी बन गई थी.

