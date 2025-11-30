Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3023705
Zee UP-UttarakhandUP Politics

यूपी पंचायत चुनाव से पहले अपना दल एस में बड़ा बदलाव, अनुप्रिया पटेल ने 9 नेताओं को सौंपी जिम्मेदारी

Apna Dal S leader list: केंद्रीय राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल की पार्टी ने दो प्रदेश उपाध्यक्ष समेत कुल 9 नेताओं को संगठन में जिम्मेदारी दे दी है. देखिए किस-किस को मिली जिम्मेदारी

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Nov 30, 2025, 10:39 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

UP Politics
UP Politics

Anupriya Patel: उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव से पहले सत्ताधारी बीजेपी की सहयोगी अपना दल सोनेलाल ने बड़ा बदलाव किया गया. पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने संगठन बदलाव करते हुए नौ जिलों में पदाधिकारियों को प्रदेश उपाध्यक्ष, महासचिव और प्रदेश सचिव की जिम्मेदारी सौंपी हैं. प्रदेश अध्यक्ष जाटव आरपी गौतम ने नामों की घोषणा करते हुए लिस्ट जारी कर दी है.

अपना दल ने 9 पदाधिकारी नियुक्त किए 
अपना दल एस ने 3 प्रदेश महासचिव नियुक्त किए है. पार्टी ने लखनऊ की शिखा सिंह को भी प्रदेश महासचिव बना दिया है. इसी तरह प्रयागराज के रवि नंदन यादव को प्रदेश सचिव की जिम्मेदारी, ओम प्रकाश पटेल को प्रदेश सचिव नियुक्त किया है. ओम प्रकाश पटेल बहराइच जिले से नाता रखते हैं. बलरामपुर में रहने वाले शिव कुमार और जौनपुर के रहने वाले सुनील पटेल को पार्टी ने प्रदेश सचिव की जिम्मेदारी दी है.  ऐसे ही अपना दल एस ने 2 प्रदेश उपाध्यक्ष, 3 प्रदेश महासचिव और 4 प्रदेश सचिव के पदों पर नामों की ऐलान किया.।

मीरजापुर के अनिल सिंह परसिया को प्रदेश उपाध्यक्ष, बस्ती के रहने वाले राम सिंह पटेल को भी अपना दल एस में प्रदेश उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है.  इसके अलावा देवरिया के अरविंद पटेल को प्रदेश महासचिव, प्रयागराज गंगापार के रहने वाले दुर्गा प्रसाद पटेल को प्रदेश महासचिव बनाया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

fallback

यूपी विधानसभा 2027 की तैयारी
प्रदेश अध्यक्ष आरपी गौतम ने सभी पदाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं. 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी कार्यकर्ताओं को अभी से जुटने के लिए कहा गया है. कार्यकर्ता अभी से ही बेहतर काम करने के लिए जुट जाएं.

इससे पहले जून में भी संगठन ने विभिन्न इकाइयों के प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति की घोषणा की थी. यह निर्णय पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल के अनुमोदन के बाद लिया गया था. 2022 विधानसभा चुनाव में अपना दल एस के 12 उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की थी.  इस तरह अपना दल एस बसपा, कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टियों को पछाड़ते हुए तीसरी नंबर की पार्टी बन गई थी.

यूपी सरकार का बड़ा फैसला, जन्मतिथि प्रमाण के रूप में मान्य नहीं होगा आधार कार्ड, बताए ये विकल्प!
 

TAGS

Anupriya Patelchanges in Apna Dal SUP panchayat elections

Trending news

Earthquake Zones in UP
नोएडा-गाजियाबाद पर भूकंप का खतरा, 'हाई-रिस्क जोन' में ये जिले; नए मैप ने उड़ाए होश!
Anupriya Patel
पंचायत चुनाव से पहले अपना दल S में बदलाव,अनुप्रिया पटेल ने 9 नेताओं को दी जिम्मेदारी
UP land records
UP में इंच-इंच जमीन का मिलेगा सटीक आंकड़ा,चकबंदी से पहले तैयार होंगे भूमि के ई-नक्शे
Amethi Double Decker Buses
यूपी के इस जिले में दौड़ेंगी डबल डेकर बस, एयरपोर्ट जैसे बन रहे Bus Station
Meerut News
MBBS छात्र ने फांसी लगाकर दी जान,मुजफ्फरनगर पुलिस में इंस्पेक्टर हैं पिता, जांच जारी
up accident news
लखनऊ से जालौन तक रफ्तार का कहर, कहीं कार सवार ने रौंदा, कहीं बुलेट-बोलेरो की भिड़त
Ghaziabad News
रेंट पर टू-वीलर देने वाली कंपनी के साथ खेला, 11 E-स्कूटी लेकर आरोपी हुए फरार, FIR
Haldwani news
दिल्ली ब्लास्ट कनेक्शन, NIA ने हल्द्वानी से मौलवी और युवक उठाया, पूछताछ के बाद छोड़ा
Uttarakhand Cold Wave Alert
उत्तराखंड में सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी सर्दी! पहाड़ी इलाकों में बारिश-बर्फबारी के आसार
UP Rain Alert
आज यूपी में बदलने वाला है मौसम! अब इन जिलों में पड़ेगी भयंकर ठंड; पढ़ें ताजा अपडेट