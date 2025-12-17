'कहीं और हाथ लग जाता तो'....कैबिनेट मंत्री संजय निषाद के विवादित बयान पर भड़कीं अर्पणा यादव

Barabanki News: बिहार के मुख्यमंत्री ​नीतीश कुमार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें वह एक महिला का बुर्का खींचते हुए दिखाई दे रहे हैं. इसी मामले को लेकर यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद के बयान ने भी विवाद को और हवा दे दी है. संजय निषाद ने इस वीडियो पर टिप्पणी करते हुए कहा कि नकाब (हिजाब) छू दिया तो इतना हो गया है? कहीं और छूते तब क्या हो जाता?. इसपर देशभर में राजनीतिक और सामाजिक हलकों में तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं. अब उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अर्पणा यादव ने कड़ा ऐतराज जताया है.

बाराबंकी में अर्पणा यादव ने जताई नाराजगी

दरअसल, उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव बुधवार को बाराबंकी पहुंचीं थीं. इस दौरान पत्रकारों से बातचीत के दौरान अर्पणा यादव ने कहा कि किसी भी महिला की गरिमा, उसके धर्म या जाति को लेकर अमर्यादित टिप्पणी करने का अधिकार किसी को नहीं है. उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से किया गया ये कृत्य और संजय निषाद का बयान दोनों ही निंदनीय हैं.

दोनों नेताओं को तुरंत माफी मांगनी चाहिए

अपर्णा यादव ने कहा कि सार्वजनिक जीवन में बैठे लोगों को अपने शब्दों और व्यवहार की मर्यादा का विशेष ध्यान रखना चाहिए. उन्होंने मांग की कि इस मामले में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद दोनों को तत्काल सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए. महिला आयोग की उपाध्यक्ष अर्पणा यादव ने कहा कि महिलाओं के सम्मान और अधिकारों से किसी भी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. ऐसे मामलों में सख्त रुख अपनाया जाना चाहिए. उनके इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर इस मुद्दे को लेकर चर्चा तेज हो गई है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें : यूपी और उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें, इन चेहरों को मिल सकती है कैबिनेट में जगह!

यह भी पढ़ें : Pankaj Chaudhary: पूर्वांचल से केंद्र की सत्ता तक, पढ़िए पंकज चौधरी का राजनीतिक सफर, क्यों हैं बीजेपी की पसंद?