/BSP में संगठनात्मक बदलाव: आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ से छीनी गई 4 राज्यों की कमान, यूपी में मिल सकती है नई जिम्मेदारी

विशाल रघुवंशी/BSP Chief Mayawati: उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बहुजन समाज पार्टी (BSP) की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने संगठनात्मक स्तर पर बड़ा फेरबदल किया है.इस बड़े बदलाव के तहत पार्टी के वरिष्ठ नेता व राज्यसभा सांसद अशोक सिद्धार्थ को चार महत्वपूर्ण राज्यों के प्रभारी पद से हटा दिया गया है. इसके अलावा उनके करीबी नितिन सिंह को भी पदमुक्त कर दिया गया है.गौरतलब है कि अशोक सिद्धार्थ बसपा के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद के ससुर हैं. पिछले वर्ष मायावती ने उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया था, लेकिन लगभग छह महीने बाद आकाश आनंद के साथ ही उन्हें भी माफ कर पार्टी में वापस शामिल कर लिया गया था.