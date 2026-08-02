Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • उत्तर प्रदेश न्यूज़
  • /UP Politics
  • /BSP में संगठनात्मक बदलाव: आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ से छीनी गई 4 राज्यों की कमान, यूपी में मिल सकती है नई जिम्मेदारी

BSP में संगठनात्मक बदलाव: आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ से छीनी गई 4 राज्यों की कमान, यूपी में मिल सकती है नई जिम्मेदारी

UP Vidhansabha Chunav: बसपा सुप्रीमो मायावती ने रविवार को अपने भतीजे आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ को तत्काल प्रभाव से पार्टी से निकाल दिया है. मायावती ने साफ किया कि अब उन्हें भविष्य में कभी भी पार्टी में वापस नहीं लिया जाएगा.

Written ByVishal singh RaghuvanshiEdited ByPreeti Chauhan
Published: Aug 02, 2026, 12:34 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 12:34 PM IST
BSP में संगठनात्मक बदलाव: आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ से छीनी गई 4 राज्यों की कमान, यूपी में मिल सकती है नई जिम्मेदारी
Image Credit: UP Politics (File photo)

About the Author

Vishal singh Raghuvanshi

Vishal singh Raghuvanshi

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
यूपी में 3.50 लाख शिक्षकों के लिए बनेगी सेवा नियमावली, नौकरी की सुरक्षा की तैयारी
2
3
4
5