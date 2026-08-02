/BSP में संगठनात्मक बदलाव: आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ से छीनी गई 4 राज्यों की कमान, यूपी में मिल सकती है नई जिम्मेदारी

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विशाल रघुवंशी/BSP Chief Mayawati: उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बहुजन समाज पार्टी (BSP) की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने संगठनात्मक स्तर पर बड़ा फेरबदल किया है.इस बड़े बदलाव के तहत पार्टी के वरिष्ठ नेता व राज्यसभा सांसद अशोक सिद्धार्थ को चार महत्वपूर्ण राज्यों के प्रभारी पद से हटा दिया गया है. इसके अलावा उनके करीबी नितिन सिंह को भी पदमुक्त कर दिया गया है.गौरतलब है कि अशोक सिद्धार्थ बसपा के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद के ससुर हैं. पिछले वर्ष मायावती ने उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया था, लेकिन लगभग छह महीने बाद आकाश आनंद के साथ ही उन्हें भी माफ कर पार्टी में वापस शामिल कर लिया गया था.
4 राज्यों के प्रभार से हटे अशोक सिद्धार्थ, यूपी में मिलेगी नई जिम्मेदारी
अशोक सिद्धार्थ अब तक केरल, कर्नाटक, गुजरात और दिल्ली के प्रभारी का जिम्मा संभाल रहे थे. पार्टी सूत्रों के अनुसार, अब उन्हें यूपी विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत प्रदेश में ही संगठनात्मक जिम्मेदारी दी जाएगी. उन्हें प्रयागराज, मिर्जापुर और सोनभद्र मंडल का प्रभार सौंपे जाने की संभावना है.
किसके पास क्या जिम्मेदारी?
राजाराम को तीन राज्यों का अतिरिक्त प्रभार
नेशनल कोऑर्डिनेटर और मध्य प्रदेश प्रभारी राजाराम को नई जिम्मेदारी देते हुए केरल, गुजरात और कर्नाटक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। यह जिम्मेदारी उन्हें अशोक सिद्धार्थ के स्थान पर दी गई है।
रामजी गौतम को दिल्ली संगठन मजबूत करने की जिम्मेदारी
नेशनल कोऑर्डिनेटर रामजी गौतम को पंजाब के साथ-साथ दिल्ली का भी प्रभार दिया गया है. पार्टी नेतृत्व ने उन्हें राजधानी में संगठन को मजबूत करने का दायित्व सौंपा है. पंजाब में वह रणधीर सिंह बेनीवाल के साथ मिलकर संगठनात्मक कार्यों की निगरानी करेंगे.
रणधीर सिंह बेनीवाल की भूमिका हुई और अहम
पंजाब में आगामी विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनावों को देखते हुए पार्टी ने रणधीर सिंह बेनीवाल पर भरोसा जताया है.उन्हें पंजाब की जिम्मेदारी सौंपी गई है. इसके अलावा वह पहले की तरह हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर का प्रभार भी संभालते रहेंगे. बेनीवाल पहले भी पंजाब की जिम्मेदारी निभा चुके हैं, इसलिए चुनावी तैयारियों के मद्देनजर उनकी नियुक्ति को महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
मायावती ने किया ट्वीट
1. जैसाकि सर्वविदित है कि श्री अशोक सिद्धार्थ, पूर्व सांसद को महाराष्ट्र के चुनाव में खासकर पार्टी टिकट के बंटवारे को लेकर बी.एस.पी. महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष आदि के साथ सही से तालमेल करके नहीं चलने की वजह से अनुशासनहीनता व दिशा-निर्देश का उल्लंघन करने पर पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था तथा उन्हें दोबारा पार्टी में इस शर्त के साथ वापस लिया गया था कि वे दोबारा ऐसी ग़लती नहीं करेंगे और साथ ही उन्हें उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी नहीं, बल्कि केवल दूसरे राज्यों में ही पार्टी के जनाधार को बढ़ाने की ज़िम्मेदारी दी जायेगी।
1. जैसाकि सर्वविदित है कि श्री अशोक सिद्धार्थ, पूर्व सांसद को महाराष्ट्र के चुनाव में खा़सकर पार्टी टिकट के बंटवारे को लेकर बी.एस.पी. महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष आदि के साथ सही से तालमेल करके नहीं चलने की वजह से अनुशासनहीनता व दिशा-निर्देश का उल्लंघन करने पर पार्टी से निष्कासित कर…
— Mayawati (@Mayawati) August 2, 2026
2. लेकिन उसके बाद जिन भी राज्यों की ज़िम्मेदारी बी.एस.पी. कोआर्डिनेटर के रूप में उन्हें दी गयी वहाँ इन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी को सही से नहीं निभाया। केवल कर्नाटक ही नहीं बल्कि उड़ीसा व पश्चिम बंगाल इन राज्यों से भी इनकी अनुशासनहीनता अर्थात् पार्टी के दिशा-निर्देश के उल्लंघन की ख़बरें लगातार आते रहने के फलस्वरूप इनको बार-बार चेतावनी देने के बावजूद भी इनमें सुधार नहीं आने की वजह से कल श्री अशोक सिद्धार्थ को पार्टी की सभी ज़िम्मेदारियों से मुक्त कर दिया गया था।
3. लेकिन इसके बाद यूपी में इनके वापस लौटने की ख़बरें जानबूझकर पार्टी में भ्रम की स्थिति फैलाकर आगामी यूपी विधानसभा आमचुनाव के सघन अभियान को प्रभावित करने का षडयंत्र है। अतः पार्टी व मूवमेन्ट के हित में श्री अशोक सिद्धार्थ को आज तत्काल प्रभाव से पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है और अब इन्हें पार्टी में आगे कतई भी वापिस नहीं लिया जायेगा।
4. इसी प्रकार श्री रणधीर सिंह बेनीवाल (निवासी ज़िला सहारनपुर) को बी.एस.पी. कोआर्डिनेटर के रूप में पंजाब सहित हिमाचल प्रदेश व जम्मू-कशमीर की भी कुछ ज़िम्मेदारी दी गयी थी। उनके विरुद्ध भी अनुशासनहीनता व पार्टी दिशा-निर्देश का उल्लंघन करने की ख़बरें लगातार आती रही हैं और अब श्री रणधीर सिंह बेनीवाल को भी पार्टी व मूवमेन्ट के हित के मद्देनज़र आज इनको भी तत्काल प्रभाव से पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है।
5. यहाँ यह भी अवगत कराना है कि कल पार्टी संगठन में राष्ट्रीय स्तर पर किये गये फेरबदल में श्री रामजी गौतम, राज्यसभा सांसद को अन्य राज्यों के साथ ही पंजाब स्टेट का भी पुनः प्रभारी बनाया गया है जो पंजाब के आगामी विधानसभा आमचुनाव तक ही नहीं बल्कि आगामी लोकसभा आमचुनाव तक भी अपनी इस ज़िम्मेदारी को निभाते रहेंगे।
6. इतना ही नहीं बल्कि बी.एस.पी. नेतृत्व का वर्तमान में यह नीतिगत फैसला है कि यूपी निवासी जो भी पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी व कोआर्डिनेटर आदि के रूप में यूपी के बाहर के राज्यों की अपनी ज़िम्मेदारी को निभा रहे हैं, उनमें से किसी को भी यूपी में पार्टी की किसी भी ज़िम्मेदारी पर नहीं लगाया जायेगा।
7. साथ ही, पार्टी के लोगों को ख़ास तौर से यह अपील है कि वे ऐसे सभी शरारती व षडयंत्रकारी तत्वों से पूरी तरह से ज़रूर सावधान रहें जो उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की अपनी बी.एस.पी. सरकार बनाने के पूरे ज़िद के साथ लगे अभियान को किसी ना किसी बहाने से ध्यान भटकाने अर्थात् हानि पहुँचाने का प्रयास करते रहते हैं तथा मीडिया से भी विशेष अपील है कि वे ग़रीबों, दलितों, शोषितों, उपेक्षितों आदि की अम्बेडकरवादी पार्टी बी.एस.पी. के विरुद्ध, विरोधी पार्टियों के षडयंत्र का हथियार बनने से अपने आपको ज़रूर बचायें अर्थात् मिथ्या एवं ग़लत तथ्यों को प्रचारित ना करें।
25 सीटों पर बसपा ने फाइनल किए उम्मीदवार
संगठनात्मक फेरबदल के साथ ही बसपा प्रमुख मायावती ने चुनावी बिसात बिछाना शुरू कर दिया है. मायावती के अनुसार, उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से पार्टी ने लगभग 25 सीटों पर अपने उम्मीदवार तय कर लिए हैं.
वर्ष 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने वाली बसपा का प्रदर्शन 2012 के बाद से लगातार गिरा है और 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी महज एक सीट पर सिमट गई थी। ऐसे में 2027 चुनाव को देखते हुए पार्टी अपनी जमीनी पकड़ मजबूत करने के लिए नए समीकरणों पर काम कर रही है.
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