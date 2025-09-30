Advertisement
Zee UP-UttarakhandUP Politics

Rampur: आजम खान पर बरसे विधायक आकाश सक्सेना, बोले- कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं सपा नेता

Rampur News: विधायक आकाश कुमार सक्सेना ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के उस बयान पर निशाना साधा, जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरे खिलाफ दर्ज सभी मुकदमे फर्जी हैं.

Written By  Gunateet Ojha|Last Updated: Sep 30, 2025, 11:37 PM IST
Rampur Politics: रामपुर से भाजपा विधायक आकाश कुमार सक्सेना ने सपा नेता आजम खान के हालिया बयान पर तीखा हमला बोला है. आजम खान ने कहा था कि उनके खिलाफ दर्ज सभी मुकदमे फर्जी हैं. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए विधायक ने कहा कि यह बयान न सिर्फ अदालत के आदेशों पर सवाल उठाता है, बल्कि कोर्ट की अवमानना करने जैसा है.

फर्जी मुकदमों का फैसला कोर्ट ने कर दिया है..

आईएएनएस से बातचीत में आकाश सक्सेना ने कहा कि मुकदमे फर्जी हैं या नहीं, इसका फैसला अदालत ने पहले ही किया है. ऐसे में बार-बार अदालत को कठघरे में खड़ा करना ठीक नहीं है. उन्होंने कहा कि अगर किसी को फैसले पर आपत्ति है तो ऊपरी अदालत में अपील का रास्ता खुला है. लेकिन जिस व्यक्ति को कानून की पूरी समझ है, उसका इस तरह का बयान देना बिल्कुल अनुचित है.

बेटे के दो जन्म प्रमाणपत्र का मामला

आकाश सक्सेना ने आजम खान के परिवार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके बेटे के दो जन्म प्रमाणपत्र बने थे. एक लखनऊ से और दूसरा रामपुर से. दोनों ही प्रमाणपत्र फर्जी तरीके से तैयार किए गए थे. उन्होंने दावा किया कि ये प्रमाणपत्र किसी सरकार ने नहीं बनाए, बल्कि आजम खान और उनकी पत्नी के शपथपत्र के आधार पर जारी हुए. विधायक ने कहा कि आजम खान खुद भलीभांति जानते हैं कि इनमें से कौन सा असली है और कौन सा नकली.

..कोर्ट का फैसला मानना ही होगा

विधायक ने स्पष्ट किया कि आजम खान जेल में हों या बाहर, यह मामला फिलहाल अदालत में विचाराधीन है. ऐसे में सभी को कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए और उसका सम्मान करना चाहिए. उन्होंने कहा कि कानून से ऊपर कोई नहीं है.

दूसरी पार्टी में जाने की अटकलों पर तंज

आजम खान के किसी दूसरी पार्टी में शामिल होने की चर्चा पर आकाश सक्सेना ने कहा कि “एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है.” उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि आजम जहां भी जाएंगे, वहां का माहौल खराब करेंगे. उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि आखिर कौन सी पार्टी उन्हें बुला रही है? अब तक कोई खुलकर सामने नहीं आया है.

रामपुर में मुस्लिमों का हुआ उत्पीड़न..

विधायक ने एक और बड़ा बयान देते हुए कहा कि रामपुर में मुस्लिम समाज पर सबसे ज्यादा अत्याचार हुए हैं. उनका आरोप है कि पत्रकारों को भी टारगेट किया गया. उन्होंने पत्रकारों से अपील की कि वे रामपुर आकर देखें कि किस तरह वहां उत्पीड़न हुआ.

(एजेंसी इनपुट के साथ)

