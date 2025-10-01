Advertisement
UP Politics: समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान 23 महीने जेल में रहने के बाद जब सीतापुर जेल से बाहर आए तो रामपुर में उनका भव्य स्वागत हुआ. रिहाई के बाद आजम ने जेल में बिताए कठिन दिनों और परिवार पर हुए अत्याचार का दर्द साझा किया है.

Written By  Gunateet Ojha|Last Updated: Oct 01, 2025, 05:16 PM IST
मुलायम के नाम से आंखें नम.. परिवार पर केस और जेल की तन्हाई, कैद से बाहर आए आजम ने निकाली टीस

Azam Khan Jail Experience: सलाखों की जकड़न से रामपुर की गलियों में लौटे समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान ने अपना दर्द बयां किया है. जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने अपनी अब तक बिताई जिंदगी, सियासत और दर्द का भावुक कर देना वाला किस्सा सुनाया. उनकी आपबीती सुनकर बेशक किसी का भी दिल पसीज जाएगा. उन्होंने तन्हा कोठरी में बिताए दिन और रात.. से लेकर सत्ता के खेल तक हर पहलू पर बेबाकी से बात की है. उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया है, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है. आइये आपको बताते हैं इस इंटरव्यू में आजम खान ने क्या-क्या कहा.

7 फीट की बैरक और नाकाबिल-ए-बर्दाश्त गर्मी

आजम खान ने जेल की कोठरी का जिक्र करते हुए कहा कि बैरक महज 7 बाय 11 फीट की थी. जिसमें कोई खिड़की नहीं थी. गर्मी में सांस लेना मुश्किल हो जाता था. ठंड के दिनों में ठिठुरन हड्डियों तक में उतर जाती थी. उन्होंने कहा कि इतनी घुटन थी कि पहली बार मैंने कुर्ता-बनियान उतारकर तहबंद में सोना शुरू किया.

‘डकैती’ और ‘अरबों की दौलत’ का सच

उन्होंने विरोधियों पर व्यंग भरे लहजे में कहा कि उन पर मुर्गी, बकरी, भैंस और फर्नीचर तक चोरी के केस लगाए गए. लेकिन सच्चाई यह है कि न तो दिल्ली में उनका कोई बंगला है और न ही लखनऊ में. उन्होंने कहा कि सीबीआई-ईडी आईटी सभी ने छानबीन की.. नोट गिनने की मशीनें तक आईं लेकिन मिला सिर्फ 500 रुपए और बीवी के पास 100 ग्राम सोना.

‘सरकार का असली चेहरा जेल में दिखा’

आजम खान ने कहा कि राजनीति को वह हमेशा जनता की सेवा का जरिया मानते थे. उनहोंने कहा कि हम तो यह समझते थे कि सरकार इंसाफ दिलाती है. लेकिन अब समझ आया कि सरकारें जुल्म भी कर सकती हैं. नफरत भी कर सकती हैं और किसी को बर्बाद भी कर सकती हैं.

परिवार और अपनों पर भी जुल्म

उन्होंने बताया कि जेल की सजा सिर्फ उन्हें नहीं बल्कि उनके परिवार को भी भुगतनी पड़ी. आजम ने कहा कि बूढ़ी बीवी, पढ़ाई शुरू करते बेटे, बहन और भाई तक को मुकदमों में फंसा दिया गया. यहां तक कि मर चुकी मां की कब्र पर भी केस दर्ज हुआ.

यादों में मुलायम सिंह यादव

बातचीत के दौरान जब नेताजी (मुलायम सिंह यादव) का जिक्र हुआ तो आजम खान की आंखें डबडबा गईं. उन्होंने कहा कि वो मेरे लिए महज नेता नहीं.. मेरी जान थे. कैबिनेट उनकी मौजूदगी के बिना शुरू ही नहीं होती थी. आज ऐसे लोग पैदा नहीं होंगे.

‘माफिया’ का ठप्पा और यूनिवर्सिटी का सपना

आजम ने तंज कसते हुए कहा कि उन्हें माफिया कहा गया. जबकि हकीकत यह थी कि उन्होंने रामपुर में यूनिवर्सिटी बनाने के लिए जमीनें खरीदीं और लोगों के बच्चों को कलम थमाई. उन्होंने कहा कि अगर हम सच में माफिया होते तो आज करोड़ों की जमीनें और बंगले होते.

जेल से बाहर आने पर उमड़ा जनसैलाब

सीतापुर जेल से रिहा होकर जब आजम खान रामपुर लौटे तो उनके स्वागत में हजारों लोग सड़क पर उतर आए. उन्होंने कहा कि ये भीड़ सिर्फ मुसलमानों की नहीं थी.. इसमें हर मजहब और जाति के लोग थे. ये हमारी सियासी पूंजी नहीं बल्कि मोहब्बत का सबूत थी. आखिर में उन्होंने दर्द भरे स्वर में कहा कि हम चोर-डकैत कहलाए. अपनी ही सरजमीन पर गद्दार कहे गए. दिल फट जाता है लेकिन पत्थर बना पड़ा है. काश.. जिंदगी में अपने लिए भी एक घर बना लिया होता जहां चैन से सांस ले सकते.

अखिलेश प्रधानमंत्री बन सकते हैं?

आजम खान ने अखिलेश यादव पर भी अपनी राय रखी. उन्होंने कहा कि वे अखिलेश यादव को राजनीति में आने से लेकर आज तक बढ़ते हुए देखते रहे हैं. हालांकि जेल में रहने के दौरान वे चुनाव की बारीकियों से दूर थे.. फिर भी उन्होंने नतीजों को हौसला बढ़ाने वाला बताया. आजम ने यह भी माना कि अखिलेश ने उनके लिए कपिल सिब्बल को राज्यसभा भेजा ताकि उनके मुकदमों की पैरवी हो सके और सिब्बल ने बेहतरीन तरीके से केस लड़ा. उन्होंने कहा कि अखिलेश में वे सभी खूबियां हैं.. जो किसी बड़े नेता या प्रधानमंत्री में होनी चाहिए. अच्छी तालीम, अनुभव और सलाहियत सब है. आजम ने यह भी कहा कि लोगों को साथ लेकर चलने की कला भी जरूरी है.. जो नेताजी (मुलायम सिंह यादव) में थी और अखिलेश में भी है. आजम ने यह भी कहा कि संसद में समाजवादी पार्टी का संघर्ष और विपक्ष की पहचान आज भी सबसे अलग दिखती है. राहुल गांधी के साथ समीकरण पर उन्होंने टिप्पणी से परहेज किया. लेकिन यह जरूर कहा कि अखिलेश का जोश और लड़ने का स्वभाव उनकी राजनीति की असली पहचान है.

