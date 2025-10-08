UP Politics: 'मैं इतना भी बेवकूफ नहीं...' सपा से अपने रिश्ते को लेकर आजम खान ने कह दी ये बड़ी बात

Azam Khan Exclusive Interview: उत्तर प्रदेश के दिग्गज नेताओं में शुमार आजम खान ने जेल से रिहाई के बाद खुलकर अपनी बात रखी है. जी न्यूज से खास बातचीत के दौरान उन्होंने सपा से अपने संबंध के साथ ही कई अन्य मुद्दों पर चर्चा की. जानिए उन्होंने क्या कहा?
Azam Khan Exclusive Interview: जेल से रिहाई के बाद उत्तर प्रदेश के सियासी दिग्गज नेता आजम खान ने जी न्यूज से खुलकर बातचीत की. जिसमें उन्होंने न सिर्फ जेल की जिंदगी और राजनीतिक अनुभव साझा किया, बल्कि उन्होंने व्यक्तिगत परिस्थितियों पर भी अपने विचार साझा किए. उन्होंने क्या कहा यहां पढ़िए...
बसपा में जाएंगे आजम खान?
जब जी न्यूज की टीम ने BSP में जाने को लेकर आजम खान से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि बेवकूफ तो हूं, लेकिन उतना भी बेवकूफ नहीं हूं. बसपा में जाने का कोई सवाल ही नहीं है. मैं अभी कोई भी राजनीतिक फैसला लेने की पोजिशन में नहीं हूं. सबसे पहले जरुरी है कि मैं जिंदा तो रहूं. मेरी सेहत तो ठीक रहे. मैंने थकना नहीं सिखा. मैं चलता नहीं उड़ता था. मेरे पंख थक गए हैं. मेरे लिए दुआ करें, मेरे लिए ना भी करें तो उनके लिए दुआ करें जो सताए गए हैं.
सपा से मेरे अच्छे रिश्ते-आजम
इंटरव्यू के दौरान आजम खान ने कहा कि सपा से मेरे अच्छे रिश्ते हैं. आगे आजम खान ने कहा कि मैं फैसला लेने की पोजिशन में नहीं हूं. इतना ही नहीं उन्होंने खुद पर लगे मुकदमों पर भी खुलकर चर्चा की. उन्होंने कहा कि हम तो वो लोग हैं, जो किसी को भी काबिले कबूल नहीं. 'न ख़ुदा ही मिला न विसाल-ए-सनम न इधर के हुए न उधर के हुए'.
सियासत छोड़ने के सवाल पर उन्होंने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया. आजम ने कहा कि रोशन होने के लिए जलना पड़ता है. पार्टी से नाराजगी के सवाल पर आजम खान ने कहा कि पार्टी से कोई नाराजगी नहीं है.
