Sitapur News: सीतापुर जेल में बंद सपा नेता आजम खान से मुलाकात करने उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अदीब आजम पहुंचे. मुलाकात के बाद जेल से बाहर आए बेटे अदीब का दर्द छलका. अदीब आजम ने कहा कि जेल तो जेल होती है, चाहे हीरे की हो या सोने की हो. जेल में परेशानी ही होती है. वहीं, आजम खान की तबीयत पर कहा कि तबीयत ठीक है. इस दौरान पत्‍नी तंजीम तीन टोकरी फल, कपड़े आदि लेकर पहुंचीं.

पत्‍नी और बेटे म‍िलने जेल पहुंचे

वहीं, सपा नेता आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा ने मुलाकात के बाद कहा कि आजम की तबीयत ठीक है. रामपुर की जनता के संदेश के सवाल पर कहा कि, कोई संदेश नहीं है. करीब 2 घंटे तक हुई मुलाकात में तंजीम फातिमा अपने साथ बीपी-शुगर की दवा भी लेकर गई थीं. जमानत को लेकर तंजीम फातिमा ने कहा कि जमानत को लेकर अभी तक कुछ नहीं हुआ. हमें कोर्ट पर भरोसा है. हमारे साथ फैसला नहीं न्याय हो.

सपा नेताओं ने आजम से काटा किनारा

वहीं, सपा से निष्‍कासित पूजा पाल को लेकर बेटे अदीब आजम ने कहा कि बड़े लोगों पर मैं कुछ नहीं बोलूंगा. हम लोग अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो जल्द बाहर आएंगे. बता दें कि 2 महीने पहले अब्दुल्ला आजम पिता आजम से मिलने जेल पहुंचे थे. वह साथ में दशहरी आम भी ले गए थे. सपा नेता आजम खान लंबे समय से सीतापुर जेल में बंद हैं. इधर सपा के बड़े नेता आजम खान से मिलने नहीं जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं परिवार हताश और निराश दिखाई दे रहा है.

