उन्होंने मुझे चोट पहुंचाने वाली कोई बात नहीं की... मायावती के तीखे बयान पर आजम का मिश्री सा मीठा जवाब

Lucknow : लखनऊ में गुरुवार को बहुजन समाज पार्टी की महारैली में मायावती के सपा और खासकर आजम खान पर तीखे बयानों के बाद देर शाम तक आजम खान का बयान भी आ गया है. आजम खान ने रामपुर में समाचार एजेंसी एएनआई से कहा कि वो उनका सम्मान करते हैं. अगर उन्हें मीडिया के माध्यम से कोई ऐसी खबर मिली जिससे उन्हें परेशानी हुई तो उन्हें इसका खेद है.

मुलाकात की बातों पर बोले आजम खान

आजम खान ने मायावती से मुलाकात के मुद्दे पर कहा कि अगर उन्हें मायावती से मिलना होता तो यह जरूरी नहीं कि वह राजनीतिक मसला ही हो. वो मायावती से नैतिक और सामाजिक मुद्दों पर भी मिल सकते हैं. वो भविष्य में मायावती से कभी भी मिल सकते हैं. आजम खान ने कहा, मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा जिससे मुझे पीड़ा हो.



महारैली में विरोधियों पर बरसी थीं मायावती

इससे पहले मायावती ने गुरुवार को लखनऊ में बसपा की महारैली की और कई बरसों बाद शक्ति प्रदर्शन किया. मायावती ने अपने चिर-परिचित पुराने अंदाज में विरोधियों पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कांग्रेस और सपा को निशाने पर लिया. अपने संबोधन के दौरान मायावती सपा, अखिलेश यादव और बगैर नाम लिये आजम खान पर बरसी. मायावती ने कहा कि सपा को जब सत्ता में रहने का मौका मिलता है, न तो उन्हें PDA याद आता है, न ही बहुजन समाज के हितों की चिंता होती है. लेकिन जैसे ही कुर्सी हाथ से जाती है, ये खुद को सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा ठेकेदार बताने लगते हैं. जनता अब इनके ऐसे दोगले और स्वार्थी रवैये को अच्छी तरह समझ चुकी है.

आजम से मुलाकात की खबरों पर बोलीं मायावती

मायावती ने आजम खान का नाम लिये बगैर कहा कि कुछ विरोधी अफवाह फैला रहे हैं. कि दूसरी पार्टी के बड़े नेता ने दिल्ली में मुझसे मुलाकात की. मायावती ने कहा को वो किसी से छुपकर नहीं मिलती,खुले में मिलती हैं.

दरअसल जेल से रिहाई के वक्त ये अटकलें लगाई जा रही थीं कि आजम खान जेल से निकलते ही अखिलेश यादव से नहीं बल्कि मायावती से मुलाकात करेंगे और बसपा में शामिल हो सकते हैं.

