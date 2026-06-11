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बहुजन समाज पार्टी की नई चुनावी बिसात: 2027 की तैयारी के लिए सोशल इंजीनियरिंग पर दांव

Bahujan Samaj Party: उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुजन समाज पार्टी ने आगामी 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए अपनी कमर कस ली है. पार्टी ने सत्ता में वापसी के लिए एक बार फिर अपनी जानी-मानी सोशल इंजीनियरिंग की रणनीति को धार देना शुरू कर दिया है.

Written ByJyoti Kumari
Published: Jun 11, 2026, 12:12 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 12:12 PM IST
बहुजन समाज पार्टी की नई चुनावी बिसात: 2027 की तैयारी के लिए सोशल इंजीनियरिंग पर दांव

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