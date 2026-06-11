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Bahujan Samaj Party electoral strategy : उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुजन समाज पार्टी ने आगामी 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए अपनी कमर कस ली है. पार्टी ने सत्ता में वापसी के लिए एक बार फिर अपनी जानी-मानी सोशल इंजीनियरिंग की रणनीति को धार देना शुरू कर दिया है. इसी कड़ी में लखनऊ स्थित माल एवेन्यू के पार्टी मुख्यालय पर पिछड़ा वर्ग भाईचारा कमेटी की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने चुनावी तैयारियों और संगठन को जमीन पर मजबूत करने के लिए ठोस दिशा-निर्देश जारी किए.
जानिए पूरी खबर ?
दरअसल, इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने साफ तौर पर कहा कि चुनाव में जीत हासिल करने के लिए हर कार्यकर्ता को पूरी ताकत से जुटना होगा. उन्होंने कार्यकर्ताओं को व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाने का निर्देश दिया है. पार्टी की योजना यह है कि संगठन के हर स्तर पर मौजूद कमेटियों को सक्रिय किया जाए ताकि वे न केवल जनता तक पहुंचें, बल्कि विचारधारा के विस्तार में भी प्रभावी भूमिका निभा सकें। स्थानीय स्तर पर छोटी-छोटी बैठकें आयोजित करने पर विशेष जोर दिया गया है, ताकि सीधे मतदाताओं से संवाद कायम किया जा सके.
बसपा की चुनावी रणनीति के केंद्र में इस बार पिछड़ों, दलितों और सवर्णों का एक नया गठजोड़ तैयार करना है. पार्टी अपने पुराने और भरोसेमंद दलित वोट बैंक को फिर से मजबूती से एक करने की कोशिश में है. इसके साथ ही, सवर्णों, विशेषकर ब्राह्मण समाज को एक बार फिर पार्टी के साथ जोड़ने के लिए सक्रिय प्रयास किए जा रहे हैं. भाईचारा कमेटियों के जरिए पार्टी समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलने का संदेश दे रही है.
2027 में राज्य की राजनीति में बड़ा उलटफेर
रणनीति का सबसे महत्वपूर्ण पहलू गैर-यादव पिछड़ी जातियों पर विशेष ध्यान केंद्रित करना है. बसपा ने भाईचारा कमेटियों से अब तक किए गए कार्यों का पूरा ब्यौरा लिया है और उनसे भविष्य की कार्ययोजना पर चर्चा की गई है. पार्टी का मानना है कि यदि वह इन वर्गों के बीच अपनी पकड़ को और अधिक गहरा करने में सफल रहती है, तो 2027 में राज्य की राजनीति में बड़ा उलटफेर किया जा सकता है.
मायावती की पार्टी एक बार फिर सूबे की सत्ता के गलियारों तक
कुल मिलाकर, बसपा किसी भी तरह की जल्दबाजी के बजाय पूरी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में उतरने के मूड में दिख रही है. संगठन को आधार स्तर से मजबूत करके और सभी जातियों को भाईचारे के सूत्र में पिरोकर मायावती की पार्टी एक बार फिर सूबे की सत्ता के गलियारों तक पहुंचने का सपना देख रही है. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि पार्टी की यह सोशल इंजीनियरिंग चुनावी नतीजों में कितनी कारगर साबित होती है.