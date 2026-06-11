जानिए पूरी खबर ?

दरअसल, इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने साफ तौर पर कहा कि चुनाव में जीत हासिल करने के लिए हर कार्यकर्ता को पूरी ताकत से जुटना होगा. उन्होंने कार्यकर्ताओं को व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाने का निर्देश दिया है. पार्टी की योजना यह है कि संगठन के हर स्तर पर मौजूद कमेटियों को सक्रिय किया जाए ताकि वे न केवल जनता तक पहुंचें, बल्कि विचारधारा के विस्तार में भी प्रभावी भूमिका निभा सकें। स्थानीय स्तर पर छोटी-छोटी बैठकें आयोजित करने पर विशेष जोर दिया गया है, ताकि सीधे मतदाताओं से संवाद कायम किया जा सके.