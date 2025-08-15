Ballia News: फिर आमने-सामने दयाशंकर सिंह और उमाशंकर सिंह, परिवहन मंत्री ने बसपा विधायक पर किया जवाबी हमला

बलिया/मनोज चतुर्वेदी: परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह तथा बसपा के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह के बीच का जुबानी जंग थमने नाम नहीं ले रहा है. स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में बलिया के गंगा बहुउद्देशीय सभागार में परिवहन मंत्री ने मीडिया से बातचीत में बसपा विधायक के बयान पर एक बार फिर तीखा प्रहार किया है.

बसपा विधायक ने लगाए थे आरोप

दरअसल परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह शुक्रवार को स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में गंगा बहुउद्देशीय सभागार में शिरकत करने पहुंचे थे. जहां पत्रकारों ने प्रश्न किया कि बसपा विधायक का आरोप है कि परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह बिहार के हैं. ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह बलिया यूपी में लूटने के लिए आये हैं.

परिवहन मंत्री ने किया पलटवार

इस पर परिवहन मंत्री ने कहा, "दयाशंकर सिंह तो बलिया का मालवीय कहे जाने वाले मैनेजर सिंह के भांजे हैं. आप मीडिया के लोग हैं,पता करिए. उनके पिता जी तेल बेचते थे. किरोसिन आयल बेचते थे. मैं जिस परिवार से हूं, उसको बलिया में मालवीय कहा जाता था. बलिया के शिक्षा जगत में सबसे बड़ा योगदान देने वाले मैनेजर सिंह का मैं भांजा हूं. उनके पिता जी क्या थे,आप बताइये. और ये खुद क्या करते थे, इनके बारे में पता करिए."

बलिया बलिदान दिवस होने वाला है, बलिया में जेल तो है नहीं के सवाल पर परिवहन मंत्री ने कहा कि जेल है और जेल का दो एकड़ जमीन स्मारक के रूप में बनाया गया है. मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप लोग निगेटिविटी की तरफ मत जाइए. बलिया की जो मीडिया है, स्वतंत्रता दिवस के दिन भी उसको केवल निगेटिव चीजें दिखती हैं. स्वतंत्रता संग्राम में बलिया का सबसे बड़ा योगदान है. तो कम से कम एक दिन आप लोग थोड़ा पॉजिटिव भी सोचिए.

कटहल नाला पुल पर छिड़ी थी बहस

बलिया में दो एकड़ जमीन राष्ट्रीय स्मारक के रूप में चित्तू पाण्डेय जी के नाम पर रहेगा. और बराबर उसी तरह खुलता रहेगा. बता दें कि दोनों नेताओं के बीच यह जुबानी जंग नये कटहल नाला पुल को लेकर शुरू हुई थी.

