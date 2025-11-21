सपा नेता ने बृजभूषण शरण सिंह को खुली चुनौती देते हुए बोला तीखा हमला, राजनीतिक हलकों में मची हलचल

बलरामपुर/अतुल यादव: बलरामपुर जिले के रेहरा बाज़ार थाना क्षेत्र में 13 नवंबर को सुहेलदेव सम्मान स्वाभिमान पार्टी की ओर से आयोजित सामाजिक एकता महारैली के दौरान सपा नेता रमाकांत दुबे के एक बयान ने राजनीतिक हलकों में हलचल पैदा कर दी. मंच पर मौजूद सपा नेता रमाकांत दुबे ने पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह को खुली चुनौती देते हुए तीखे शब्दों में हमला बोला है. उनका यह बयान अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

बिना नाम लिए साधा निशाना

मंच से दिए गए संबोधन में रमाकांत दुबे ने बिना नाम लिए बृजभूषण शरण सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि “दबदबा था, दबदबा रहेगा” जैसे बयानों की आड़ में जनता को भ्रमित किया जा रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि जब प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तब पूर्व सांसद बीजेपी छोड़कर सपा में आए थे और उस दौरान समाजवादियों ने ही उनकी “इज़्ज़त बचाई” और जीत दिलाई.

मंच से क्या बोले दुबे?

मंच से दुबे ने तीखे लहज़े में कहा, “अगर तुम्हारी मां ने दूध पिलाया है तो मैं चैलेंज करता हूं कि निर्दल होकर देवीपाटन मंडल की कोई भी विधानसभा सीट चुन लो, तुम्हें औकात पता चल जाएगी कि दबदबा कहां चला गया है.” रमाकांत दुबे रेहरा बाज़ार क्षेत्र के निवासी हैं और पूर्व विधानसभा चुनाव में वे बलरामपुर सदर सीट से टिकट की दावेदारी भी कर चुके थे. उनकी बहू शिल्पा राज अनुसूचित जाति समुदाय से ताल्लुक रखती हैं, जबकि रमाकांत दुबे स्वयं ब्राह्मण परिवार से हैं.

राजनीतिक गलियारों में मची हलचल

महारैली के मंच पर सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के पदाधिकारियों के साथ-साथ समाजवादी पार्टी के भी कई कार्यकर्ता मौजूद थे. इस बीच दिए गए उनके बयान ने स्थानीय राजनीति में नई चर्चा छेड़ दी है. वायरल वीडियो के बाद राजनीतिक गलियारों में इस चुनौती को लेकर प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है.

