सड़क पर नमाज पर क्यों सख्त हुई योगी सरकार? BJP सांसद बृजलाल ने बताई बड़ी वजह

Ban on Namaz on Roads: उत्तर प्रदेश में सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर एक बार फिर सियासत तेज हो गई है. भाजपा के राज्यसभा सांसद और यूपी के पूर्व डीजीपी बृजलाल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस फैसले का खुलकर समर्थन किया है, जिसमें सार्वजनिक सड़कों पर नमाज पढ़ने पर रोक लगाने की बात कही गई है. मंगलवार को दिए गए बयान में बृजलाल ने कहा कि सड़कें आम जनता के आवागमन और यातायात के लिए होती हैं, न कि किसी धार्मिक आयोजन के लिए. उन्होंने कहा कि सरकार का यह कदम कानून व्यवस्था मजबूत करने और लोगों की सुविधा बनाए रखने के लिए जरूरी है. बृजलाल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद देते हुए कहा कि इस फैसले से सार्वजनिक व्यवस्था बेहतर होगी और आम लोगों को ट्रैफिक जाम जैसी परेशानियों से राहत मिलेगी.

सपा और कांग्रेस पर लगाया तुष्टिकरण का आरोप

अपने बयान के दौरान भाजपा सांसद ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर भी निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों के दौर में तुष्टिकरण की राजनीति की जाती थी. बृजलाल ने कहा कि पहले राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री आवास और मुख्यमंत्रियों के सरकारी आवासों पर इफ्तार पार्टियों का आयोजन आम बात थी. उन्होंने दावा किया कि उस समय मंत्रियों और अधिकारियों के बीच भी इफ्तार कार्यक्रम कराने की होड़ लगी रहती थी. उनके मुताबिक कई अधिकारी सत्ता के करीब आने के लिए अपने सरकारी आवासों पर भी इफ्तार पार्टियां आयोजित करते थे, लेकिन हिंदू त्योहारों को लेकर इस तरह के आयोजन नहीं दिखाई देते थे.

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2003 की घटना का किया जिक्र

बृजलाल ने अपने बयान में साल 2003 की एक पुरानी घटना का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि जब उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की सरकार बनी थी, उस समय अयोध्या में हनुमानगढ़ी के सामने इफ्तार पार्टी और नमाज कराने की योजना बनाई गई थी. उन्होंने दावा किया कि उस वक्त के आईजी जोन इस कार्यक्रम को कराने के पक्ष में थे और वहां नमाज पढ़ाने की तैयारी चल रही थी. हालांकि तत्कालीन एसएसपी ने इसका विरोध किया और मंदिर परिसर के सामने नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं दी. बृजलाल के मुताबिक जैसे ही वहां चटाई बिछाकर नमाज पढ़ने की कोशिश हुई, पुलिस ने तुरंत लोगों को वहां से हटवा दिया. उन्होंने इस पूरे मामले को उस समय की “तुष्टिकरण राजनीति” का उदाहरण बताया.

कानून व्यवस्था और सार्वजनिक सुविधा पर जोर

भाजपा सांसद ने कहा कि योगी सरकार किसी धर्म विशेष का विरोध नहीं कर रही है. उन्होंने कहा कि सरकार का मकसद सिर्फ यह सुनिश्चित करना है कि सार्वजनिक व्यवस्था और यातायात प्रभावित न हो. बृजलाल के अनुसार कानून सबके लिए समान होना चाहिए और किसी भी धार्मिक आयोजन के नाम पर आम जनता को परेशानी नहीं होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि सड़कें बंद होने से स्कूल जाने वाले बच्चों, ऑफिस जाने वाले लोगों और आम यात्रियों को दिक्कत होती है. उन्होंने यह भी कहा कि अगर किसी धार्मिक आयोजन की अनुमति दी जाती है, तो उसके लिए तय जगह और नियम होने चाहिए.

सड़क पर नमाज को लेकर पहले भी होती रही बहस

उत्तर प्रदेश समेत देश के कई हिस्सों में सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर पहले भी विवाद और बहस होती रही है. कई बार ट्रैफिक जाम और सार्वजनिक रास्ते बाधित होने को लेकर स्थानीय लोगों ने शिकायतें की हैं. दूसरी ओर कुछ संगठनों का कहना रहा है कि त्योहारों और धार्मिक आयोजनों के दौरान सभी समुदायों को बराबरी से अनुमति मिलनी चाहिए. इसी वजह से यह मुद्दा अक्सर राजनीतिक और सामाजिक बहस का हिस्सा बन जाता है. अब भाजपा सांसद बृजलाल के बयान के बाद यह मामला फिर चर्चा में आ गया है.

योगी सरकार कानून व्यवस्था पर लगातार दे रही जोर

योगी सरकार शुरुआत से ही कानून व्यवस्था को अपनी प्राथमिकता बताती रही है. सरकार की ओर से कई बार कहा गया है कि सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी तरह की गतिविधि ऐसी नहीं होनी चाहिए, जिससे आम लोगों को परेशानी हो. सरकार का फोकस ट्रैफिक व्यवस्था, सार्वजनिक सुरक्षा और प्रशासनिक नियंत्रण को मजबूत करने पर रहा है. यही वजह है कि सड़क पर नमाज, अवैध कब्जों और सार्वजनिक आयोजनों को लेकर प्रशासन पहले से ज्यादा सख्त नजर आ रहा है.

राजनीतिक बयानबाजी के बीच बढ़ी चर्चा

बृजलाल के इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं. भाजपा इसे कानून व्यवस्था और सार्वजनिक सुविधा का मुद्दा बता रही है, जबकि विपक्षी दल ऐसे मामलों को राजनीतिक नजरिए से देख रहे हैं. हालांकि आम लोगों के बीच सबसे बड़ी चर्चा इस बात को लेकर है कि सार्वजनिक जगहों का इस्तेमाल किस तरह होना चाहिए और कानून सभी पर बराबरी से लागू हो या नहीं. फिलहाल सड़क पर नमाज को लेकर शुरू हुई यह बहस आने वाले दिनों में और तेज हो सकती है, क्योंकि यह मुद्दा सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि कानून व्यवस्था और राजनीति से भी जुड़ चुका है.