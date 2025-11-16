Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3005774
Zee UP-UttarakhandUP Politics

Banda News: स्वामी प्रसाद मौर्य ने धीरेंद्र शास्त्री को बताया देशद्रोही, बोले - ऐसे व्यक्ति को जेल में होना चाहिए

Banda News: पूर्व कैबिनेट मंत्री और अपनी जनता पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य का एक बार फिर विवादित बयान सामने आया है. उन्होंने कथावाचक धीरेंद्र शास्त्री पर हमला बोलते हुए बड़ा बयान दिया.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Nov 16, 2025, 09:04 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Banda News
Banda News

बांदा/अतुल मिश्रा: यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री और अपनी जनता पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य का एक बार फिर विवादित बयान सामने आया है. उन्होंने कथावाचक धीरेंद्र शास्त्री पर हमला बोलते हुए बड़ा बयान दिया. इसके साथ ही बिहार विधान सभा चुनाव के नतीजों को लेकर भाजपा और EVM पर निशाना साधा. मौर्य शनिवार को बांदा पहुंचे थे. जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया. साथ ही मीडिया से बातचीत की.

धीरेंद्र शास्त्री को लेकर बयान
स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, "हमारा देश भारतीय संविधान से चलता है, और संविधान सभी धर्मों का बराबर सम्मान करता है. किसी एक धर्म के नाम पर राष्ट्र की मांग करना संविधान की अवहेलना है व देश को यह बंटवारे की ओर ले जाता है. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को बीजेपी का आशीर्वाद मिला हुआ है. हिंदू राष्ट्र की मांग करना मतलब देश के बंटवारे की बात करना और देशद्रोह ही है."

बिहार चुनाव रिजल्ट पर क्या बोले?
मौर्य ने ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव कराने की बात कही. बोले, "आज लोकतंत्र खतरे में है, जिसका गवाह बिहार का चुनाव है. बिहार चुनाव में बीजेपी के नेताओं को प्रचार के दौरान भागना पड़ा. फिर भी बीजेपी के पक्ष में प्रचंड बहुमत चौंकाने वाला है. यह EVM तंत्र की जीत है. जिसका दुरुपयोग कर बीजेपी वाहवाही लूट रही है, और बंगाल में भी यही करने जा जा रही है. इसीलिए EVM हटाओ, बैलट पेपर लाओ लोकतंत्र बचाओ, इसलिए EVM को हटाना ही होगा."

Add Zee News as a Preferred Source

हिंदू धर्म के देवी-देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी
हिंदू धर्म व ग्रंथों के अलावा अन्य किसी धर्म के बारे में टिप्पणी नहीं करने के सवाल पर कहा, "किसी और धर्म मे क्या 20 हाथ वाले देवता हैं, किसी और धर्म मे क्या पाखंड है. अन्य धर्मों में यह पाखंड नहीं है. इस गंदगी को हटाने के लिए आवाज तो उठानी पड़ेगी. प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा, "मोदी जी देश को विश्व गुरु बनाने का सपना दिखाते हैं, मगर जबसे पीएम मोदी आये हैं तबसे देश गरीब व लाचार हुआ है. प्रदेश व देश की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, सबसे ज्यादा यूपी में अपराध बढ़ा है और अपराध में यूपी नम्बर 1 है.  सरकारी संस्थानों को बेच दिया और यह प्रमाण है कि मोदी जी देश नहीं चला पा रहे हैं."

TAGS

Banda News

Trending news

Banda News
स्वामी प्रसाद मौर्य ने धीरेंद्र शास्त्री को बताया देशद्रोही, बोले - जेल होनी चाहिए
ATS Raid Lucknow
लखनऊ के एक होटल पर ATS का छापा, यहां ठहरे थे आतंकी शाहीन के करीबी! खंगाले गए कैमरे
RLD National Convention Mathura
मथुरा में RLD का शक्ति प्रदर्शन,अध्यक्ष की होगी घोषणा,राजनीतिक दिशा तय करेगा अधिवेशन
Sonbhadra News
सोनभद्र में ड्रिलिंग के दौरान धंसी खदान,हादसे में 2 की मौत, कई दबे, रेस्क्यू जारी
Uttarakhand Cold Wave Alert
रातें होंगी और सर्द, गिरा तापमान! बढ़ी कंपाने वाली ठंड, बद्रीनाथ में झरने-झीलें जमी
Lucknow news
सीएम योगी का बड़ा फैसला, यूपी में हार्ट अटैक मरीजों को मिली 'संजीवनी'
UP Top Richest Person
ये हैं यूपी के टॉप अरबपति, नेथवर्थ जानकर उड़ जाएंगे हाेश, जानें सबकी दौलत
dhirendra krishna shastri
धीरेंद्र शास्त्री की पदयात्रा का मकसद? मथुरा वृंदावन में लगेगा आस्था का महाकुंभ
Ram Mandir
प्रगति का हब...युवाओं को रोजगार, उद्योगों को उड़ान, अयोध्या रच रहा इतिहास
aligarh news
पति का डेथ सर्टिफिकेट बना दीजिए...अधिकारियों ने महिला का बना दिया मृत्यु प्रमाण पत्र