Banda News: स्वामी प्रसाद मौर्य ने धीरेंद्र शास्त्री को बताया देशद्रोही, बोले - ऐसे व्यक्ति को जेल में होना चाहिए

बांदा/अतुल मिश्रा: यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री और अपनी जनता पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य का एक बार फिर विवादित बयान सामने आया है. उन्होंने कथावाचक धीरेंद्र शास्त्री पर हमला बोलते हुए बड़ा बयान दिया. इसके साथ ही बिहार विधान सभा चुनाव के नतीजों को लेकर भाजपा और EVM पर निशाना साधा. मौर्य शनिवार को बांदा पहुंचे थे. जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया. साथ ही मीडिया से बातचीत की.

धीरेंद्र शास्त्री को लेकर बयान

स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, "हमारा देश भारतीय संविधान से चलता है, और संविधान सभी धर्मों का बराबर सम्मान करता है. किसी एक धर्म के नाम पर राष्ट्र की मांग करना संविधान की अवहेलना है व देश को यह बंटवारे की ओर ले जाता है. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को बीजेपी का आशीर्वाद मिला हुआ है. हिंदू राष्ट्र की मांग करना मतलब देश के बंटवारे की बात करना और देशद्रोह ही है."

बिहार चुनाव रिजल्ट पर क्या बोले?

मौर्य ने ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव कराने की बात कही. बोले, "आज लोकतंत्र खतरे में है, जिसका गवाह बिहार का चुनाव है. बिहार चुनाव में बीजेपी के नेताओं को प्रचार के दौरान भागना पड़ा. फिर भी बीजेपी के पक्ष में प्रचंड बहुमत चौंकाने वाला है. यह EVM तंत्र की जीत है. जिसका दुरुपयोग कर बीजेपी वाहवाही लूट रही है, और बंगाल में भी यही करने जा जा रही है. इसीलिए EVM हटाओ, बैलट पेपर लाओ लोकतंत्र बचाओ, इसलिए EVM को हटाना ही होगा."

हिंदू धर्म के देवी-देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी

हिंदू धर्म व ग्रंथों के अलावा अन्य किसी धर्म के बारे में टिप्पणी नहीं करने के सवाल पर कहा, "किसी और धर्म मे क्या 20 हाथ वाले देवता हैं, किसी और धर्म मे क्या पाखंड है. अन्य धर्मों में यह पाखंड नहीं है. इस गंदगी को हटाने के लिए आवाज तो उठानी पड़ेगी. प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा, "मोदी जी देश को विश्व गुरु बनाने का सपना दिखाते हैं, मगर जबसे पीएम मोदी आये हैं तबसे देश गरीब व लाचार हुआ है. प्रदेश व देश की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, सबसे ज्यादा यूपी में अपराध बढ़ा है और अपराध में यूपी नम्बर 1 है. सरकारी संस्थानों को बेच दिया और यह प्रमाण है कि मोदी जी देश नहीं चला पा रहे हैं."